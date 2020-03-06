Компания подешевела на 22,9%, торги акциями компании в Лондоне закрылись на отметке $17 за бумагу, что ниже цены размещения во время IPO 2013 года, когда бумаги были проданы по $17,5 за штуку. Состояние самого Тинькова сократилось за день на $400 млн, по расчетам Forbes.

с чего всё началось

Бизнесмен Олег Тиньков за пятницу потерял 400 миллионов долларов, сообщает Forbes. Отмечается, что по результатам торгов на Лондонской бирже стоимость депозитарных расписок компании TCS Group снизилась на 22,9 процента, составив 17 долларов. При этом в течение дня котировки падали до 14,86 доллара.

Forbes: Олег Тиньков за день потерял 400 миллионов долларов

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