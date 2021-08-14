ТАССForbes: ФАС готовит законопроект, ограничивающий рост цен на продуктыФедеральная антимонопольная служба (ФАС) готовит законопроект об ограничении наценки на продукты в крупных торговых сетях.ТАССКорректировка наценок обсуждалась на встрече ФАС с представителями торговых сетей накануне, 13 августа.КоммерсантъВ тот же день служба начала проверку «Пятерочки», «Перекрестка», «Магнита» и «Ленты» на предмет ценового сговора.КоммерсантъНесмотря на подготовку законопроекта, сетям предложено пока скорректировать наценки на добровольной основе.ForbesЧитать далееСвернутьПетербургский дневникПетербургский дневникZAB.RUПрофильСобеседникForbesРамблерАфиша DailyКапитал страныС чего всё началосьФАС готовит законопроект об ограничении наценки на продукты в торговых сетяхФедеральная антимонопольная служба (ФАС) готовит законопроект, регулирующий цены на продукты: ведомство хочет предложить ограничивать наценку торговых сетей, рассказывает источник Forbes, знакомый с деталями переговоров.Forbes07:09Подробнее о событииВ России может появиться закон, ограничивающий наценку на продукты в торговых сетяхПетербургский дневник09:22Forbes: власти захотели ограничить наценки на продуктыNews.ru08:57ФАС готовит законопроект об ограничении наценки на продукты в торговых сетяхForbes07:09Forbes: ФАС готовит законопроект, ограничивающий рост цен на продуктыТАСС08:29Forbes узнал о разработке законопроекта об ограничении наценки на продукты в торговых сетяхДождь08:16Источник: ФАС предотвратит наценку на продуктыURA.Ru07:43Forbes: ФАС хочет ограничить наценку на продукты в торговых сетяхКоммерсантъ08:32Показать ещёОценить31Поделиться