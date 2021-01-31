Полиция применила слезоточивый газ на Сенной площади в Петербурге
Полиции пришлось применить слезоточивый газ на Сенной площади после того, как толпа попыталась отбить задержанных и напала на силовиков. Это произошло на несанкционированной акции в Петербурге, сообщают FlashNord очевидцы.В источнике
С чего всё началось
На Сенной площади началась драка. Полиция распылила газ
Используя щиты, ОМОН начал зачищать и саму площадь. Окружающие продолжают пытаться отбить задержанных, в правоохранителей летят снежки, передают корреспонденты «Фонтанки» с места событий. После этого полиция применила газ.
Фонтанка.Ру05:35
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Национальная служба новостей05:52