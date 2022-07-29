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Forbes: Банк России готовится к отмене биржевых торгов долларом и евро

Сейчас Центробанк определяет официальные курсы в рабочие дни, ориентируясь на рыночные курсы Мосбиржи.
РИА Новости
Альтернатива, которую рассматривает Банк России, - российский аналог Bloomberg, платформа, куда будут стекаться валютные котировки крупнейших банков.
Finam.Ru
«Биржевого курса доллара больше не будет, а экспорт и импорт останутся, поэтому нужно понимать, по какому курсу менять рубли. ЦБ же не хочет брать на себя функцию определения курса», — говорит один из собеседников Forbes, хорошо знакомый с планами регулятора.
Forbes
Какой станет биржа В случае блокирующих санкций США против НКЦ валютная секция Мосбиржи станет местом хождения валют стран, которые санкции не ввели, говорит руководитель одного из крупных брокеров.
Forbes

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Forbes узнал о подготовке ЦБ к отмене торгов долларом на Мосбирже
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ЦБ готовится к отмене биржевых торгов долларом
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