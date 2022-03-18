Будьте в Плюсе

Forbes: ЦБ обсуждает разделение рынка акций на рынки для резидентов и нерезидентов

ЦБ обсуждает возможную модификацию российского фондового рынка, сообщили источники Forbes
.
Коммерсантъ
Еще один собеседник Forbes, знакомый с обсуждением, говорит, что решение о том, признавать ли «дочки» российских брокеров резидентами или нерезидентам, еще не принято.
Forbes
Разделение рынка акций в теории позволит нивелировать панические настроения инвесторов-россиян после открытия биржи, когда нерезиденты начнут массово избавляться от своих российских активов, отметил один из собеседников издания.
RB.RU
По решению ЦБ Мосбиржа 28 февраля приостановила торговлю ценными бумагами.
Forbes

Подробнее о событии

Forbes узнал о планах ЦБ разделить фондовый рынок для россиян и иностранцев
Ведомостивчера в 14:41
ЦБ обсуждает разделение рынка акций на офшорный и оншорный
Forbesвчера в 08:58
Самое цитируемое
Банк России изучает вариант масштабной реформы фондового рынка
ФАНвчера в 13:37
Forbes узнал об открытии фондового рынка в России в «разделенном» виде
РБКвчера в 11:17
Центральный банк обсуждает разделение рынка акций резидентов и нерезидентов
Inc. Russiaвчера в 10:33
Российский фондовый рынок может открыться в новом формате — Forbes
RB.RUвчера в 09:42
Forbes: ЦБ обсуждает разделение рынка акций на рынки для резидентов и нерезидентов
Коммерсантъвчера в 12:17

Интересное

Минтранс: зарубежные авиакомпании еженедельно тратят более $37,5 млн на облет России

В Минтрансе России заявили, что зарубежные авиакомпании каждую неделю тратят более $37,5 млн на облет воздушного пространства страны.
Газета.Ru04:47

Минобороны: Россия впервые применила гиперзвуковые ракеты «Кинжал» на Украине

Вооруженные силы впервые с начала операции применили гиперзвуковые ракеты "Кинжал", удар пришелся по складу украинских военных, сообщил официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
РИА Новости04:22

Глава «Роскосмоса» Рогозин: США рассматривают вопрос об отключении России от GPS

США рассматривают вопрос об отключении России от системы спутниковой связи GPS.
Известия05:28

МИД Китая опубликовал карту мира по версии Запада

Публикацию дипломат сопроводил коротким комментарием: «Когда Запад говорит о международном сообществе, он имеет в виду вот это».
Первый канал05:12

МИД России заявил о проработке ответа на санкции США и Евросоюза

«Вопрос ответных рестрикционных мер на беспрецедентное по масштабу и нелегитимное с точки зрения международного права санкционное давление на Россию со стороны США и ЕС прорабатывается правительством», — заявил представитель ведомства.
Lenta.ru03:09

Украина подтвердила серьезные потери среди ВСУ

Украинская сторона подтвердила серьезные потери среди бойцов ВСУ.
ИА SM-News05:33

Глава Чечни Кадыров пригрозил карательными мерами украинским националистам

Украинских националистов ждут карательные меры, если они добровольно не сложат оружие, пригрозил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Lenta.ru05:32

Американская журналистка Логан заявила о сокрытии в СМИ данных о ситуации на Украине

Американская журналистка Лара Логан заявила, что представителям СМИ в США приходится скрывать некоторые факты о ситуации на Украине.
Lenta.ru02:39

Полиция Норвегии подтвердила гибель экипажа разбившегося военного самолета США

Полиция Норвегии подтвердила гибель экипажа разбившегося на территории страны военного самолета США. Об этом сообщает газета Verdens Gang.
Газета.Ru05:01

Водителям в РФ перечислили 6 ошибок при подготовке машины к теплому сезону в 2022 году

Эксперты СберАвто и СберУслуги перечислили 6 ошибок при подготовке машины к теплому сезону.
Новые автомобили23:48