Российский фондовый рынок второй раз за неделю открылся значительным снижением ключевых индексов.

Фондовый рынок в России второй раз за неделю открылся сильным падением

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