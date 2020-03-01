Российский фондовый рынок второй раз за неделю открылся значительным снижением ключевых индексов.

Фондовый рынок в России второй раз за неделю открылся сильным падением

Общество Россия приостанавливает пропуск через границу граждан Италии Россия с пятницы, 13 марта, приостанавливает пропуск через границу граждан Италии в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Политика Володин назвал атаки на Терешкову из-за ее поправки атаками на Россию Спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг в начале пленарного заседания палаты заявил, что нападки из-за рубежа на депутата-единоросса Валентину Терешкову, связанные с ее поправкой о праве действующего президента переизбираться на новый срок, являются нападками на Россию в целом.

Политика Трамп запретил въезд в США из Европы Президент США Дональд Трамп в обращении к нации объявил о закрытии американских границ для европейцев сроком на 30 дней из-за распространения коронавируса.

Фигурное катание Тарасова прокомментировала отмену чемпионата мира по фигурному катанию Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об отмене чемпионата мира по фигурному катанию, который должен был пройти в Канаде с 18 по 22 марта.

Общество ВОЗ объявила пандемию коронавируса Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции Covid-2019 можно назвать пандемией.

Политика Путин согласился обнулить свои президентские сроки Поправку об обнулении президентских сроков после изменения Конституции внесла депутат Госдумы Валентина Терешкова.

Экономика Кудрин заявил об угрозе мирового кризиса Мировая экономика, скорее всего, стоит на пороге нового кризиса, который может быть очень чувствительным, заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

Экономика Мишустин призвал защитить граждан от финансовой неопределенности Председатель правительства России Михаил Мишустин в четверг, 12 марта, заявил, что ресурсов бюджета достаточно для выполнения обязательств перед гражданами на много лет.

Энергетика Bloomberg назвал преимущества России в нефтяной войне Устоять в ценовой войне за нефть с Саудовской Аравией России помогут одни из самых низких в мире издержек при добыче нефти, гибкая налоговая политика и плавающий курс рубля, сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Происшествия Власти Москвы опровергли сообщения о смерти пациента из-за коронавируса «Смерть наступила от кровоизлияния в надпочечники на фоне прогрессирования хронических заболеваний, в том числе рака поджелудочной железы и хронического гепатита», — сказано в сообщении департамента здравоохранения.

Общество Собянин посетил call-центр по вопросам распространения коронавируса Около 5-6 тысяч звонков ежесуточно поступает в call-центр столичного департамента здравоохранения по вопросам распространения коронавирусной инфекции, сообщил Сергей Собянин в ходе посещения call-центра.

Биатлон Йоханнес Бе выиграл спринт на этапе Кубка мира В финском Контиолахти стартовал восьмой этап Кубка мира по биатлону. В первом виде программы – гонке на 10 км победил норвежец Йоханнес Бе.

Происшествия В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.