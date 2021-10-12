Будьте в Плюсе

Forbes: НАТО может устроить голод в Калининградской области

Страны Североатлантического альянса могут перекрыть снабжение Калининградской области продовольствием в военное время.
РИА Новости
Недавно стало известно о покупке эстонскими военными израильских противокорабельных ракет Blue Spear.
News.ru
Колумнист напомнил, что Эстония недавно закупила у Израиля противокорабельные крылатые ракеты Blue Spear дальностью 320 километров.
РИА Новости
Экс подчеркнул, что если у Эстонии возникнет конфликт с Москвой, то страна воспользуется ракетами, чтобы перекрыть поток продовольствия, топлива и подкрепления вооруженных сил из материковой части России.
Газета.Ru

С чего всё началось

Обозреватель издания Forbes
 Дэвид Экс утверждает, что страны НАТО могут перекрыть снабжение Калининградской области продовольствием в военное время.

Подробнее о событии

Forbes: НАТО планирует блокировать Калининград и вызвать в городе голод
Военное дело11:55
Forbes: страны НАТО могут перекрыть поставки в Калининградскую область
Газета.Ru11:51
Forbes: НАТО может спровоцировать голод в Калининграде, перекрыв Балтику
ПолитРоссия08:59
Forbes: НАТО может устроить блокаду Калининграда
Росбалт10:55
Forbes: НАТО планирует вызвать голод в Калининграде
URA.Ru10:18
Forbes: НАТО способно устроить голод в Калининграде
Московский Комсомолец09:42
Forbes: НАТО может устроить голод в Калининградской области
РИА Новости11:27

Интересное

Магнитная буря, вызвавшая северное сияние в Петербурге, уляжется к четвергу

«Ожидается, что в течение дня возмущения геомагнитного поля начнут постепенно ослабевать, и к четвергу магнитосфера планеты вернётся в спокойное состояние», — прогнозирует «Фобос».
Фонтанка.Ру10:34

В Калининградской области приостановят оказание плановой медицинской помощи из-за COVID-19

Оказание плановой медицинской помощи приостанавливают в Калининградской области, ситуация с коронавирусом чрезвычайно сложная, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко на брифинге.
РИА Новости14:45

«Пиар и коррупция» — военные эксперты оценили состояние украинской оборонки

Донбасский военно-политический эксперт, советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что в целом состояние ВПК Украины оставляет желать лучшего, а выделяемые финансы под фильтром коррупционных схем так и не доходят до отрасли.
Евразия Daily14:10

Двух сотрудников ФСБ обвиняют в создании банды для совершения разбоев

Мрищук обвиняется в преступлениях по ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступной группы с использованием служебного положения), ст. 209 УК РФ ("Бандитизм"), ст. 286 ("Превышение должностных полномочий"), а также разбойных нападениях и краже.
ТАСС08:20