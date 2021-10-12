Экс подчеркнул, что если у Эстонии возникнет конфликт с Москвой, то страна воспользуется ракетами, чтобы перекрыть поток продовольствия, топлива и подкрепления вооруженных сил из материковой части России.
Донбасский военно-политический эксперт, советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что в целом состояние ВПК Украины оставляет желать лучшего, а выделяемые финансы под фильтром коррупционных схем так и не доходят до отрасли.
Мрищук обвиняется в преступлениях по ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступной группы с использованием служебного положения), ст. 209 УК РФ ("Бандитизм"), ст. 286 ("Превышение должностных полномочий"), а также разбойных нападениях и краже.