Экономика
РИА НовостиForbes: Олег Тиньков за день потерял 400 миллионов долларов
Бизнесмен Олег Тиньков за один день 6 марта потерял 400 миллионов долларов, сообщает Forbes. Отмечается, что по результатам торгов на Лондонской бирже стоимость депозитарных расписок компании TCS Group снизилась на 22,9 процента, составив 17 долларов.
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с чего всё началось
Состояние самого Тинькова сократилось за день на $400 млн, по расчетам Forbes. По итогам дня, его состояние оценивалось в $2,1 млрд. Инвесторы нервно отреагировали на новости вокруг Олега Тинькова, а также общее снижение на рынке, говорит директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.Forbes06 марта в 13:51
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Состояние бизнесмена Олега Тинькова за день сократилось на 400 миллионов долларов
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