Экономика

РИА НовостиРИА НовостиForbes: Олег Тиньков за день потерял 400 миллионов долларов

Бизнесмен Олег Тиньков за один день 6 марта потерял 400 миллионов долларов, сообщает Forbes. Отмечается, что по результатам торгов на Лондонской бирже стоимость депозитарных расписок компании TCS Group снизилась на 22,9 процента, составив 17 долларов.
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Черная пятница для Олега Тинькова: миллиардер за день потерял $400 млн

Компания подешевела на 22,9%, торги акциями компании в Лондоне закрылись на отметке $17 за бумагу, что ниже цены размещения во время IPO 2013 года, когда бумаги были проданы по $17,5 за штуку. Состояние самого Тинькова сократилось за день на $400 млн, по расчетам Forbes.
Forbes06 марта в 13:51

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Состояние бизнесмена Олега Тинькова за день сократилось на 400 миллионов долларов

Эхо Москвывчера в 02:30

Forbes сообщил об уменьшении состояния Тинькова на $400 млн за день

РБК06 марта в 16:35

Тиньков потерял за день $400 млн

Коммерсантъ06 марта в 21:28

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Znak.com06 марта в 18:06

Forbes: за день состояние Тинькова уменьшилось на $400 млн

Московский Комсомолец06 марта в 16:52

Forbes: Олег Тиньков за день потерял 400 миллионов долларов

РИА Новостивчера в 02:01

Черная пятница для Олега Тинькова: миллиардер за день потерял $400 млн

Forbes06 марта в 13:51
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