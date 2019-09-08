Политика
Московская газетаФорГО и ВЦИОМ отказались публиковать данные экзит-полов по выборам в Мосгордуму
Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) отказался публиковать данные экзит-полов после выборов в Московскую городскую думу. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.
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с чего всё началось
Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) отказался публиковать данные опросов на выходе с избирательных участков на выборах в Мосгордуму, сообщается в телеграм-канале организации.Новая газетавчера в 13:29
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Фонд развития гражданского общества отказался публиковать данные экзит-полов по выборам в Мосгордуму
Новая газетавчера в 14:03
ФорГО и ВЦИОМ отказались публиковать данные экзит-полов по выборам в Мосгордуму
Московская газетавчера в 13:39
Фонд развития гражданского общества отказался публиковать экзит-полы по Москве
Московский Комсомолецвчера в 13:40
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Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Второй мировой войне
Газета.Ru вчера в 19:59
Политика
Валерия Касамара проигрывает выборы в Мосгордуму
На выборах депутатов Мосгордумы по округу № 45 побеждает Магомет Яндиев, передает агентство городских новостей «Москва».
Ведомости вчера в 18:22
Общество
В порт Владивостока зашел крупнейший в истории России круизный лайнер
В порту Владивостока пришвартовался крупнейший за историю России круизный лайнер «Спектр морей» (Spectrum of the Seas), передает агентство «Восток-Медиа».
РБК 01:49
Политика
«Единая Россия» лидирует на выборах в местные парламенты
В 13 регионах выбирали местные парламенты. По предварительным данным Центризбиркома, в ряде регионов лидирует "Единая Россия".
Вести.Ru вчера в 20:45
Происшествия
Грузовое судно перевернулось у берегов США
Грузовое судно Golden Ray перевернулось и загорелось у атлантического побережья американского штата Джорджия.
Российская газета вчера в 18:32
Политика
Собянин прокомментировал итоги выборов в Мосгордуму
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал прошедшие выборы в Мосгордуму, назвав их конкурентными и эмоциональными.
RT на русском вчера в 23:05
Политика
Артамонов победил на выборах главы Липецкой области
Известия вчера в 23:18
Авто
Опубликованы спецификации нового Toyota RAV4 для России
Более подробная информация об оснащении, ценах и комплектациях нового Toyota RAV4 для России появится 1 октября.
Автоновости дня 01:42
Футбол
Сборная Италии обыграла команду Финляндии в матче отбора Евро-2020
Сборная Италии одержала победу над командой Финляндии в отборочном матче чемпионата Европы — 2020 по футболу.
REGNUM 00:49
Политика
Нидерланды просят Россию выдать освобожденного Украиной Цемаха
Генеральный прокурор Нидерландов просит Россию выдать подозреваемого в деле по сбитому малазийскому самолету рейса МН17 Владимира Цемаха.
Вести.Ru 07 сентября в 11:59
Единоборства
Гарантированный гонорар Нурмагомедова стал самым большим в истории UFC
Стали известны гонорары бойцов, которые выступили на турнире UFC 242.
Sportbox.RU вчера в 07:02
Политика
Андрей Бочаров лидирует на выборах губернатора Волгоградской области
С большим отрывом лидирует действующий глава региона.
Волгоградская правда вчера в 16:16
Политика
ЛДПР выигрывает выборы в Хабаровском крае
На довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Иван Пиляев идет на первом месте с 39,15% голосов.
Свободная Пресса вчера в 13:45
Политика
Трамп отменил переговоры с террористами и президентом Афганистана
Вести.Ru 07 сентября в 21:33
Здоровье
Эксперты определили лучшие продукты от запора
MedikForum.ru вчера в 13:38
Политика
В России проходит единый день голосования
Единый день голосования проводится в России во второе воскресенье сентября, граждане страны избирают руководителей субъектов РФ и членов законодательных собраний, мэров городов и депутатов городских дум, представительных органов власти муниципальных образований, проходят дополнительные выборы в Госдуму по одномандатным округам.
ТАСС 07 сентября в 17:02
Космос
Робот Федор вернулся с МКС на Землю
Первый побывавший на МКС российский робот Федор благополучно вернулся на Землю на корабле «Союз МС-14», сообщает Роскосмос.
ФАН 06 сентября в 19:12
Кино
В Анапе назовут победителей XXVIII российского фестиваля «Киношок»
В 20 часов 8 сентября на Летней эстраде города-курорта состоится церемония торжественного закрытия фестиваля «Киношок».
Ясно вчера в 07:16
Происшествия
В Японии 900 тысяч домов остались без света из-за тайфуна
Тропический шторм оборвал линии электропередач, оставив без света около 900 тысяч домов.
Российская газета вчера в 19:53
Футбол
«Палермо» установил рекорд Серии D
Игру на Сицилии посетили 17 тысяч зрителей, что стало рекордом для Серии D – самого низкого итальянского дивизиона.
Евро-футбол.ру вчера в 16:33
Происшествия
Жительницу Камчатки подозревают в убийстве двоих детей
По версии следствия, утром 27-летняя местная жительница пришла к бухте Крашенинникова и утопила вблизи берега двоих детей, одному из которых было 1,5 месяца, второму — пять лет.
REGNUM 01:14
Экономика
Apple и Foxconn уличили в нарушении трудового законодательства Китая
В Foxconn также признали случаи нарушения трудового законодательства, но указали на добровольный характер сверхурочной работы.
Взгляд.ру 00:15
Политика
Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине
Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба российского лидера.
РИА Новости вчера в 13:19
Шоу-бизнес
Николай Должанский продал московскую квартиру из-за карточного долга
Bimru.ru вчера в 09:10
Происшествия
На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 14 человек
Как сообщили в службе безопасности НИЦ РКП, в минувшую субботу силами охраны были задержаны трое молодых людей с фотооборудованием.
Российская газета вчера в 07:41
Политика
Турчак сообщил о «жахнувшей всех» на выборах «Единой России»
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак отреагировал на предварительные результаты единого дня голосования, который прошел в России 8 сентября.
Газета.Ru 01:43
Политика
МИД Украины выразил протест из-за выборов в Крыму
МИД Украины выразил решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму и Севастополе, которые Киев считает временно оккупированными территориями.
Коммерсантъ вчера в 07:31
Политика
Денис Паслер лидирует на выборах губернатора Оренбургской области
Коммерсантъ Самара вчера в 13:44
Политика
Осипов побеждает на выборах губернатора Забайкалья с 89,61% голосов
Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов после подсчета 100% протоколов побеждает на выборах главы региона.
Коммерсантъ 01:07