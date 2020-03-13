Экономика

ИнфоросForbes: 20 богатейших людей мира за сутки потеряли почти $78 млрд

Отмечается, что наибольшие потери понес глава корпорации Amazon Джефф Безос, который потерял порядка $8 млрд после снижения стоимости акций его компании на 8%. Состояние гедиректора французской группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернара Арно сократилось на $7,7 млрд.
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Названо имя единственного оставшегося в мире ультрабогача

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Безос остался единственным в мире бизнесменом с состоянием выше $100 млрд

РБК04:10

Богатейшие люди планеты обеднели почти на $78 млрд за сутки

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Крупнейший обвал котировок лишил богатейших людей мира 78 миллиардов

РЕН ТВ02:56

Forbes: 20 богатейших людей мира за день обеднели на $78 млрд

Коммерсантъ05:50

Худший день за 30 лет: состояние 20 богатейших людей мира в четверг упало на $78 млрд

Forbes02:18
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 11:26, Ашберн
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«Первым шагом на пути реализации договоренности станет совместное патрулирование 15 марта по трассе М4», — заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Анкар: «Благодаря турецко-российскому патрулированию трассы М4 мы внесем посильный вклад в обеспечение устойчивого перемирия в Сирии».
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