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Forbes: Европе грозит энергетическая катастрофа, от которой не спасет даже Россия

В ближайшую зиму Европу может ожидать катастрофа из-за политики перехода на экологически чистые источники энергии, пишет Forbes со ссылкой на аналитиков.
Аргументы и Факты
Многие страны закрыли подавляющее большинство угольных и газовых электростанций.
РИА Новости
Аналитик Forbes Дэвид Блэкмон указал, что возросший спрос привел к скачку цены на газ.
Lenta.ru
Месяц назад расчетная стоимость топлива чуть превышала 500 долларов за тысячу кубометров, а в конце сентября достигла отметки в 1200 долларов.
РИА Новости

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Журналист Forbes прогнозирует скорую «энергетическую катастрофу» в Европе
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Forbes: Европе грозит энергетическая катастрофа, от которой не спасет даже Россия
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Forbes: Россия не спасет Европу от энергетической катастрофы
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Forbes: энергетическая катастрофа может произойти в Европе зимой
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