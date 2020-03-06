Экономика
РИА НовостиForbes: Олег Тиньков за день потерял 400 миллионов долларов
Бизнесмен Олег Тиньков за один день 6 марта потерял 400 миллионов долларов, сообщает Forbes. Отмечается, что по результатам торгов на Лондонской бирже стоимость депозитарных расписок компании TCS Group снизилась на 22,9 процента, составив 17 долларов.
Читать в источнике
Оценить136
с чего всё началось
Компания подешевела на 22,9%, торги акциями компании в Лондоне закрылись на отметке $17 за бумагу, что ниже цены размещения во время IPO 2013 года, когда бумаги были проданы по $17,5 за штуку. Состояние самого Тинькова сократилось за день на $400 млн, по расчетам Forbes.Forbesвчера в 12:51
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 08:11, Ашберн
Общество
Поставщика топлива для «Роскосмоса» признали банкротом
Поставщик топлива для "Роскосмоса" обанкротился. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.
Политика
СБУ открестилась от рассказавшего об убийстве Гиви сотрудника
Политика
Власти Крыма заявили, что не намерены прикасаться к воде с Украины
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крыму не нужна днепровская вода, пока власти Украины не оставят свои претензии на российский полуостров и не гарантируют безопасность поставок, передает РИА "Новости".
Здоровье
Новый случай коронавируса выявили в России
Новый случай коронавируса выявлен на территории России, сообщили в оперативном штабе.
Общество
Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 млрд рублей медикам
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 млрд рублей на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.
Энергетика
В ЛУКОЙЛе оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК
Россия будет терять от $100 млн до $150 млн в день из-за распада сделки ОПЕК+, заявил совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун изданию The Bell.
Кино
Джеймс Ван займется фильмом о монстре для Universal
В конце 2019 года сообщалось, что Universal намерена запустить в производство фильм по мотивам романа, и имя Джеймса Гана также упоминалось в связи с этими планами.
Фигурное катание
«Она упала духом»: тренер Медведевой рассказал о состоянии фигуристки
Тренер по фигурному катанию из Канады Брайан Орсер рассказал о состоянии фигуристки Евгении Медведевой.
Общество
Альфа-банк объяснил блокировку карт клиентов
Альфа-банк заблокировал некоторые карты клиентов, получив информацию о возможной утечке их данных, но, убедившись, что угрозы для средств нет, остановил блокировку, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
Армия и оружие
Турция не зафиксировала нарушений перемирия в сирийском Идлибе
Днём ранее в силу вступил дополнительный протокол о прекращении огня Турция не зафиксировала нарушений режима прекращения огня в сирийском Идлибе.
Общество
«Золотая судья» Елена Хахалева пожаловалась Владимиру Путину
Краснодарская судья Елена Хахалева, ставшая известной на всю страну после нескольких скандалов, пожаловалась Владимиру Путину на травлю.
Политика
Эксперт объяснил слова Зеленского о выходе из переговоров по Донбассу
Политолог Юрий Светов прокомментировал в беседе с RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев выйдет из нормандского формата переговоров по Донбассу через год, если за это время ситуация не изменится.
Экономика
Bloomberg оценил возможный ущерб экономике от коронавируса в $2,7 трлн
Из-за эпидемии нового коронавируса мировая экономика может потерять до $2,7 трлн, предупредили эксперты Bloomberg.
Футбол
Ливерпуль — Борнмут 2:1 (1-й тайм)
"Ливерпуль" и "Борнмут" объявили составы на матч Английской премьер-лиги (АПЛ).
Транспорт
Поезда начинают курсировать между Керчью и Анапой
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал сообщение между Керчью и Анапой "историческим маршрутом" и также выразил уверенность, что он будет способствовать развитию экономики двух регионов и созданию единого Черноморского курорта: благодаря ему отдыхающие из Крыма смогут посетить пляжи Анапы, а жители и гости Кубани - пляжи соседнего с ними Крымского полуострова.
Общество
Большинство россиян собираются проголосовать за поправки к Конституции
ВЦИОМ опубликовал исследование, в котором изучил отношение россиян к голосованию по внесению поправок в Конституцию РФ, сообщают «Известия».
Биатлон
Логинов не выступит в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону
Сборная России по биатлону объявила состав на эстафетные гонки, которые пройдут в рамках этапа Кубка мира в чешском Нове-Место в субботу, 7 марта.
Политика
Лидер Демократической партии Италии заразился коронавирусом
Анализы подтвердили коронавирусную инфекцию у лидера Демократической партии Италии Николы Дзингаретти.
Спорт
Фрида Карлссон победила в масс-старте на этапе Кубка мира в Осло
Шведская лыжница Фрида Карлссон победила в масс-старте классическим ходом на этапе Кубка мира в Осло, россиянка Наталья Непряева стала пятой.
Здоровье
В Китае сообщили об изменениях симптомов коронавируса
Китайские ученые заметили изменения в клинических симптомах заражения в начале вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом COVID-19, и сейчас.
Шоу-бизнес
Собчак жалеет, что не помирилась с онкобольным Тиньковым
Общество
Илон Маск назвал глупостью панику из-за коронавируса
Основатель SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск считает глупостью панику, которая возникла из-за распространения коронавирусной инфекции нового типа.
Армия и оружие
В ЛНР уничтожена украинская БМП
Вчера в районе населенного пункта Крымское, расположенного на подконтрольной киевским силовикам территории ЛНР, на мине подорвалась БМП ВСУ.
Политика
Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
Общество
Первый заболевший коронавирусом в Москве выписан из больницы
Прибывший из Италии в Москву 23 февраля 2020 года мужчина, у которого был диагностирован коронавирус, выписан из столичной больницы.
Политика
ЕС призвал Россию к сотрудничеству по делу MH17
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель призвал Россию сотрудничать "в полной мере" со следствием, изучающим причину крушения малайзийского "Боинга".
Происшествия
В итальянской деревне у жителей вместо воды из кранов полилось вино
У жителей одной из деревень итальянского региона Эмилия-Романья в домах из водопроводного крана вместо воды полилось игристое розовое вино.