Экономика

КоммерсантъКоммерсантъForbes: 20 богатейших людей мира за день обеднели на $78 млрд

Совокупное состояние 20 богатейших людей мира в четверг уменьшилось на $78 млрд в результате самого сильного с 1987 года обвала мировых фондовых индексов, пишет Forbes.
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 17:31, Ашберн
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