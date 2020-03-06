Экономика
РИА НовостиForbes: Олег Тиньков за день потерял 400 миллионов долларов
Бизнесмен Олег Тиньков за один день 6 марта потерял 400 миллионов долларов, сообщает Forbes. Отмечается, что по результатам торгов на Лондонской бирже стоимость депозитарных расписок компании TCS Group снизилась на 22,9 процента, составив 17 долларов.
Читать в источнике
Оценить143
с чего всё началось
Компания подешевела на 22,9%, торги акциями компании в Лондоне закрылись на отметке $17 за бумагу, что ниже цены размещения во время IPO 2013 года, когда бумаги были проданы по $17,5 за штуку. Состояние самого Тинькова сократилось за день на $400 млн, по расчетам Forbes.Forbesвчера в 12:51
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 08:33, Ашберн
Футбол
«Спартак» разгромил «Краснодар» в матче молодежного первенства России
Московский "Спартак" на своем поле разгромил "Краснодар" в матче 21-го тура молодежного первенства России по футболу.
Политика
Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
Экономика
Путин рассказал о причинах снижения доходов россиян
Президент России Владимир Путин заявил, что снижение доходов населения объясняется падением мировых цен на энергоносители.
Происшествия
В итальянской деревне у жителей вместо воды из кранов полилось вино
У жителей одной из деревень итальянского региона Эмилия-Романья в домах из водопроводного крана вместо воды полилось игристое розовое вино.
Политика
Захарова оценила планы Зеленского по изменению Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский, предложивший изменить порядок выполнения пунктов Минских соглашений, не понимает, что это невозможно.
Общество
В России выявили четыре новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили четыре новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Транспорт
Из Керчи в Анапу по Крымскому мосту проехал первый рельсовый автобус
Первый рельсовый автобус пригородного сообщения между Крымом и Краснодарским краем по Крымскому мосту отправился с вокзала Керчи в Анапу, передает корреспондент РИА Новости.
Общество
«Золотая судья» Елена Хахалева пожаловалась Владимиру Путину
Краснодарская судья Елена Хахалева, ставшая известной на всю страну после нескольких скандалов, пожаловалась Владимиру Путину на травлю.
Политика
Белоруссия приостановила работу по интеграции с Россией
Белоруссия считает нецелесообразным продолжать работу над дорожными картами по интеграции с Россией, сообщает ТАСС.
Общество
В Саудовской Аравии арестовали трех принцев
В пятницу в Эр-Рияде арестовали младшего брат короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда и двоих племянников монарха по обвинению в государственной измене.
Фигурное катание
Ученица Тутберидзе выиграла короткую программу на юниорском ЧМ
13-летняя россиянка Камила Валиева выиграла короткую программу на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в Таллине.
Футбол
Ливерпуль — Борнмут 2:1 (2-й тайм)
"Ливерпуль" и "Борнмут" объявили составы на матч Английской премьер-лиги (АПЛ).
Общество
В Москве установлен абсолютный температурный рекорд для 7 марта
Происшествия
Калужанин получил пять лет колонии за комментарий в сети «ВКонтакте»
Суд в Калуге приговорил к пяти годам и двум месяцам колонии 37-летнего местного жителя Ивана Любшина за комментарии в соцсети «ВКонтакте».
Единоборства
Нурмагомедов объяснил свое поведение перед боем с Фергюсоном
Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов по прозвищу Орел объяснил, зачем он пнул пояс американского бойца и своего соперника Тони Фергюсона на пресс-конференции перед боем с ним.
Армия и оружие
МИД России призвал НАТО задуматься о последствиях агрессивных действий
Агрессивные действия НАТО по сбору «ударного кулака» и проведению учений у российских границ усиливают международную напряжённость.
Здоровье
Заболевших коронавирусом в Липецкой области нет. Всё под контролем
Липецкая область полностью готова к возможному распространению коронавирусной инфекции, сообщили в администрации Липецкой области.
Общество
Исландия ввела режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
Власти Исландии объявили режим чрезвычайного положения на территории страны в связи с распространением нового коронавируса.
Кино
Вышел трейлер военной драмы «Грейхаунд» по сценарию Тома Хэнкса
Общество
Скорая отказалась ехать на вызов к дочке Пескова
Политика
У лидера правящей партии Италии обнаружили коронавирус
Лидер правящей Демократической партии Италии, губернатор области Лацио Никола Дзингаретти сообщил, что врачи подтвердили у него заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
Культура
Соловьев поблагодарил Светлакова за отказ его оскорбить
Футбол
«Оренбург» одолел «Арсенал» благодаря дублю Деспотовича
"Оренбург" одолел тульский "Арсенал" в 21-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Шоу-бизнес
Иван Телегин познакомил Марию Гончар со своей матерью
Известный российский спортсмен Иван Телегин, который получил травму и не может помочь своей команде в плей-офф, познакомил свою новую избранницу Марию Гончар с матерью.
Происшествия
Накануне 8 Марта: в Киеве полицейскую избил в маршрутке навязчивый ухажер
Женщина возвращалась с торжественных мероприятий, посвященных международному женскому дню. Навязчивый ухажер подсел к ней в салоне автобуса.
Здоровье
В Москве установлены контакты пятерых заболевших коронавирусом
Врачи вычислили людей, которые общались с москвичами, зараженными коронавирусом COVID-19.