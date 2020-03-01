Финансы
ФАНФондовый рынок в России второй раз за неделю открылся сильным падением
Российский фондовый рынок второй раз за неделю открылся значительным снижением ключевых индексов.
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Игры
Официально анонсирован PS4-эксклюзив Horizon Zero Dawn для ПК
Футбол
Матчи в Англии пройдут при пустых трибунах из-за коронавируса
При закрытых дверях пройдут как матчи английской Премьер-лиги, так и игры низших дивизионов.
Экономика
Кудрин заявил об угрозе мирового кризиса
Мировая экономика, скорее всего, стоит на пороге нового кризиса, который может быть очень чувствительным, заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
Общество
Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России
Угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России сведена к минимуму, несмотря на острую ситуацию в мире, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
Энергетика
Bloomberg назвал преимущества России в нефтяной войне
Устоять в ценовой войне за нефть с Саудовской Аравией России помогут одни из самых низких в мире издержек при добыче нефти, гибкая налоговая политика и плавающий курс рубля, сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов.
Происшествия
Власти Москвы опровергли сообщения о смерти пациента из-за коронавируса
«Смерть наступила от кровоизлияния в надпочечники на фоне прогрессирования хронических заболеваний, в том числе рака поджелудочной железы и хронического гепатита», — сказано в сообщении департамента здравоохранения.
Фигурное катание
Тарасова прокомментировала отмену чемпионата мира по фигурному катанию
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об отмене чемпионата мира по фигурному катанию, который должен был пройти в Канаде с 18 по 22 марта.
Шоу-бизнес
Дед Юлии Высоцкой был огорчен её свадьбой с Андреем Кончаловским
Например, дедушка Высоцкой был искренне огорчен, узнав, что его внучка выходит замуж за намного старшего жениха.
Шоу-бизнес
Лолита собралась замуж в шестой раз
Ведь отношения Лолиты с новым возлюбленным настолько серьезны, что звезда вновь собирается замуж.
Экономика
ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0%
Европейский Центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую ставку на уровне 0%, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%, маржинальную ставку - на отметке 0,25%, следует из пресс-релиза европейского регулятора по итога заседания совета управляющих ЕЦБ.
Гаджеты
Представили смартфон Redmi Note 9 Pro Max
Авто
Экспериментальные машины ГАЗ стоят в старом ангаре
Экспериментальные разработки ГАЗа, которые в свое время наделали немало шума на разных выставках и в СМИ, хранятся в старом ангаре.
Общество
Меган Маркл в слезах покинула королевскую семью
Герцогиня Кембриджская тяжело переживает отъезд Меган Маркл и принца Гарри в Канаду, сообщает издание The Sun.
Происшествия
Пропавшую школьницу нашли мертвой в Тамбовской области
Биатлон
Этап Кубка мира по биатлону в Контиолахти пройдёт без зрителей
Как сообщает комментатор Дмитрий Губерниев, организаторы приняли решение не отменять мужской спринт, который запланирован на 12 марта, а просто провести гонку без зрителей.
Футбол
Ответный матч ЛЧ между «Манчестер Сити» и «Реалом» официально отменен
Ранее сообщалось, что во вторник УЕФА может объявить о приостановлении матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также переносе чемпионата Европы по футболу на 2021 год.
Общество
В России зарегистрировано шесть новых заболевших коронавирусом
В России зарегистрировано шесть новых заболевших коронавирусом COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с этим заболеванием.
Здоровье
Названы четыре главные опасности коронавируса для России
Для России существует четыре главные опасности в случае вспышки коронавируса в стране.
Происшествия
В Чечне вместе с друзьями исчез дагестанец, оскорбивший Кадырова
Политика
Захарова прокомментировала начало судебного процесса по делу MH17
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала начало в Нидерландах судебного процесса по делу о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом МН17, на Украине в 2014 году.
Авто
АвтоВАЗ отзывает более 12 тысяч автомобилей из-за проблем с тормозами
Компания АвтоВАЗ отзывает в России более 12 тысяч автомобилей марки Lada Vesta, Xray, Largus.
Футбол
«Нет коронавирусу». Смолов опубликовал фото с игроками «Сельты»
Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов сфотографировался со своими одноклубниками, защитником Джейсоном Мурильо и хавбеком Рафиньей.
Шоу-бизнес
Пелагея получила звание заслуженной артистки России
В октябре минувшего года фанатка из Томска Алевтина Киселева создала петицию с просьбой присвоить Пелагее звание заслуженной артистки России.
Здоровье
В Перми госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус
В пермскую инфекционную больницу помещен мужчина, который возможно заражен коронавирусом. 10 марта он вернулся из Франции.
Финансы
Крымский банк пошел против рынка
В марте банк мог столкнуться с резким уходом вкладчиков и испытать проблемы с ликвидностью, предполагают участники рынка.
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавируса
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции Covid-2019 можно назвать пандемией.
Футбол
Форвард «Сампдории» Габбьядини заразился коронавирусом
У нападающего «Сампдории» Маноло Габбьядини диагностировали коронавирус, сообщает в «твиттере» журналист Фабрицио Романо.
Космос
Телескоп VLT подтвердил железные дожди на экзопланете WASP-76b
Астрономы при помощи наземного телескопа VLT подтвердили, что на ночной стороне ультрагорячего газового гиганта WASP-76b идут дожди из капель железа.
Общество
В Турции сообщили о переносе туристического сезона из-за коронавируса
Турецкие власти рекомендовали туроператорам перенести туристический сезон в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV.