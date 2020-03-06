Экономика

РИА НовостиРИА НовостиForbes: Олег Тиньков за день потерял 400 миллионов долларов

Бизнесмен Олег Тиньков за один день 6 марта потерял 400 миллионов долларов, сообщает Forbes. Отмечается, что по результатам торгов на Лондонской бирже стоимость депозитарных расписок компании TCS Group снизилась на 22,9 процента, составив 17 долларов.
Читать в источнике
Комментировать165
с чего всё началось

Черная пятница для Олега Тинькова: миллиардер за день потерял $400 млн

Компания подешевела на 22,9%, торги акциями компании в Лондоне закрылись на отметке $17 за бумагу, что ниже цены размещения во время IPO 2013 года, когда бумаги были проданы по $17,5 за штуку. Состояние самого Тинькова сократилось за день на $400 млн, по расчетам Forbes.
Forbesвчера в 12:51

Подробнее о событии

Стало известно, сколько Тиньков потерял за день, когда США предъявили ему обвинение, а он объявил о лейкемии

Znak.comвчера в 17:06

Состояние бизнесмена Олега Тинькова за день сократилось на 400 миллионов долларов

Эхо Москвы01:30

Тиньков потерял за день $400 млн

Коммерсантъвчера в 20:28

Forbes: Олег Тиньков за день потерял 400 миллионов долларов

РИА Новости01:01

Forbes: за день состояние Тинькова уменьшилось на $400 млн

Московский Комсомолецвчера в 15:52

Forbes сообщил об уменьшении состояния Тинькова на $400 млн за день

РБКвчера в 15:35

Черная пятница для Олега Тинькова: миллиардер за день потерял $400 млн

Forbesвчера в 12:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 09:43, Ашберн
Общество

У троих жителей Липецкой области выявлен коронавирус

В Липецкой области 7 марта выявлены три случая новой коронавирусной инфекции у граждан, прибывших из Италии.
Коммерсантъ Воронеж 07:45
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии заболевшей коронавирусом петербурженки

Известно, что петербурженка 1 марта вернулась из Италии, а уже 4 марта обратилась к врачам с симптомами ОРВИ.
Российская газета 09:10
Политика

Немецкие экологи решили добиться остановки «Северного потока – 2»

Представители организации, ссылаясь на правовое заключение Института народного хозяйства и права при Техническом университете Берлина, утверждают, что разрешение на строительство газопровода требует повторной проверки с точки зрения экологической безопасности.
РИА Новости 07:46
Происшествия

В Китае обрушилось здание отеля

В восточной китайской провинции Фуцзянь обрушилось здание отеля Xinjia Express, сообщает агентство Синьхуа.
РИА Новости 08:23
Политика

Захарова прокомментировала заявление Зеленского о минском формате

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности более гибкого подхода к исполнению Минских соглашений по урегулированию в Донбассе.
РИА Новости 07:34
Общество

Пьяного актера Михаила Ефремова не пустили на самолет в Петербурге

Политика Сегодня вчера в 08:16
Энергетика

Россия отклонила предложение стран ОПЕК о сокращении добычи нефти

Россия отклонила "любые предложения" стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти ещё до начала официальных переговоров в Вене 6 марта.
Комсомольская правда вчера в 07:53
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов откинул ногой пояс Тони Фергюсона

Тони Фергюсон положил свой пояс на пол и вступил в перепалку с Хабибом. После чего дагестанец откинул ногой его пояс.
АиФ Дагестан 05:47
Футбол

«Манчестер Юнайтед» смирился с потерей Погба

По данным The Sun, "Манчестер Юнайтед" уже смирился с тем, что полузащитник Поль Погба летом покинет клуб.В нынешнем сезоне хавбек сыграл только в семи матчах за МЮ в АПЛ.Ожидается, что Погба покинет "Ман Юнайтед" летом, когда откроется трансферное окно.
Soccer.ru 06:11
Политика

Сотрудник СБУ раскрыл детали убийства Гиви в Донбассе

Экономика сегодня вчера в 04:17
Политика

Путин поручил реформировать миграционные режимы

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам реализации Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019 - 2025 годы.
Российская газета 08:48
Армия и оружие

В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»

Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
РИА Новости 03:55
Общество

Скорая отказалась ехать на вызов к дочке Пескова

Красная весна вчера в 15:45
Общество

Илон Маск назвал глупостью панику из-за коронавируса

Основатель SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск считает глупостью панику, которая возникла из-за распространения коронавирусной инфекции нового типа.
Ведомости 06:41
Происшествия

Прокуратура попросила смягчить сроки двум фигурантам дела «Сети»

Прокуратура Пензенской области попросила смягчить наказание фигурантам дела «Сети» (организация запрещена в России) Максиму Иванкину и Андрею Чернову, следует из представления государственного обвинителя Сергея Семеренко.
Коммерсантъ вчера в 15:34
Шоу-бизнес

Ида Галич показала трогательную фотосессию с новорожденным сыном

Ровно месяц назад Ида Галич впервые стала мамой. Блогер подарила мужу Алану Басиеву сына, которого назвали Леон.
Lisa.ru 07:15
Армия и оружие

МИД России призвал НАТО задуматься о последствиях агрессивных действий

Агрессивные действия НАТО по сбору «ударного кулака» и проведению учений у российских границ усиливают международную напряжённость.
RT на русском 07:25
Авто

Новая Lada Largus получит линзованную оптику

Фотографии неизвестной оптики были опубликованы в социальной сети «ВКонтакте». Авторы уверяют, что это оптика именно для новой модели.
SpeedMe 01:00
Общество

Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 млрд рублей медикам

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 млрд рублей на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.
Газета.Ru 05:32
Музыка

В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для Евровидения

РИА Новости 04:15
Армия и оружие

Эрдоган прокомментировал соглашение с РФ по Идлибу

Президент Турции Реджеп Эрдоган оценил результаты переговоров с Россией, согласно которым в сирийском местечке Идлиб введен режим прекращения огня.
Piter.tv вчера в 11:57
Гаджеты

Представлен топовый смартфон Oppo Find X2

Astera вчера в 14:39
Общество

Альфа-банк уточнил ситуацию с блокировкой карт

В субботу Альфа-банк заблокировал карты некоторых клиентов, которые выразили в соцсетях недовольство внезапным ограничением доступа к собственным средствам.
Вести.Ru 07:56
Транспорт

Из Керчи в Анапу отправился первый рельсовый автобус

Первый рельсовый автобус пригородного сообщения между Крымом и Краснодарским краем проехал сегодня, 7 марта, по Крымскому мосту.
REGNUM 07:48
Общество

Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе

РИА Новости 00:07
Здоровье

Рейтинг самых полезных молочных продуктов возглавил йогурт

Врач-диетолог Лидия Ионова назвала самым полезным молочным продуктом йогурт.
Политика Сегодня 08:54
Общество

Меган Маркл рассказала о характере 10-месячного сына

На мероприятии герцогиня рассказала о характере маленького сына.
Аргументы недели 02:32
Происшествия

ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей

ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей Бабушкинский райсуд Москвы по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Московской области арестовал на два месяца генерального директора ООО «СК "Строй Групп"» Павла Бабаева и его советника Константина Лободу.
Коммерсантъ вчера в 04:13
Политика

В Крыму заседание Совбеза ООН сравнили с шабашем

Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
Газета.Ru 01:34
Футбол

Гончаренко оштрафован на 10 тысяч рублей

КДК РФС на своем заседании, посвященном матчам 1/4 финала Кубка России, по итогам матча «Спартак» — ЦСКА оштрафовал главного тренера армейцев Виктора Гончаренко на 10 тысяч рублей за неоднократное покидание технической зоны.
Спорт-Экспресс 04:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Олег Тиньков
Российский предприниматель
Российский предприниматель. По данным Forbes, в 2014 году занимал 1210-е место в списке наиболее состоятельных людей мира, в списке богатейших бизнесменов России в 2017 году занимает 79-е место с состоянием 1,2 миллиарда долларов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное