Экономика

РИА НовостиРИА НовостиForbes: Олег Тиньков за день потерял 400 миллионов долларов

Бизнесмен Олег Тиньков за один день 6 марта потерял 400 миллионов долларов, сообщает Forbes. Отмечается, что по результатам торгов на Лондонской бирже стоимость депозитарных расписок компании TCS Group снизилась на 22,9 процента, составив 17 долларов.
Читать в источнике
Комментировать256
с чего всё началось

Черная пятница для Олега Тинькова: миллиардер за день потерял $400 млн

Компания подешевела на 22,9%, торги акциями компании в Лондоне закрылись на отметке $17 за бумагу, что ниже цены размещения во время IPO 2013 года, когда бумаги были проданы по $17,5 за штуку. Состояние самого Тинькова сократилось за день на $400 млн, по расчетам Forbes.
Forbesвчера в 12:51

Подробнее о событии

Forbes: Олег Тиньков за день потерял 400 миллионов долларов

РИА Новости01:01

Состояние бизнесмена Олега Тинькова за день сократилось на 400 миллионов долларов

Эхо Москвы01:30

Черная пятница для Олега Тинькова: миллиардер за день потерял $400 млн

Forbesвчера в 12:51

Стало известно, сколько Тиньков потерял за день, когда США предъявили ему обвинение, а он объявил о лейкемии

Znak.comвчера в 17:06

Forbes: за день состояние Тинькова уменьшилось на $400 млн

Московский Комсомолецвчера в 15:52

Forbes сообщил об уменьшении состояния Тинькова на $400 млн за день

РБКвчера в 15:35

Тиньков потерял за день $400 млн

Коммерсантъвчера в 20:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 18:51, Ашберн
Гаджеты

Более миллиарда смартфонов на Android являются уязвимыми для хакеров

Более 1 млрд смартфонов на Android могут подвернуться атакам вируса «Джокер», а также Stagefright и Bluefrag.
Astera 07:31
Наука

«Вакцинационную неуверенность» ученые объяснили эффектом Даннинга — Крюгера

Даннинг подразумевает под этим эффект, когда дефицит достоверной информации приводит к тому, что люди входят в состояние уверенности, будто бы они знают значительно больше специалистов.
Красная весна 16:13
Общество

Билл Клинтон объяснил роман с Моникой Левински

РИА Новости вчера в 23:09
Авто

Модернизированный Lada Largus наделят линзованной оптикой

Пользователям Сети продемонстрировали дебютный фотоснимок модернизированной модели LADA Largus, получившей линзованные фары, которые, скорее всего, приобретут все автомобили обновленного клана.
Pnzdrive 03:10
Общество

ФБР разместило рекламу с образом Владимира Высоцкого

Ссылки в рекламах ведут на страницу программы контрразведки отделения ФБР в Вашингтоне на русском и английском языках.
Ведомости вчера в 05:12
Здоровье

В Китае обнаружили изменение симптомов коронавируса

Ученые в Ките выявили изменения в клинических симптомах заражения коронавирусом COVID-19 по сравнению с началом вспышки заболевания.
BFM.ru 03:52
Футбол

Напряжение в «Локомотиве». Семин не стал комментировать слова Кикнадзе

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин не стал комментировать слова генерального директора клуба Василия Кикнадзе.
Вести.Ru вчера в 06:40
Происшествия

В подъезде дома в Петербурге нашли убитым подростка

Тело 14-летнего подростка нашли в подъезде одного из домов по улице Ижорского батальона в Колпино.
РИА Новости 17:24
Экономика

38 банков могут закрыться в России

Ранее Банк России в 2020 году уже отозвал лицензии у четырех банков, в частности у "Нижневолжского коммерческого банка".
Газета.Ru вчера в 07:10
Армия и оружие

Модернизированные сирийские МиГ-29 бросили в бой против турецких F-16

Стоит отметить, что МиГ-29СМ, используемые сирийскими правительственными войсками, в том числе ракетами последнего поколения Р-77 с активными головками самонаведения.
Shraibikus News 03:16
Шоу-бизнес

Бабкина пыталась покончить с собой за две недели до родов

Вечерняя Москва 14:46
Кино

Актер «Нянек» Дэвид Пол ушел из жизни в возрасте 62 лет

Актер из фильма "Няньки" Дэвид Пол скончался в возрасте 62 лет. Он не дожил два дня до своего дня рождения 8 марта.
Газета.Ru 12:51
Общество

Против 16-летней дочери бывшего вратаря сборной России завели уголовное дело

Против 16-летней дочери бывшего вратаря сборной России Вячеслава Малафеева Ксении возбудили уголовное дело.
Lenta.ru 16:21
Общество

Минфин США обвинил Тинькова в сокрытии активов на миллиард долларов

Власти США обвиняют российского банкира Олега Тинькова, задержанного в Лондоне, в подаче ложных налоговых сведений, сообщили в американском Минюсте.
РИА Новости 05 марта в 18:35
Здоровье

Число заболевших коронавирусом превысило 100 тыс. человек

Число заболевших коронавирусом во всем мире превысило 100 тыс. человек.
РБК вчера в 19:57
Общество

Власти Италии решили расширить зону карантина на всю Ломбардию

Итальянское правительство намерено расширить с 8 марта "красную зону", куда запрещен въезд и выезд из-за распространения коронавируса, на всю автономную область Ломбардия и еще 11 провинций на севере страны, сообщает La Repubblica со ссылкой на проект соответствующего постановления.
Интерфакс 17:04
Общество

Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе

РИА Новости 00:07
Энергетика

Аналитики считают, что Россия готова к снижению мировых цен на нефть

Мировые цены на нефть рухнули после сообщений из Вены, где Россия и страны ОПЕК не смогли договориться о сокращении добычи.
Вести.Ru 16:47
Космос

Ученые обнаружили белок в метеорите

Ученые обнаружили органическое вещество в метеорите, который упал на Землю 30 лет назад.
Подмосковье Сегодня 04 марта в 16:32
Общество

Путин поздравил с 8 марта российских женщин

Президент Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем, который традиционно отмечается восьмого марта.
iReactor 16:58
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Питтсбург» в матче НХЛ

РИА Новости 15:55
Армия и оружие

Эр-Рияд нанес удары по объектам хуситов в Йемене

Коалиция Саудовской Аравии нанесла удары по объектам хуситов движения "Ансар Аллах" в йеменском порту Салиф.
РЕН ТВ 18:01
Политика

В МИД РФ поправили турецкий телеканал за неверный перевод слов Лаврова

Министерство иностранных дел России поправил турецкий телеканал YolTV, который неправильно перевел слова главы ведомства Сергея Лаврова, обращенные к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
REGNUM 13:55
Политика

В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников.
Газета.Ru вчера в 11:37
Наука

Машинное обучение помогло лучше понять, как мозг распознает лица

Человек обладает удивительной способностью распознавать огромное количество лиц и интерпретировать различные выражения лица.
Индикатор 08:45
Наука

Тревожность и фобии оказались характерны большинству собак

ToDay News Ufa вчера в 07:24
Финансы

Рубль дешевеет к доллару и евро на фоне падения цен на нефть

Курс рубля по отношению к доллару и евро упал на вечерних торгах 6 марта на фоне снижения цен на нефть.
REGNUM вчера в 11:33
Биатлон

Российские биатлонисты стали четвертыми в эстафете на этапе Кубка мира

Коммерсантъ 12:34
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов откинул ногой пояс Тони Фергюсона

АиФ Дагестан 05:47
Политика

Кадыров ответил на сообщения о проверке Госдепом его счетов

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал сообщения о том, что американские власти заинтересовались его "бизнесом и банковскими счетами".
РИА Новости 11:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Олег Тиньков
Российский предприниматель
Российский предприниматель. По данным Forbes, в 2014 году занимал 1210-е место в списке наиболее состоятельных людей мира, в списке богатейших бизнесменов России в 2017 году занимает 79-е место с состоянием 1,2 миллиарда долларов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное