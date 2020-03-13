Экономика

ИнфоросForbes: 20 богатейших людей мира за сутки потеряли почти $78 млрд

Отмечается, что наибольшие потери понес глава корпорации Amazon Джефф Безос, который потерял порядка $8 млрд после снижения стоимости акций его компании на 8%. Состояние гедиректора французской группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернара Арно сократилось на $7,7 млрд.
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Названо имя единственного оставшегося в мире ультрабогача

Взгляд.ру10:09

Forbes: 20 богатейших людей мира за день обеднели на $78 млрд

Коммерсантъ05:50

Forbes сообщил, что 20 богатейших людей мира за сутки потеряли почти $78 млрд

ТАСС02:32

Богатейшие люди планеты обеднели почти на $78 млрд за сутки

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Крупнейший обвал котировок лишил богатейших людей мира 78 миллиардов

РЕН ТВ02:56

Безос остался единственным в мире бизнесменом с состоянием выше $100 млрд

РБК04:10

Худший день за 30 лет: состояние 20 богатейших людей мира в четверг упало на $78 млрд

Forbes02:18
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Как говорится в сообщении оперативного штаба, Россия с 16 марта ограничивает сообщения со странами ЕС за исключением регулярных рейсов в столицы стран Евросоюза и чартеров.
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Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры

Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
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Эксперт оценил вероятность нового обвала курса рубля

Аналитик по макроэкономике Олег Душин оценил вероятность повторения «чёрного вторника» 2014 года, когда стоимость евро достигла 100 рублей, а доллар превысил 80 рублей.
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Помпео: США ввели санкции против дочерней компании «Роснефти»

США ввели санкции против дочерней компании "Роснефти". Соответствующий пост опубликовал в Twitter госсекретарь США Майк Помпео.
Вести.Ru вчера в 23:17
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Ростуризм уточнил порядок возврата денег за путевки

Ростуризм уточнил порядок возврата денег за туристические путевки на фоне распространения коронавируса.
Lenta.ru 20:11
Общество

Дерипаска предложил ввести в России полный карантин

Миллиардер считает, что если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.
РБК 17:08
Общество

В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге

Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
РБК вчера в 05:46
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На борту застрявшего в Карибском море лайнера оказалось 20 россиян

РБК 11:03
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Клип Little Big оставил далеко позади конкурентов по «Евровидению»

Видео российской группы Little Big на песню Uno, с которой коллектив поедет на конкурс "Евровидение", оставил позади всех соперников.
Вести.Ru 12:58
Религия

Екатеринбуржцев ждут в храмах на родительскую субботу

В храмах Екатеринбурга завтра утром пройдут особые богослужения родительской субботы, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
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Песков призвал не ориентироваться на мнение Кудрина о росте бедности

Москва, 13 марта 2020, 14:45 — REGNUM Заявления главы Счётной палата Алексея Кудрина о ВВП и вероятном росте бедности являются мнением опытного экономиста, однако ориентироваться только на эту точку зрения нельзя.
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Технологии

Microsoft исправила уязвимость Windows 10 экстренным патчем

Корпорация Microsoft выпустила экстренный патч Patch Tuesday с исправлениями 115 уязвимостей Windows 10. Об этом сообщает портал TechCrunch.
МонаВиста 13:39
Общество

США обвинили россиянина в мошенничестве с ценными бумагами

Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения в мошенничестве с ценными бумагами россиянину Денису Сотникову.
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Жена Овечкина сообщила о дефиците продуктов в магазинах в США

Российская газета 04:25
Политика

Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста

Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Вести.Ru вчера в 23:53
Политика

Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток

Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение.
РИА Новости 16:12
Политика

Зеленский подписал закон об образовании

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об общем среднем образовании», который предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском.
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Студия Pixar опубликовала трейлер мультфильма «Душа»

В четверг, 12 марта, на официальном YouTube-канале «Disney Россия» появился трейлер анимационного фильма «Душа» от студии Pixar.
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Херрманн выиграла спринт на этапе Кубка мира в Контиолахти

Немка Дениз Херрманн выиграла спринт на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия).
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Гендиректор ВОЗ назвал Европу центром пандемии коронавируса

«В настоящее время эпицентром пандемии стала Европа, где зарегистрировано больше случаев и смертей, чем в остальном мире, за исключением Китая», — сказал Гебрейесус.
РБК 13:48
Экономика

Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе

Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.
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Россиянам рассказали о выборе градусника

Сердечно-сосудистый хирург и кардиолог Владимир Хорошев в интервью радио Sputnik рассказал, какой градусник приобрести для личного использования.
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Президент Туркмении назвал народное средство от коронавируса

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в ходе заседания правительства посоветовал гражданам защищаться от вирусов старинным народным средством — дымом гармалы.
Lenta.ru 20:06
Происшествия

Бастрыкин просит отдать ему председателя Совета судей

Фото: oblsud.nsk.sudrf.ru На очередном заседании ВККС будет рассмотрено представление председателя СКР Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении главы Совета судей Новосибирской области, судьи Новосибирского областного суда Инны Петруниной.
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Минфин РФ: Конфискованные у коррупционеров деньги тратятся на пенсии

Министерство финансов России намерено проинформировать россиян, куда идут деньги, конфискованные в рамках коррупционных дел, а также вырученные от продажи незаконно нажитого имущества чиновников.
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Переболевшие коронавирусом мужчины могут столкнуться с бесплодием

Коронавирус COVID-2019 может вызвать бесплодие у переболевших им мужчин.
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В Находке на топливном складе котельной произошла утечка мазута

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Джиган опубликовал новое видео из лечебницы

Скандальный российский рэпер записал новое видео из лечебницы, на котором показал фанатам как проводит время.
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Эксперт журнала "За рулем" Алексей Ревин рассказал, почему "пенсионерский" стиль езды вреден для мотора.
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В России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

Шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлены в России за последние сутки.
ТАСС вчера в 12:48
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