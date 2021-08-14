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Forbes: ФАС хочет ограничить наценку на продукты в торговых сетях

Служба предложила торговым сетям скорректировать наценки на добровольной основе.
Коммерсантъ
По данным собеседника издания, в ФАС считают законодательные изменения необходимыми для «повышения прозрачности».
Дождь
В тот же день служба начала проверку «Пятерочки», «Перекрестка», «Магнита» и «Ленты» на предмет ценового сговора.
Коммерсантъ
ФАС объявила о начале проверки крупнейших торговых сетей после жалоб граждан на рост цен.
Коммерсантъ

С чего всё началось

ФАС готовит законопроект об ограничении наценки на продукты в торговых сетях
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) готовит законопроект, регулирующий цены на продукты: ведомство хочет предложить ограничивать наценку торговых сетей, рассказывает источник Forbes, знакомый с деталями переговоров.
Forbes07:09

Подробнее о событии

Федеральная антимонопольная служба предлагает ограничить рост наценок в торговых сетях
Эхо Москвы11:12
Forbes узнал о разработке законопроекта об ограничении наценки на продукты в торговых сетях
Дождь08:16
Forbes: ФАС хочет ограничить наценку на продукты в торговых сетях
Коммерсантъ08:32
Forbes: ФАС готовит законопроект, ограничивающий рост цен на продукты
ТАСС08:29
Forbes: власти захотели ограничить наценки на продукты
News.ru08:57
Источник: ФАС предотвратит наценку на продукты
URA.Ru07:43
ФАС готовит законопроект об ограничении наценки на продукты в торговых сетях
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