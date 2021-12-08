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Forbes: Бакальчук стала лидером среди миллиардеров мира по приросту состояния в процентах

Самая богатая женщина России Татьяна Бакальчук в 2021 году стала лидером среди всех миллиардеров мира по приросту состояния в процентах.
РБК
Среди всех богатейших людей РФ миллиардер заняла 13-е место в рейтинге, тогда как год назад была лишь 93-й с состоянием 1 миллиард долларов.
ПРАЙМ
Среди россиян, чье состояние в этом году выросло сильнее всего, Forbes также отметил основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.
РБК
Суммарное состояние российских миллиардеров с начала года выросло на $145 млрд (+30%).
РБК

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