Экономика

РИА НовостиРИА НовостиForbes: Олег Тиньков за день потерял 400 миллионов долларов

Бизнесмен Олег Тиньков за один день 6 марта потерял 400 миллионов долларов, сообщает Forbes. Отмечается, что по результатам торгов на Лондонской бирже стоимость депозитарных расписок компании TCS Group снизилась на 22,9 процента, составив 17 долларов.
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Черная пятница для Олега Тинькова: миллиардер за день потерял $400 млн

Компания подешевела на 22,9%, торги акциями компании в Лондоне закрылись на отметке $17 за бумагу, что ниже цены размещения во время IPO 2013 года, когда бумаги были проданы по $17,5 за штуку. Состояние самого Тинькова сократилось за день на $400 млн, по расчетам Forbes.
Forbesвчера в 12:51

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Стало известно, сколько Тиньков потерял за день, когда США предъявили ему обвинение, а он объявил о лейкемии

Znak.comвчера в 17:06

Состояние бизнесмена Олега Тинькова за день сократилось на 400 миллионов долларов

Эхо Москвы01:30

Тиньков потерял за день $400 млн

Коммерсантъвчера в 20:28

Forbes: Олег Тиньков за день потерял 400 миллионов долларов

РИА Новости01:01

Forbes: за день состояние Тинькова уменьшилось на $400 млн

Московский Комсомолецвчера в 15:52

Forbes сообщил об уменьшении состояния Тинькова на $400 млн за день

РБКвчера в 15:35

Черная пятница для Олега Тинькова: миллиардер за день потерял $400 млн

Forbesвчера в 12:51
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 11:12, Ашберн
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Депутатам не запретят иностранную недвижимость

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Век вчера в 08:26
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Президента Эстонии проверяют на коронавирус

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась участвовать в мероприятии, посвященном годовщине Конгресса Эстонии, потому что ждет результатов теста на коронавирус, передает портал государственного телерадиовещания ERR, ссылаясь советника главы государства Таави Линнамяэ.
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Lenta.ru вчера в 17:24
Общество

Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол

Американский актер и культурист Дэвид Пол, известный по фильму «Няньки», скончался, не дожив два дня до своего 63-летия.
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Власти Крыма заявили, что не намерены прикасаться к воде с Украины

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крыму не нужна днепровская вода, пока власти Украины не оставят свои претензии на российский полуостров и не гарантируют безопасность поставок, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:28
Происшествия

Петербурженка с коронавирусом доставлена в Боткинскую больницу

Жительница Санкт-Петербурга, у которой выявили коронавирус, помещена в Боткинскую больницу, сообщает региональное отделение Роспотребнадзора.
BFM.ru 08:39
Политика

Зеленский сравнил свое президентство с управлением дырявым судном

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Известия вчера в 15:51
Политика

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Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».
Известия 05 марта в 12:00
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В Сеть выложили видео уничтожения сотен протурецких боевиков

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Российские биатлонистки упустили медаль в эстафете на этапе Кубка мира

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Футбол

«Динамо» обыграло «Тамбов» благодаря голу Комличенко

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США планируют поставить Украине военную помощь на $125 млн

Американскому конгрессу в неофициальном порядке сообщили о планах Минобороны США предоставить Украине новую военную помощь.
News.ru 07:35
Космос

NASA опубликовало детальную панораму Марса

NASA опубликовало самую подробную фотографию Марса. Съемки велись в период с 24 ноября по 1 декабря 2019 года.
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Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что исчезновение коронавируса COVID-19 летом можно будет считать подарком судьбы.
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Футбол

Боруссия Мёнхенгладбах – Боруссия Дортмунд: хозяева не проиграют

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Oppo представила первые собственные часы Oppo Watch

О смартфонах более подробно «Астера» сообщала ранее. Теперь речь пойдет об умных часах с простым названием Oppo Watch.
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Опубликованы кадры с места обрушения шестиэтажного отеля в Китае

В Сети появились видео, на месте ЧП в китайском городе Цюаньчжоу на востоке страны, где в субботу, 7 марта, произошло обрушение гостиницы.
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Апокалипсис рубля: 100 рублей за доллар становится реальностью

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Канадские ученые работают над созданием органических батарей

Органические батареи, над созданием которых работают сотрудники Йоркского университета, будут не менее производительными, емкими и стабильными, чем обычные, но в их составе будет меньше токсичных веществ.
Planet Today вчера в 02:53
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Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»

Пользователь под ником Sema опубликовал на своем YouTube-канале 15-секундный отрывок ранее неизвестного трека композиции Little Big, с которой группа может выступить на международном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме.
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Хабиб Нурмагомедов откинул ногой пояс Тони Фергюсона

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Общество

Олег Тиньков рассказал о том, что болен лейкемией

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Общество

В России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

Пятеро заболевших находятся в Москве. За последние сутки в России обнаружили шесть новых случаев коронавируса.
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Российский предприниматель
Российский предприниматель. По данным Forbes, в 2014 году занимал 1210-е место в списке наиболее состоятельных людей мира, в списке богатейших бизнесменов России в 2017 году занимает 79-е место с состоянием 1,2 миллиарда долларов.
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