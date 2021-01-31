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FlashNord
FlashNord

Полиция применила слезоточивый газ на Сенной площади в Петербурге

Полиции пришлось применить слезоточивый газ на Сенной площади после того, как толпа попыталась отбить задержанных и напала на силовиков. Это произошло на несанкционированной акции в Петербурге, сообщают FlashNord очевидцы.В источнике
С чего всё началось
Фонтанка.Ру

На Сенной площади началась драка. Полиция распылила газ

Используя щиты, ОМОН начал зачищать и саму площадь. Окружающие продолжают пытаться отбить задержанных, в правоохранителей летят снежки, передают корреспонденты «Фонтанки» с места событий. После этого полиция применила газ.
Фонтанка.Ру05:35
Подробнее о событии
BFM.ru

«Фонтанка»: полиция применила газ на акции протеста в Петербурге

BFM.ru05:44
Национальная служба новостей

СМИ: В Петербурге полиция применяет к протестующим электрошокеры и слезоточивый газ

Национальная служба новостей05:52
Piter.tv

Полиция применила газ на акции протеста в Петербурге

Piter.tv05:52
Дождь

В Петербурге полиция применила газ для разгона протестующих

Дождь05:46
URA.Ru

В Питере протестующие нападают на ОМОН. Полиция применила газ

URA.Ru06:07
Фонтанка.Ру

На разгон петербургского протеста прибыли внутренние войска

Фонтанка.Ру06:44
Эхо Москвы

«Фонтанка»: Полиция применила газ на Сенной площади в Петербурге

Эхо Москвы05:43

Подчуфарова намерена выступить на чемпионате России за Москву

Биатлонистка Ольга Подчуфарова выразила желание выступить в составе сборной Москвы на чемпионате России, на данный момент идут переговоры со спортивной школой, а итоговое решение останется за тренерским советом, сообщил РИА Новости глава Федерации биатлона Москвы (ФБМ) Иван Мелихов.
РИА Новости08:53

В Петербурге задержан подозреваемый в применении насилия к бойцу ОМОНа

«Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти)», — заявили в СК.
RT на русском08:57