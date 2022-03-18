Разделение рынка акций в теории позволит нивелировать панические настроения инвесторов-россиян после открытия биржи, когда нерезиденты начнут массово избавляться от своих российских активов, отметил один из собеседников издания.
Вооруженные силы впервые с начала операции применили гиперзвуковые ракеты "Кинжал", удар пришелся по складу украинских военных, сообщил официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Вопрос ответных рестрикционных мер на беспрецедентное по масштабу и нелегитимное с точки зрения международного права санкционное давление на Россию со стороны США и ЕС прорабатывается правительством», — заявил представитель ведомства.