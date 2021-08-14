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Forbes: ФАС готовит законопроект, ограничивающий рост цен на продукты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) готовит законопроект об ограничении наценки на продукты в крупных торговых сетях.
ТАСС
Корректировка наценок обсуждалась на встрече ФАС с представителями торговых сетей накануне, 13 августа.
Коммерсантъ
В тот же день служба начала проверку «Пятерочки», «Перекрестка», «Магнита» и «Ленты» на предмет ценового сговора.
Коммерсантъ
Несмотря на подготовку законопроекта, сетям предложено пока скорректировать наценки на добровольной основе.
Forbes

С чего всё началось

ФАС готовит законопроект об ограничении наценки на продукты в торговых сетях
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) готовит законопроект, регулирующий цены на продукты: ведомство хочет предложить ограничивать наценку торговых сетей, рассказывает источник Forbes, знакомый с деталями переговоров.
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