Экономика
КоммерсантъФонды спланировали свое вознаграждение
К постоянной части вознаграждения в размере 0,75% от активов фонды хотят прибавить стоимость услуг пенсионного оператора, которым должен выступать центральный депозитарий. Причем тарификацию его услуг фонды просят Минфин согласовать с ними.
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Политика
Виталий Мутко не вошел в состав нового российского правительства
Помимо Мутко, должности вице-премьеров покинули Антон Силуанов, Константин Чуйченко, Максим Акимов, Ольга Голодец, Алексей Гордеев и Дмитрий Козак.
Политика
В Ливане сформировали новое правительство
В Ливане премьер-министр Хасан Диаб сформировал новое правительство.
Экономика
Жителям томских сёл пообещали ипотеку под 3% годовых
В сельской местности жителям станут доступны льготные ипотечные кредиты сроком до 25 лет под 3 % годовых.
Происшествия
Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Политика
В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа
Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США.
Общество
Новым министром культуры РФ назначена Ольга Любимова
Общество
За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее
Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Экономика
«Дальневосточной ипотекой» уже воспользовались более 400 молодых семей
По программе «Дальневосточная ипотека» на 20 января заключено 440 кредитных договоров по льготной ставке на общую сумму 1,55 млрд рублей.
Происшествия
Во Владивосток привезли радиоактивный автомобиль из Японии
Политика
Ну вот и назван состав нового Правительства.
Российский предприниматель Сергей Васильев на своей странице в Facebook прокомментировал новый состав правительства, предложенный Михаилом Мишустиным.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак заявила об изменившемся отношении к чужим детям
Российская скандальная телеведущая и журналист Ксения Собчак написала в социальной сети об изменившемся собственном отношении к чужим детям, звезда связала перемены с появлением первенца — сына Платона.
Происшествия
Замглавы Генштаба предъявили обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей
Обновлено в 18:40 Военное следствие предъявило заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму почти в 6,7 млрд рублей.
Общество
В России появится новый мегапроект
В России появится новый мегапроект — мост с мыса Эгершельд на остров Елены в Приморском крае, сообщает ТАСС.
Авто
Стартовали продажи бюджетного седана Hyundai Aura
Южнокорейский автопроизводитель Hyundai представил новый субкомпактный седан Aura.
Футбол
Гол Агуэро принес «Манчестер Сити» победу над «Шеффилд Юнайтед»
В составе горожан голом отметился Серхио Агуэро (73-я минута).
Энергетика
РБК: Россия увеличила экспорт нефти из-за санкций США
Американские санкции против Ирана и Венесуэлы помогли России увеличить экспорт нефти за 11 месяцев 2019 года, сообщает РБК со ссылкой на документы Минэкономики.
Происшествия
Уволен новосибирский сотрудник ДПС, заливший виски в автомобиль
В Новосибирской области сотрудника ДПС уволили после разошедшегося по социальным сетям видеоролика.
Армия и оружие
Столтенберг заявил о рекордном военном присутствии США в Европе
Военное присутствие США в Европе достигло рекордного уровня с начала века, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Армия и оружие
МИД Ирана предупредил Багдад о ракетных обстрелах баз США
Как сообщил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, Тегеран заблаговременно предупредил иракские власти об атаке иранских сил по американской базе Айн-эль-Асад.
Здоровье
Медики назвали 8 правил для поддержания здоровья кишечника
Медицинские специалисты определили и перечислили восемь правил, которые помогут сохранить кишечник здоровым.
Кино
Машины для супергероев из вселенной Marvel
Особенно учитывая, что персонаж является супергероем в фильмах, а играющий его актер — суперзвездой в реальности.
Шоу-бизнес
Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов
48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
Политика
Генсек ООН предложил Совбезу поддержать итоги саммита по Ливии
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Совет безопасности поддержать итоги международной конференции по Ливии, которая прошла накануне в Берлине.
Общество
Долги за услуги ЖКХ с граждан взыщут профессионалы
Долги за услуги ЖКХ с граждан взыщут профессионалы Коллекторские агентства допустят до полноценной работы с долгами граждан по ЖКХ.
Хоккей
Лидеры «Чикаго» Кит и Тэйвз подрались на тренировке
Игроки клуба Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» Данкан Кит и Джонатан Тэйвз подрались на тренировке, сообщают североамериканские журналисты.
Шоу-бизнес
Старший сын Никаса Сафронова сделал предложение Анастасии Волочковой
Дмитрий Сафронов, старший сын художника Никаса Сафронова, сделал предложение Анастасии Волочковой, о чем рассказал сам творец на вечеринке в честь 44-летия артистки, сообщает URA.ru.
Политика
Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
Доклад о химической атаке Организация по запрещению химического оружия в марте прошлого года опубликовала доклад о расследовании инцидента, который произошел в Думе 7 апреля 2018 года.
Футбол
«Ювентус» обыграл «Парму» благодаря голам Роналду
Политика
Медведев после отставки отписался в Instagram от правительства
Бывший премьер-министр России, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев после своей отставки отписался в Instagram от правительственного аккаунта.