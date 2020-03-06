Экономика

РИА НовостиРИА НовостиForbes: Олег Тиньков за день потерял 400 миллионов долларов

Бизнесмен Олег Тиньков за один день 6 марта потерял 400 миллионов долларов, сообщает Forbes. Отмечается, что по результатам торгов на Лондонской бирже стоимость депозитарных расписок компании TCS Group снизилась на 22,9 процента, составив 17 долларов.
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Черная пятница для Олега Тинькова: миллиардер за день потерял $400 млн

Компания подешевела на 22,9%, торги акциями компании в Лондоне закрылись на отметке $17 за бумагу, что ниже цены размещения во время IPO 2013 года, когда бумаги были проданы по $17,5 за штуку. Состояние самого Тинькова сократилось за день на $400 млн, по расчетам Forbes.
Forbesвчера в 12:51

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Forbes: за день состояние Тинькова уменьшилось на $400 млн

Московский Комсомолецвчера в 15:52

Состояние бизнесмена Олега Тинькова за день сократилось на 400 миллионов долларов

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Тиньков потерял за день $400 млн

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Forbes: Олег Тиньков за день потерял 400 миллионов долларов

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Forbes сообщил об уменьшении состояния Тинькова на $400 млн за день

РБКвчера в 15:35

Черная пятница для Олега Тинькова: миллиардер за день потерял $400 млн

Forbesвчера в 12:51
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 14:16, Ашберн
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