Финансы
ФАНФондовый рынок в России второй раз за неделю открылся сильным падением
Российский фондовый рынок второй раз за неделю открылся значительным снижением ключевых индексов.
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Комментарии
Общество
Россия приостанавливает пропуск через границу граждан Италии
Россия с пятницы, 13 марта, приостанавливает пропуск через границу граждан Италии в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
Володин назвал атаки на Терешкову из-за ее поправки атаками на Россию
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг в начале пленарного заседания палаты заявил, что нападки из-за рубежа на депутата-единоросса Валентину Терешкову, связанные с ее поправкой о праве действующего президента переизбираться на новый срок, являются нападками на Россию в целом.
Общество
В Подмосковье ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
В Подмосковье с 13 апреля вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса, соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Автоспорт
«Макларен» снялся с Гран-при Австралии «Формулы-1»
Политика
Трамп запретил въезд в США из Европы
Президент США Дональд Трамп в обращении к нации объявил о закрытии американских границ для европейцев сроком на 30 дней из-за распространения коронавируса.
Здоровье
Рязанские хирурги удалили опухоль весом 30 килограммов
Фигурное катание
Тарасова прокомментировала отмену чемпионата мира по фигурному катанию
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об отмене чемпионата мира по фигурному катанию, который должен был пройти в Канаде с 18 по 22 марта.
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавируса
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции Covid-2019 можно назвать пандемией.
Политика
Путин согласился обнулить свои президентские сроки
Поправку об обнулении президентских сроков после изменения Конституции внесла депутат Госдумы Валентина Терешкова.
Футбол
Черчесов продлил контракт со сборной России до конца 2022 года
Общество
«Победа» организует 12 вывозных рейсов из Германии и Испании
Авиакомпания «Победа» организует 12 вывозных рейсов из Германии и Испании, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя авиакомпании.
Хоккей
Хоккеисты «Салавата Юлаева» выбили «Авангард» из Кубка Гагарина
Спорт
World Athletics оштрафовала ВФЛА на $10 млн
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Экономика
Кудрин заявил об угрозе мирового кризиса
Мировая экономика, скорее всего, стоит на пороге нового кризиса, который может быть очень чувствительным, заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
Экономика
Мишустин призвал защитить граждан от финансовой неопределенности
Председатель правительства России Михаил Мишустин в четверг, 12 марта, заявил, что ресурсов бюджета достаточно для выполнения обязательств перед гражданами на много лет.
Энергетика
Bloomberg назвал преимущества России в нефтяной войне
Устоять в ценовой войне за нефть с Саудовской Аравией России помогут одни из самых низких в мире издержек при добыче нефти, гибкая налоговая политика и плавающий курс рубля, сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов.
Политика
Украина решила закрыть две трети пунктов пропуска через границу
Власти Украины решили закрыть две трети пунктов пропуска через границу. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба правительства страны.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $33
Цена нефти Brent опустилась на 8% - ниже $33 за баррель - данные торгов.
Происшествия
Власти Москвы опровергли сообщения о смерти пациента из-за коронавируса
«Смерть наступила от кровоизлияния в надпочечники на фоне прогрессирования хронических заболеваний, в том числе рака поджелудочной железы и хронического гепатита», — сказано в сообщении департамента здравоохранения.
Политика
Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой
Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой Жители Артемовского возмутились после поправок, «обнуляющих» срок Владимира Путина.
Общество
Танкер с азербайджанской нефтью для Белоруссии прибыл в Одессу
Танкер с азербайджанской нефтью Azeri Light для белорусского Мозырского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) прибыл в порт Одессы.
Общество
Мишустин назвал цифровые данные «нефтью, золотом и платиной» XXI века
Мишустин отметил, что, цифровые данные, в отличие от традиционных ресурсов, неисчерпаемы и чем их больше - тем больше добавленной стоимости.
Общество
В Чехии объявлено чрезвычайное положение из-за коронавируса
В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции власти Чехии ввели на территории страны чрезвычайное положение.
Авто
В России начался выпуск Mitsubishi Outlander 2020 модельного года
Общество
Собянин посетил call-центр по вопросам распространения коронавируса
Около 5-6 тысяч звонков ежесуточно поступает в call-центр столичного департамента здравоохранения по вопросам распространения коронавирусной инфекции, сообщил Сергей Собянин в ходе посещения call-центра.
Биатлон
Йоханнес Бе выиграл спринт на этапе Кубка мира
В финском Контиолахти стартовал восьмой этап Кубка мира по биатлону. В первом виде программы – гонке на 10 км победил норвежец Йоханнес Бе.
Происшествия
В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы
Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Общество
Премьер-министр Канады изолировался из-за проверки жены на коронавирус
Телеканал CTV сообщает, что у жены Трюдо взяты пробы для проведения анализа на COVID-19, результата анализов пока нет.
Футбол
«Сочи» забил «Оренбургу» пять голов, Кокорин оформил дубль
В перенесенном матче 18-го тура Тинькофф российской премьер-лиги «Сочи» дома одержал разгромную победу над «Оренбургом» со счетом 5:1. В составе сочинцев дубль оформил Александр Кокорин, который отличился на 35-й минуте с пенальти и на 62-й минуте с передачи Кристиана Нобоа.