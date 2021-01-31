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FlashNord
FlashNord

Полиция применила слезоточивый газ на Сенной площади в Петербурге

Полиции пришлось применить слезоточивый газ на Сенной площади после того, как толпа попыталась отбить задержанных и напала на силовиков. Это произошло на несанкционированной акции в Петербурге, сообщают FlashNord очевидцы.В источнике
С чего всё началось
Фонтанка.Ру

На Сенной площади началась драка. Полиция распылила газ

Используя щиты, ОМОН начал зачищать и саму площадь. Окружающие продолжают пытаться отбить задержанных, в правоохранителей летят снежки, передают корреспонденты «Фонтанки» с места событий. После этого полиция применила газ.
Фонтанка.Ру05:35
Подробнее о событии
Эхо Москвы

В Москве силовики применили электрошокер к задержанному

Эхо Москвы07:15
Фонтанка.Ру

На Сенной площади началась драка. Полиция распылила газ

Фонтанка.Ру05:35
Znak.com

В Петербурге к задержанным применили газ

Znak.com06:06
МР7.ру

Силовики ударили электрошокером протестующего

МР7.ру05:52
DP.RU

Полиция распылила слезоточивый газ на Сенной площади

DP.RU05:40
URA.Ru

В Питере протестующие нападают на ОМОН. Полиция применила газ

URA.Ru06:07
Piter.tv

В Петербурге силовики жестко задержали журналиста Тимура Хаджибекова: мужчина работал в жилетке «Пресса»

Piter.tv06:21

«Барселона» подаст судебный иск за публикацию контракта Месси

Футбольный клуб "Барселона" на своем официальном сайте объявил, что подаст судебный иск против испанской газеты El Mundo, которая опубликовала финансовые условия контракта форварда Лионеля Месси с "сине-гранатовыми".
РИА Новости06:17