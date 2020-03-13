Экономика
ИнфоросForbes: 20 богатейших людей мира за сутки потеряли почти $78 млрд
Отмечается, что наибольшие потери понес глава корпорации Amazon Джефф Безос, который потерял порядка $8 млрд после снижения стоимости акций его компании на 8%. Состояние гедиректора французской группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернара Арно сократилось на $7,7 млрд.
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Шоу-бизнес
Уральская звезда Black Star прокомментировала слухи о романе с Кридом
Происшествия
Выявлен первый случай коронавируса в Краснодарском крае
Житель Краснодарского края вернулся из Италии, почувствовал недомогание и обратился к медикам, исследование подтвердило подозрение на заражение коронавирусом.
Здоровье
Среди зараженных коронавирусом в Москве оказался подросток
В Москве за минувшие сутки выявили еще пять случаев заражения коронавирусом, среди заболевших оказался один подросток, сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы.
Здоровье
Российский ученый предрек спад пандемии коронавируса к лету
Российский ученый считает, что распространение коронавирусной инфекции в мире затихнет к середине лета.
Армия и оружие
На «Северной верфи» спущен на воду корвет «Ретивый»
Корабль строится для Черноморского флота России Судостроительный завод "Северная верфь" провел спуск на воду корвета "Ретивый", сообщило Piter.tv.
Политика
Трамп анонсировал срочную пресс-конференцию в связи с коронавирусом
Вашингтон, 13 марта 2020, 18:18 — REGNUM Президент США Дональд Трамп на своей странице в сети микроблогов Twitter сегодня, 13 марта, написал, что он даст в Белом доме срочную пресс-конференцию по ситуации с коронавирусом.
Общество
Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Ленобласти
Жительница Ленинградской области оказалась заражена коронавирусом. Это первый случай, зафиксированный в регионе.
Политика
Путин объяснил разницу между олигархами 90-х и нынешними
Президент России Владимир Путин в ходе своего интервью изданию ТАСС объяснил, чем олигархи девяностых годов прошлого века отличаются от крупных бизнесменов современности.
Происшествия
Погибшая при падении дерева школьница возвращалась домой от подруги
Энергетика
Белоусов назвал цену нефти в $35 «новой устойчивой реальностью»
Падение мировых цен на нефть на уровень $35 за баррель и ниже представляет собой выход в «новую устойчивую реальность», заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Наука
Алевтина Черникова: инженеры – люди, которые меняют мир
Алевтина Черникова, ректор ведущего технического университета России — НИТУ "МИСиС", во время открытого урока рассказала старшеклассникам о том вкладе, который внесли инженеры и ученые в развитие экономики нашей страны.
Политика
Казахстан ужесточил порядок пересечения границы для россиян
Казахстан временно ужесточил правила пересечения госграницы для своих граждан, а также россиян и граждан Киргизии на фоне распространения коронавируса, сообщили в МИД республики.
Происшествия
В Мурманске из-за снежной бури столкнулись 13 автомобилей
Снежная буря, которая обрушилась в первой половине дня на Мурманск и продолжается до сих пор, создала множество проблем автомобилистам.
Политика
Все региональные парламенты России поддержали изменения в Конституцию
Парламенты всех 85 регионов России поддержали предлагаемый закон об изменениях в Конституцию.
Армия и оружие
Турция и Россия договорились по Сирии
«Первым шагом на пути реализации договоренности станет совместное патрулирование 15 марта по трассе М4», — заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Анкар: «Благодаря турецко-российскому патрулированию трассы М4 мы внесем посильный вклад в обеспечение устойчивого перемирия в Сирии».
Общество
Первая смерть от коронавируса зафиксирована на Украине
Информацию о первой смерти от коронавируса на Украине в Житомирской области подтвердила главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская.
Спорт
ВФЛА оштрафована на 10 млн долларов за скандал с допингом
Энергетика
Bloomberg назвал преимущества России в нефтяной войне
Устоять в ценовой войне за нефть с Саудовской Аравией России помогут одни из самых низких в мире издержек при добыче нефти, гибкая налоговая политика и плавающий курс рубля, сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов.
Политика
Украина временно закрывает границу для иностранцев
Украина через 48 часов закроет границу для иностранных граждан на две недели.
Армия и оружие
Бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства замечен в Подмосковье
Авто
Появилась информация о новой Chevrolet Niva
Появилась первая информация о том, каким будет автомобиль Chevrolet Niva после перехода в АвтоВАЗ.
Общество
ВОЗ официально объявила о пандемии коронавируса
Всемирная организация здравоохранения официально назвала распространение коронавируса в мире пандемией.
Общество
Вопрос о строительстве ЦБК на Рыбинском водохранилище закрыт
Премьер-министр добавил, что правительство однозначно не поддерживает идею строительства комбината на Рыбинском водохранилище, и на этом проблемный вопрос можно считать закрытым.
Экономика
Путин объяснил необходимость санации банков
«Кто-то рассердится, скажет, вот «я пострадал» [в результате санации кредитного учреждения], но делал Центральный банк это для того, чтобы миллионы [граждан] не пострадали», — сказал глава государства.
Политика
Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста
Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Политика
США и Белоруссия обсудили вопросы энергетической безопасности
«Главы внешнеполитических ведомств обсудили итоги визита государственного секретаря США в Белоруссию 1 февраля 2020 года», – говорится в сообщении на сайте белорусского МИДа.
Общество