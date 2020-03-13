Совокупное состояние 20 богатейших людей мира в четверг уменьшилось на $78 млрд в результате самого сильного с 1987 года обвала мировых фондовых индексов, пишет Forbes.

Forbes: 20 богатейших людей мира за день обеднели на $78 млрд

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