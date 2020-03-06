Экономика

РИА НовостиРИА НовостиForbes: Олег Тиньков за день потерял 400 миллионов долларов

Бизнесмен Олег Тиньков за один день 6 марта потерял 400 миллионов долларов, сообщает Forbes. Отмечается, что по результатам торгов на Лондонской бирже стоимость депозитарных расписок компании TCS Group снизилась на 22,9 процента, составив 17 долларов.
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Черная пятница для Олега Тинькова: миллиардер за день потерял $400 млн

Компания подешевела на 22,9%, торги акциями компании в Лондоне закрылись на отметке $17 за бумагу, что ниже цены размещения во время IPO 2013 года, когда бумаги были проданы по $17,5 за штуку. Состояние самого Тинькова сократилось за день на $400 млн, по расчетам Forbes.
Forbes06 марта в 13:51

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Forbes: Олег Тиньков за день потерял 400 миллионов долларов

РИА Новости07 марта в 02:01

Состояние бизнесмена Олега Тинькова за день сократилось на 400 миллионов долларов

Эхо Москвы07 марта в 02:30

Forbes сообщил об уменьшении состояния Тинькова на $400 млн за день

РБК06 марта в 16:35

Стало известно, сколько Тиньков потерял за день, когда США предъявили ему обвинение, а он объявил о лейкемии

Znak.com06 марта в 18:06

Forbes: за день состояние Тинькова уменьшилось на $400 млн

Московский Комсомолец06 марта в 16:52

Тиньков потерял за день $400 млн

Коммерсантъ06 марта в 21:28

Черная пятница для Олега Тинькова: миллиардер за день потерял $400 млн

Forbes06 марта в 13:51
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Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $35 за баррель впервые с февраля 2016 года, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Rambler News Service вчера в 19:08
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Три новых случая заболевания коронавирусом зарегистрированы в России.
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ему тяжело даются переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.
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Шесть человек погибли в ДТП в Коми

Шесть человек погибли на месте, двое детей пострадали в результате ДТП, которое произошло в 21:54 мск на трассе Сыктывкар - Нарьян-Мар в Сосногорском районе Республики Коми.
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