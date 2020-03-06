Экономика

РИА НовостиРИА НовостиForbes: Олег Тиньков за день потерял 400 миллионов долларов

Бизнесмен Олег Тиньков за один день 6 марта потерял 400 миллионов долларов, сообщает Forbes. Отмечается, что по результатам торгов на Лондонской бирже стоимость депозитарных расписок компании TCS Group снизилась на 22,9 процента, составив 17 долларов.
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Черная пятница для Олега Тинькова: миллиардер за день потерял $400 млн

Компания подешевела на 22,9%, торги акциями компании в Лондоне закрылись на отметке $17 за бумагу, что ниже цены размещения во время IPO 2013 года, когда бумаги были проданы по $17,5 за штуку. Состояние самого Тинькова сократилось за день на $400 млн, по расчетам Forbes.
Forbesвчера в 12:51

Подробнее о событии

Forbes: за день состояние Тинькова уменьшилось на $400 млн

Московский Комсомолецвчера в 15:52

Состояние бизнесмена Олега Тинькова за день сократилось на 400 миллионов долларов

Эхо Москвы01:30

Тиньков потерял за день $400 млн

Коммерсантъвчера в 20:28

Стало известно, сколько Тиньков потерял за день, когда США предъявили ему обвинение, а он объявил о лейкемии

Znak.comвчера в 17:06

Forbes: Олег Тиньков за день потерял 400 миллионов долларов

РИА Новости01:01

Forbes сообщил об уменьшении состояния Тинькова на $400 млн за день

РБКвчера в 15:35

Черная пятница для Олега Тинькова: миллиардер за день потерял $400 млн

Forbesвчера в 12:51
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 15:43, Ашберн
Общество

«Аэрофлот» сокращает количество рейсов в Тегеран

"Аэрофлот с 8 марта сократит частоту полетов по маршруту Шереметьево - Тегеран - Шереметьево до одного рейса в неделю, который будет выполняться по воскресеньям", - говорится в сообщении.
ТАСС 14:04
Политика

Зеленский считает, что его президентство сравнимо с дырявой лодкой

Украинский лидер Владимир Зеленский отметил, что его президентство можно сопоставить с управлением лодкой, в которой «везде дыры».
ГЛАС.RU 05:26
Политика

Украина соберет Совбез ООН из-за Крыма

Украина в пятницу, 6 марта, соберет заседание Совета Безопасности ООН из-за ситуации в Крыму.
Lenta.ru вчера в 02:35
Армия и оружие

В ДНР сообщили об обстрелах украинскими силовиками Горловки и Донецка

В представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в субботу, 7 марта, сообщили о обстрелах украинскими силовиками поселка Зайцево на окраине подконтрольной ДНР Горловки.
Аргументы недели 14:18
Армия и оружие

Украинский флот планируют усилить списанными американскими кораблями

Замдиректора киевского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь предложил усилить Военно-морской флот Украины списанными корабля США.
Вести.Ru 03:29
Хоккей

Гол Малкина не помог «Питтсбургу» одолеть «Вашингтон»

"Столичные" в гостях добились победы со счетом 5:2. У проигравших одну из шайб забросил Евгений Малкин.
Вести.Ru 15:37
Гаджеты

Представлен топовый смартфон Oppo Find X2

Astera вчера в 14:39
Армия и оружие

В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»

Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
РИА Новости 03:55
Общество

Предложено не возбуждать дела по сбыту наркотиков без факта передачи

Поправки, считают в правительстве, должны оградить граждан от вовлечения в расследование уголовных дел, возбужденных на основании недостаточных фактов незаконного сбыта наркотических и психотропных веществ.
Российская газета 11:39
Общество

Экс-вокалиста Deep Purple не пустили в Россию

Газета.Ru 15:06
Происшествия

На телах украинской пары шахматистов обнаружены следы уколов

Lenta.ru вчера в 06:17
Здоровье

Ученые определили безопасное для здоровья людей количество яиц в день

В результате выяснилось, что одно куриное яйцо в день не несет опасности для здоровья человека.
РЕН ТВ вчера в 23:30
Происшествия

В Черкесске произошла драка между фанатами и судьями на турнире по ММА

Драка произошла между болельщиками и судьями на турнире ACA Young Eagles 12 по ММА (смешанные единоборства) в Черкесске.
РБК 15:35
Футбол

Гол Месси с пенальти помог «Барселоне» обыграть «Реал Сосьедад»

РИА Новости 14:44
Футбол

Имбула: «За РПЛ не следил. Кроме Рами из „Сочи“ знал Кокорина»

Полузащитник «Сочи» Жанелли Имбула рассказал, что до трансфера в Россию знал нападающего Александра Кокорина.
Бомбардир.ру 13:59
Общество

Власти Нью-Йорка ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в городе из-за коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:24
Здоровье

Оперативный штаб сообщил о состоянии заболевших коронавирусом в Москве

В Москве у заболевших коронавирусом наблюдаются легкие симптомы заболевания. Только один из пациентов находится в состоянии средней тяжести.
Известия вчера в 09:20
Общество

Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе

РИА Новости 00:07
Футбол

Сарри: «„Ювентус“ - „Интер“ - самый престижный матч в Серии А»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри дал комментарий по поводу матча против «Интера».
Евро-футбол.ру 15:27
Общество

Ещё у 33 пассажиров круизного лайнера в Египте выявили коронавирус

RT на русском 13:44
Кино

Актер «Нянек» Дэвид Пол ушел из жизни в возрасте 62 лет

Актер из фильма "Няньки" Дэвид Пол скончался в возрасте 62 лет. Он не дожил два дня до своего дня рождения 8 марта.
Газета.Ru 12:51
Происшествия

У жительницы Подмосковья выявили коронавирус

По предварительным результатам анализов, у жительницы Московской области, накануне побывавшей в Швейцарии, выявлен коронавирус COVID-19, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
Коммерсантъ 11:05
Хоккей

СКА одолел «Витязь» в третьем овертайме и выиграл серию со счётом 4-0

Чемпионат 13:37
Шоу-бизнес

Фигуристка Медведева восхитила фанатов фото в черном платье

Медведева предложила подписчикам определить лучший снимок. Пользователи Instagram отметили женственность и красоту фигуристки.
Слово и Дело вчера в 04:28
Происшествия

Жители сел Липецкого района заразились коронавирусом

С момента возвращения в Липецкую область на личном автотранспорте и при первых симптомах коронавирусной инфекции трое липчан были экстренно госпитализированы в инфекционный стационар.
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Фигурное катание

Брайан Орсер: Медведева упала духом, но не сдается

Радио Комсомольская правда 10:53
Политика

Генпрокуратура заявила, что юрисдикция суда в Гааге, где будут рассматривать дело о боинге, не распространяется на РФ

Генпрокуратура заявила, что юрисдикция суда в Гааге, где будут рассматривать дело о сбитом боинге, не распространяется на Россию.
Эхо Москвы вчера в 11:04
Фигурное катание

Валиева завоевала золото на ЧМ по фигурному катанию среди юниоров

Напомним, чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров проходит с 2 по 8 марта в эстонской столице Таллине.
REGNUM 13:38
Транспорт

Опубликовано видео проезда первого рельсобуса по Крымскому мосту

"Южная пассажирская пригородная компания" опубликовала видеозапись проезда первого пригородного поезда Керчь - Анапа по Крымскому мосту.
Российская газета 10:02
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Создатели «Игры престолов» получили небольшие роли в сериале HBO

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Российский предприниматель
Российский предприниматель. По данным Forbes, в 2014 году занимал 1210-е место в списке наиболее состоятельных людей мира, в списке богатейших бизнесменов России в 2017 году занимает 79-е место с состоянием 1,2 миллиарда долларов.
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