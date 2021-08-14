Федеральная антимонопольная служба (ФАС) готовит законопроект, регулирующий цены на продукты: ведомство хочет предложить ограничивать наценку торговых сетей, рассказывает источник Forbes, знакомый с деталями переговоров.
"Находившиеся на борту российского самолета Бе-200, потерпевшего крушение в Турецкой Республике, пять членов экипажа из числа российских военнослужащих и три гражданина Турецкой Республики, указывавших очаги пожара, погибли", - заявили в военном ведомстве.
Один из новых сибирских городов, которые предложил построить в Сибири министр обороны России Сергей Шойгу, может быть основан в районе границы Хакасии и Красноярского края, сообщает URA.RU со ссылкой на высокопоставленный источник.