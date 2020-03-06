Экономика

РИА НовостиРИА НовостиForbes: Олег Тиньков за день потерял 400 миллионов долларов

Бизнесмен Олег Тиньков за один день 6 марта потерял 400 миллионов долларов, сообщает Forbes. Отмечается, что по результатам торгов на Лондонской бирже стоимость депозитарных расписок компании TCS Group снизилась на 22,9 процента, составив 17 долларов.
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Черная пятница для Олега Тинькова: миллиардер за день потерял $400 млн

Состояние самого Тинькова сократилось за день на $400 млн, по расчетам Forbes. По итогам дня, его состояние оценивалось в $2,1 млрд. Инвесторы нервно отреагировали на новости вокруг Олега Тинькова, а также общее снижение на рынке, говорит директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.
Forbes06 марта в 13:51

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Forbes: за день состояние Тинькова уменьшилось на $400 млн

Московский Комсомолец06 марта в 16:52

Состояние бизнесмена Олега Тинькова за день сократилось на 400 миллионов долларов

Эхо Москвывчера в 02:30

Тиньков потерял за день $400 млн

Коммерсантъ06 марта в 21:28

Стало известно, сколько Тиньков потерял за день, когда США предъявили ему обвинение, а он объявил о лейкемии

Znak.com06 марта в 18:06

Forbes: Олег Тиньков за день потерял 400 миллионов долларов

РИА Новостивчера в 02:01

Forbes сообщил об уменьшении состояния Тинькова на $400 млн за день

РБК06 марта в 16:35

Черная пятница для Олега Тинькова: миллиардер за день потерял $400 млн

Forbes06 марта в 13:51
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 23:21, Ашберн
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