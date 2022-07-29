«Биржевого курса доллара больше не будет, а экспорт и импорт останутся, поэтому нужно понимать, по какому курсу менять рубли. ЦБ же не хочет брать на себя функцию определения курса», — говорит один из собеседников Forbes, хорошо знакомый с планами регулятора.
Украинские военные начали испытывать технические проблемы с немецкими 155-мм самоходными артиллерийскими установками (САУ) Panzerhaubitze 2000, сообщает издание Spiegel По утверждению издания, большая часть этих самоходных гаубиц, ранее поставленных укронацистам, нуждается в серьезном ремонте и из-за его отсутствия не показывают заявленных тактико-технических характеристик.
Бывший командир националистического полка «Азов» Андрей Билецкий объявил охоту на причастных к ракетному удару по СИЗО в Еленовке в Донецкой народной республике (ДНР), где содержались пленные бойцы подразделения.
Полиция Петроградского района Петербурга составила протокол на руководителя фракции «Яблоко» в городском парламенте Александра Шишлова по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 КоАП РФ, до 50 тыс. руб. штрафа).