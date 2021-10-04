РИА НовостиForbes: Европе грозит энергетическая катастрофа, от которой не спасет даже РоссияВ ближайшую зиму Европу может ожидать катастрофа из-за политики перехода на экологически чистые источники энергии, пишет Forbes со ссылкой на аналитиков.Аргументы и ФактыМногие страны закрыли подавляющее большинство угольных и газовых электростанций.РИА НовостиАналитик Forbes Дэвид Блэкмон указал, что возросший спрос привел к скачку цены на газ.Lenta.ruМесяц назад расчетная стоимость топлива чуть превышала 500 долларов за тысячу кубометров, а в конце сентября достигла отметки в 1200 долларов.РИА НовостиЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВРЕН ТВИА Красная ВеснаИзвестияiReactorЦентральная Служба НовостейЦарьградТерритория новостейРЕН ТВNewInformРосбалтВечерняя МоскваИнфоСМИПятый каналShraibikus NewsГлагоLКомсомольская правдаSolenka.infoRT на русскомLife.ruОбщественная служба новостейПолитРоссияНТВГЛАС.RUИноСМИПодробнее о событииЖурналист Forbes прогнозирует скорую «энергетическую катастрофу» в ЕвропеRT на русском09:13Forbes: Европе грозит энергетическая катастрофа, от которой не спасет даже РоссияРИА Новости06:30Forbes: Россия не спасет Европу от энергетической катастрофыURA.Ru09:05Forbes: энергетическая катастрофа может произойти в Европе зимойLenta.ru08:43«Forbes»: Европа на пороге энергетической катастрофыBanki Loans08:20Forbes: даже Россия не спасет Европу от надвигающейся катастрофыSmotrim.ru10:08Зима приближается: можно ли предотвратить энергетическую катастрофу? (Forbes, США)ИноСМИ03:05Показать ещёОценить605Поделиться