Экономика

ИнфоросForbes: 20 богатейших людей мира за сутки потеряли почти $78 млрд

Отмечается, что наибольшие потери понес глава корпорации Amazon Джефф Безос, который потерял порядка $8 млрд после снижения стоимости акций его компании на 8%. Состояние гедиректора французской группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернара Арно сократилось на $7,7 млрд.
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Forbes: 20 богатейших людей мира за день обеднели на $78 млрд

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Худший день за 30 лет: состояние 20 богатейших людей мира в четверг упало на $78 млрд

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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 18:52, Ашберн
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