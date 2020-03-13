Экономика
ИнфоросForbes: 20 богатейших людей мира за сутки потеряли почти $78 млрд
Отмечается, что наибольшие потери понес глава корпорации Amazon Джефф Безос, который потерял порядка $8 млрд после снижения стоимости акций его компании на 8%. Состояние гедиректора французской группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернара Арно сократилось на $7,7 млрд.
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Культура
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Турнир Bellator 241 был перенесен из-за коронавируса
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Ответный матч ЛЧ между «Манчестер Сити» и «Реалом» официально отменен
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