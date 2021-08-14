Военные США провели операцию против террористов в провинции Сирии Дейр-эз-Зор

Военнослужащие США размещены на девяти базах в провинциях Хасеке и Дейр-эз-Зор, они оказывают помощь СДС в борьбе с бандами ИГ, которые активизировались в последнее время на северо-востоке Сирии.