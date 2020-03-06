Экономика

РИА НовостиРИА НовостиForbes: Олег Тиньков за день потерял 400 миллионов долларов

Бизнесмен Олег Тиньков за один день 6 марта потерял 400 миллионов долларов, сообщает Forbes. Отмечается, что по результатам торгов на Лондонской бирже стоимость депозитарных расписок компании TCS Group снизилась на 22,9 процента, составив 17 долларов.
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Черная пятница для Олега Тинькова: миллиардер за день потерял $400 млн

Компания подешевела на 22,9%, торги акциями компании в Лондоне закрылись на отметке $17 за бумагу, что ниже цены размещения во время IPO 2013 года, когда бумаги были проданы по $17,5 за штуку. Состояние самого Тинькова сократилось за день на $400 млн, по расчетам Forbes.
Forbes06 марта в 13:51

Подробнее о событии

Forbes: Олег Тиньков за день потерял 400 миллионов долларов

РИА Новостивчера в 02:01

Стало известно, сколько Тиньков потерял за день, когда США предъявили ему обвинение, а он объявил о лейкемии

Znak.com06 марта в 18:06

Тиньков потерял за день $400 млн

Коммерсантъ06 марта в 21:28

Состояние бизнесмена Олега Тинькова за день сократилось на 400 миллионов долларов

Эхо Москвывчера в 02:30

Forbes: за день состояние Тинькова уменьшилось на $400 млн

Московский Комсомолец06 марта в 16:52

Forbes сообщил об уменьшении состояния Тинькова на $400 млн за день

РБК06 марта в 16:35

Черная пятница для Олега Тинькова: миллиардер за день потерял $400 млн

Forbes06 марта в 13:51
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Биатлон

Александр Логинов снялся с масс-старта на этапе Кубка мира в Чехии

Этап Кубка мира по биатлону проходит в чешском Нове-Место.
Говорит Москва 04:53
Происшествия

СК начал проверку после смерти украинских шахматистов в Москве

Российская газета 05 марта в 23:42
Общество

В ВОЗ не надеются на исчезновение коронавируса к лету

Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что исчезновение коронавируса COVID-19 летом можно будет считать подарком судьбы.
BFM.ru вчера в 02:51
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в России

Четыре новых случая заражения коронавирусом зарегистрированы в России за последние сутки.
Рамблер вчера в 08:29
Общество

В Омске нашли женщину со страховой пенсией 52 тыс. руб

Самую большую страховую пенсию по старости среди жителей Омской области получает 70-летняя женщина — 52 533 руб. ежемесячно.
РБК 01:19
Общество

Вступил в силу новый формат полисов ОСАГО и КАСКО

В Российской Федерации с сегодняшнего дня, 8 марта, вступил в силу новый формат полисов обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
REGNUM 07:42
Политика

Путин определил полномочия Медведева в Совбезе

Президент Владимир Путин подписал указ, определяющий полномочия заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
BFM.ru 07:12
Происшествия

Подозреваемый в убийстве школьника сын судьи задержан в Петербурге

BFM.ru 05:25
Музыка

Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»

Lenta.ru вчера в 05:39
Футбол

«Рубин» потерпел первое поражение при Слуцком

Казанский "Рубин" проиграл на своем поле "Крыльям Советов" (0:1) в матче 21-го тура Премьер-лиги. Единственный мяч забил Денис Попович.
Российская газета 09:29
Политика

Эрдоган заявил о праве Турции на самостоятельные действия в Сирии

Турция оставляет за собой право своими силами добиться целей операции «Весенний щит», если Россия «не выполнит обязательства по Сирии», заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
RT на русском 10:15
Политика

Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе

Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
РБК 06 марта в 13:34
Здоровье

Министр здравоохранения потребовал вывезти больных из первой горбольницы в Иванове

Новый министр здравоохранения решил убедиться в правильности решения по строительству именно новой больницы в Иванове лично.
IvanovoNews вчера в 09:00
Биатлон

Губерниев обвинил Тихонова в проблемах биатлонистов с допингом

Журналист Дмитрий Губерниев обвинил четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова в том, что из-за него у российских биатлонистов начались допинговые проблемы.
Газета.Ru 06:38
Общество

Голикова назвала раздутой панику вокруг коронавируса

Вице-премьер России, глава оперативного штаба Татьяна Голикова назвала раздутой панику вокруг распространения коронавируса.
Интерфакс 08:14
Общество

В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
Коммерсантъ 05 марта в 14:31
Общество

Сябитова призвала наказывать россиянок ремнем за сожительство

Телеведущая Роза Сябитова призвала наказывать россиянок ремнем за сожительство без официальной регистрации брака.
РИА Новости 10:09
Политика

Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Ведомости вчера в 11:09
Общество

В России хотят изменить правила выдачи лицензий на оружие

В России в связи с повсеместным переходом к цифровизации хотят пересмотреть действующие правила выдачи лицензий на оружие.
Актуальные Новости вчера в 05:27
Происшествия

В Екатеринбурге Lexus сбил женщину-пешехода и загорелся

Машина сбила пожилую женщину, затем врезалась в опору линии троллейбуса и загорелась. Пешеход и пассажирка машины погибли.
REGNUM 01:47
Энергетика

Саудовская Аравия наращивает добычу нефти после отмены сделки ОПЕК

Саудовская Аравия планирует нарастить добычу нефти с 9,7 млн баррелей в день, как было в марте, до 12 млн баррелей.
Национальная служба новостей 03:43
Гаджеты

Многие пользователи Windows 7 до сих пор не перешли на «десятку»

Компания Microsoft больше не выпускает обновления безопасности для Windows 7, а также активно поощряет всех желающих перейти на Windows 10.
3DNews 09:33
Происшествия

ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей

ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей Бабушкинский райсуд Москвы по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Московской области арестовал на два месяца генерального директора ООО «СК "Строй Групп"» Павла Бабаева и его советника Константина Лободу.
Коммерсантъ 06 марта в 05:13
Армия и оружие

Польша закупит у США комплексы Javelin для «защиты» от России

Общая стоимость сделки составила около $100 млн. Раннее США поставляли комплексы Javelin Украине, а также Грузии и прибалтийским странам.
Новостной фронт 09:57
Общество

Минприроды предложило отменить сборы с населения за раздельный мусор

В прежнем варианте концепции раздельный сбор предполагал снижение тарифов не менее чем на 50% от тарифов на вывоз смешанных отходов; Минприроды разрешило бизнесу самостоятельно утилизировать товары и упаковку вместо уплаты сбора, если у компаний есть собственные мощности на эти цели.
РБК 03:00
Спорт

Российский лыжник покинул этап Кубка мира для проверки на коронавирус

Российский лыжник Андрей Ларьков покинул этап Кубка мира в норвежском Холменколлене и пройдет в Москве проверку на коронавирус.
РБК 10:17
Шоу-бизнес

Елизавета Боярская показала, какой торт ей на 8 марта испекли сыновья

Елизавета Боярская показала, какой торт ей на 8 марта испекли их с Максимом Матвеевым сыновья Стоит отметить, что не так давно Максим Матвеев рассказал, что его дети увлечены необычными блюдами.
Вокруг ТВ 07:20
Армия и оружие

Ветеран ФСБ рассказал о ликвидации Масхадова

Ликвидация лидера самопровозглашенной Ичкерии Аслана Масхадова стала «водоразделом» во второй чеченской войне, заявил президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 19:15
Политика

Климкин увидел «катастрофу» для Киева в праздновании Дня Победы

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал возможность приезда в Москву на празднование Дня Победы мировых лидеров.
Российская газета 10:45
Армия и оружие

Полет Ту-142 над Северным Ледовитым океаном попал на видео

Ранее в Сети появилось видео полета дальних бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России над нейтральными водами Черного моря.
ФАН 08:07
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Олег Тиньков
Российский предприниматель
Российский предприниматель. По данным Forbes, в 2014 году занимал 1210-е место в списке наиболее состоятельных людей мира, в списке богатейших бизнесменов России в 2017 году занимает 79-е место с состоянием 1,2 миллиарда долларов.
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