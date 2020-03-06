Экономика
РИА НовостиForbes: Олег Тиньков за день потерял 400 миллионов долларов
Бизнесмен Олег Тиньков за один день 6 марта потерял 400 миллионов долларов, сообщает Forbes. Отмечается, что по результатам торгов на Лондонской бирже стоимость депозитарных расписок компании TCS Group снизилась на 22,9 процента, составив 17 долларов.
Читать в источнике
Оценить256
с чего всё началось
Компания подешевела на 22,9%, торги акциями компании в Лондоне закрылись на отметке $17 за бумагу, что ниже цены размещения во время IPO 2013 года, когда бумаги были проданы по $17,5 за штуку. Состояние самого Тинькова сократилось за день на $400 млн, по расчетам Forbes.Forbes06 марта в 13:51
Подробнее о событии
Показать все источники
Состояние бизнесмена Олега Тинькова за день сократилось на 400 миллионов долларов
Эхо Москвывчера в 02:30
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 20:16, Ашберн
Политика
В Гааге завтра начнется суд по делу о крушении малазийского «Боинга»
В Гааге завтра начнется суд по делу о крушении малазийского «Боинга», сбитого в Донбассе в 2014 году.
Общество
Три новых случая заражения коронавирусом зафиксировано в России
В России за последние сутки зафиксировано три новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Футбол
«Ювентус» обыграл «Интер» при пустых трибунах
Общество
Италия вышла на первое место по смертности от коронавируса
Италия занимает первое место по смертности от коронавируса, следует из данных РИА "Новости".
Энергетика
«Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+
Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
Общество
На севере Италии ввели ограничения из-за коронавируса
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ночь на воскресенье подписал декрет, ограничивающий въезд и выезд, а также передвижение по территории Ломбардии и 14 провинций на фоне распространения коронавируса, об этом сообщается на сайте правительства страны.
Политика
Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России
Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Хоккей
Заварухин назвал «Автомобилист» хорошей командой
Главный тренер новосибирской "Сибири" Николай Заварухин прокомментировал победу своей команды в третьем матче четвертьфинальной серии Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) над екатеринбургским "Автомобилистом".
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в матче РПЛ
Энергетика
Стоимость нефти Brent на открытии торгов рухнула более чем на 30%
Стоимость нефти марки Brent в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ рухнула почти на треть, до 31,43 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Армия и оружие
Северная Корея запустила три снаряда в сторону Японского моря
Хоккей
«Спартак» обыграл «Динамо» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. "Спартак" сравнял счет в серии до четырех побед — 2-2.
Общество
Грета Тунберг раскрыла желания женщин на 8 марта
Шоу-бизнес
Стефанович раскрыл секреты Пугачевой на съемочной площадке
Как отмечает «Газета.ru», ранее Алла Пугачева рассказала о сделанных пластических операциях.
Политика
Эрдоган пригрозил начать односторонние действия в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить операцию в сирийском Идлибе в одностороннем порядке, если данные Россией во время переговоров в Москве "обещания не будут сдержаны".
Происшествия
В Париже произошла стрельба в мечети
По меньшей мере один человек пострадал в результате открытой неизвестным в воскресенье вечером стрельбы в одной из мечетей на северо-востоке Парижа.
Общество
Режим повышенной готовности введен в Москве из-за коронавируса
Мэр Москвы взял на личный контроль ситуацию с введением режима повышенной готовности в Москве из-за коронавируса.
Кино
В Сети появились первые отзывы о хорроре «Тихое место 2»
Спорт
Большунов победил в лыжном марафоне в Норвегии
Игры
Объявлены новые бесплатные игры в магазине Epic Games Store
Наука
Новозеландские попугаи вычисляют вероятности
Неясно, насколько распространена такая практика среди попугаев, но переубедить новозеландских фермеров всё равно вряд ли возможно, и поскольку кеа стало очень мало, новозеландское правительство просто предложило фермерам денежные компенсации, если они прекратят истреблять попугаев.
Экономика
Товарооборот между Россией и Китаем за два месяца вырос на 5,6%
Товарооборот между Россией и Китаем за январь и февраль 2020 года вырос на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 17,1 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления Китая.
Общество
Число охваченных коронавирусом стран перевалило за 100
Число заражений новым типом коронавируса в мире достигло 105 586, коронавирус затронул уже 101 страну, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
Футбол
УЕФА запретил рукопожатия перед матчами из-за коронавируса
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение временно запретить спортсменам пожимать друг другу и арбитрам руки перед началом матча из-за вспышки коронавируса COVID-19.
Экономика
В стране намерены усилить госрегулирование тарифов на электроэнергию
Член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерий Семёнов пояснил, что имеется в виду не усреднение цен на электроэнергию, а усиление государственного регулирования.
Финансы
Начатый в пятницу обвал рубля и доллара продолжится на этой неделе
После переговоров цены на нефть упали (марка Brent стала впервые с июня 2017 года стоить ниже 46 долларов за баррель), а 6 марта рубль обвалился: курс доллара превысил 68 рублей, курс евро — 77 рублей.
Политика
Климкин предрек катастрофу Киеву в День Победы
Украинский экс-министр иностранных дел Павел Климкин увидел катастрофу для Киева в праздновании Дня Победы.
Здоровье
Диетолог назвала продукты, которые помогают побороть авитаминоз
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала в беседе с "Вечерней Москвой", какие продукты могут помочь при авитаминозе.