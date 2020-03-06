Экономика

РИА НовостиРИА НовостиForbes: Олег Тиньков за день потерял 400 миллионов долларов

Бизнесмен Олег Тиньков за пятницу потерял 400 миллионов долларов, сообщает Forbes. Отмечается, что по результатам торгов на Лондонской бирже стоимость депозитарных расписок компании TCS Group снизилась на 22,9 процента, составив 17 долларов. При этом в течение дня котировки падали до 14,86 доллара.
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Черная пятница для Олега Тинькова: миллиардер за день потерял $400 млн

Компания подешевела на 22,9%, торги акциями компании в Лондоне закрылись на отметке $17 за бумагу, что ниже цены размещения во время IPO 2013 года, когда бумаги были проданы по $17,5 за штуку. Состояние самого Тинькова сократилось за день на $400 млн, по расчетам Forbes.
Forbesвчера в 12:51

Подробнее о событии

Черная пятница для Олега Тинькова: миллиардер за день потерял $400 млн

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Forbes сообщил об уменьшении состояния Тинькова на $400 млн за день

РБКвчера в 15:35

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Московский Комсомолецвчера в 15:52

Тиньков потерял за день $400 млн

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Состояние бизнесмена Олега Тинькова за день сократилось на 400 миллионов долларов

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Znak.comвчера в 17:06

Forbes: Олег Тиньков за день потерял 400 миллионов долларов

РИА Новости01:01
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