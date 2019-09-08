с чего всё началось

Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) отказался публиковать данные экзит-полов после выборов в Московскую городскую думу. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

ФорГО и ВЦИОМ отказались публиковать данные экзит-полов по выборам в Мосгордуму

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