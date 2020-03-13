Экономика
КоммерсантъForbes: 20 богатейших людей мира за день обеднели на $78 млрд
Совокупное состояние 20 богатейших людей мира в четверг уменьшилось на $78 млрд в результате самого сильного с 1987 года обвала мировых фондовых индексов, пишет Forbes.
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Экономика
Оператор «Северного потока — 2» раскрыл степень его готовности
Nord Stream 2 AG заявляет, что имеет необходимые средства для реализации "Северный потока - 2". Об этом в четверг сообщает ФАН.
Политика
Посла Китая в США вызвали в Госдеп
Посла Китая в Вашингтоне Цуй Тянькая вызвали в Государственный департамент США из-за твита официального представителя МИД КНР о том, что новый коронавирус в Ухань завезли американские военные.
Наука
Морские черепахи унюхали в грязном пластике еду
Ученые выяснили, что запах пластикового мусора, на котором растут микроорганизмы и водоросли, привлекает морских черепах так же, как и привычная им еда.
Политика
Трамп объявил режим ЧС в связи с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп объявил о введении общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за распространения нового коронавируса в стране.
Здоровье
Росстат зафиксировал рост заболеваемости пневмонией в Москве
Как изменилось число заболевших пневмонией По запросу РБК Росстат на основе информации Роспотребнадзора предоставил сводку о заболеваемости внебольничной пневмонией в Москве в январе 2019 и 2020 годов.
Здоровье
NYT: в США от коронавируса могут умереть до 1,7 миллиона человек
Вплоть до 1,7 миллиона человек могут скончаться в США от коронавируса нового типа, сообщает газета New York Times со ссылкой на экспертов.
Общество
Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС с 16 марта
С 16 марта ограничиваются пассажирские воздушные перевозки в страны Евросоюза, а также Швейцарию и Норвегию, включая и рейсы обратного направления.
Биатлон
Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры
Кино
Marvel приостановила съемки фильма о китайском супергерое
Экономика
Назван главный победитель от обрушения нефти
Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов.
Армия и оружие
Российские силы ПВО не допустили за неделю нарушения границ России
Российские силы противовоздушной обороны не допустили за прошедшую неделю нарушения государственной границы РФ иностранными летательными аппаратами.
Общество
Особый режим ввели в Татарстане из-за коронавируса
Власти Республики Татарстан ввели особый санитарно-эпидемиологический режим до 15 апреля из-за коронавируса.
Общество
Президент Туркмении призвал защищаться от коронавируса дымом
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства заявил, что гражданам нужно защищаться от эпидемии коронавируса проверенным народным средством.
Футбол
Винисиус: почему выбрал «Реал», а не «Барселону»? Хотел играть за величайший клуб
Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор рассказал, почему в 2017 году решил подписать контракт со «сливочными», несмотря на интерес со стороны каталонской «Барселоны».
Биатлон
На этапе КМ по биатлону Куклина седьмая, спринт выиграла Херрман
На этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти в спринтерской гонке на 7,5 км первое место заняла немецкая спортсменка Дениз Херрман, российская биатлонистка Лариса Куклина закончила спринт с седьмым результатом.
Армия и оружие
СМИ сообщили о пролёте бомбардировщиков России у лагеря США в Арктике
Политика
Украина закрыла границы из-за коронавируса
Страна закрыла свои границы для иностранцев с 16 марта.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса погибли 250 человек
Шоу-бизнес
Джиган рассказал о состоянии своего здоровья
Рэпер Джиган, который после конфликта с женой оказался в реабилитационном центре Seaside Palm Beach, поделился с поклонниками информацией о своем состоянии.
Музыка
Би-2 сыграет бесплатный онлайн-концерт
Группа «Би-2» компенсирует отменённые европейские концерты бесплатным онлайн-выступлением.
Энергетика
Белоусов назвал цену нефти в $35 «новой устойчивой реальностью»
Падение мировых цен на нефть на уровень $35 за баррель и ниже представляет собой выход в «новую устойчивую реальность», заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Происшествия
В деле Захарченко пропали 250 тысяч долларов
27 февраля сообщалось, что Захарченко предъявили новые обвинения, которые касаются получения им взяток в размере 800 тысяч рублей от предпринимателя в виде оплаты проживания в отелях Сочи.
Футбол
Источник сообщил о приостановке КХЛ и РПЛ
Матчи чемпионата России по футболу и плей-офф Континентальной хоккейной лиги будут перенесены на поздний срок из-за угрозы распространения коронавируса.
Гаджеты
В России поступили в продажу смартфоны Samsung Galaxy S20
12 марта в России на день раньше запланированного в продажу поступили новые смартфоны Samsung Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra.
Футбол
Ахмат — Динамо 2:3
Грозненский "Ахмат" и московское "Динамо" объявили составы на матч 22-го тура чемпионата России.
Здоровье
Врач назвал основные угрозы коронавируса для России
Врач Владимир Будянский назвал 4 главные опасности в случае вспышки коронавируса в России.
Гаджеты
«Железный человек» уже пользуется новинкой от OnePlus
К сожалению, фронтальную панель увидеть не удалось, но более ранние рендеры указывают на то, что OnePlus 8 и 8 Pro получат изогнутые по-бокам дисплеи с боковым вырезом для фронтальной камеры.
Армия и оружие
Китайское Sohu «нашло» первую цель России в вероятной глобальной войне
Футбол
УЕФА приостановил все матчи Лиги Европы и Лиги чемпионов
Из-за коронавируса все розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы приостановлены.