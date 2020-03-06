Состояние самого Тинькова сократилось за день на $400 млн, по расчетам Forbes. По итогам дня, его состояние оценивалось в $2,1 млрд. Инвесторы нервно отреагировали на новости вокруг Олега Тинькова, а также общее снижение на рынке, говорит директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

с чего всё началось

Бизнесмен Олег Тиньков за один день 6 марта потерял 400 миллионов долларов, сообщает Forbes. Отмечается, что по результатам торгов на Лондонской бирже стоимость депозитарных расписок компании TCS Group снизилась на 22,9 процента, составив 17 долларов.

Forbes: Олег Тиньков за день потерял 400 миллионов долларов

Политика Эрдоган анонсировал тендер на проект канала «Стамбул» в обход Босфора Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о скором проведении тендера на проект строительства канала "Стамбул" между Черным и Мраморным морем в обход пролива Босфор.

Авто Новый Lada Largus получит фары с линзами В распоряжении ресурса появилось фото фары для Largus FL - и она в точности совпадает с "датсуновской".

Общество ВОЗ: коронавирус выявлен в 101 стране Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уведомила, что случаи заражения коронавирусом нового типа выявлены уже в 101 стране.

Общество Лукашенко рассказал о предложениях по поставке нефти Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в субботу, что ему поступило уже "немало" предложений о поставках и переработке в стране нефти.

Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже $48 за баррель Предсказать движение цен на нефть в ближайшей перспективе невозможно, но все усилия ОПЕК по сдерживанию падения цен ни к чему не приводят, отметил Михаил Крутихин.

Общество В России зафиксировано четыре новых случая заражения коронавирусом В России за сутки выявлено четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, все заболевшие посещали в последние две недели Италию.

Гаджеты Пользователи Windows 7 не спешат покидать систему в пользу Windows 10 Число пользователей операционной системой Windows 7 практически не изменилось с января 2020 года согласно данным аналитической компании NetMarketShare, как следует из отчета, опубликованного 5 марта на сайте компании.

Политика Питание Путина соответствует его возрасту, заявил диетолог Андреа Маркес, являющийся диетологом и специалистом в области питания Европейского медицинского института ожирения, рассказал о том, что рацион питания Владимира Путина полностью соответствует его возрасту и оптимален.

Политика Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.