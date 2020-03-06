Экономика

РИА НовостиРИА НовостиForbes: Олег Тиньков за день потерял 400 миллионов долларов

Бизнесмен Олег Тиньков за пятницу потерял 400 миллионов долларов, сообщает Forbes. Отмечается, что по результатам торгов на Лондонской бирже стоимость депозитарных расписок компании TCS Group снизилась на 22,9 процента, составив 17 долларов. При этом в течение дня котировки падали до 14,86 доллара.
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Черная пятница для Олега Тинькова: миллиардер за день потерял $400 млн

Компания подешевела на 22,9%, торги акциями компании в Лондоне закрылись на отметке $17 за бумагу, что ниже цены размещения во время IPO 2013 года, когда бумаги были проданы по $17,5 за штуку. Состояние самого Тинькова сократилось за день на $400 млн, по расчетам Forbes.
Forbesвчера в 12:51

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Forbes: Олег Тиньков за день потерял 400 миллионов долларов

РИА Новости01:01

Состояние бизнесмена Олега Тинькова за день сократилось на 400 миллионов долларов

Эхо Москвы01:30

Тиньков потерял за день $400 млн

Коммерсантъвчера в 20:28

Стало известно, сколько Тиньков потерял за день, когда США предъявили ему обвинение, а он объявил о лейкемии

Znak.comвчера в 17:06

Forbes: за день состояние Тинькова уменьшилось на $400 млн

Московский Комсомолецвчера в 15:52

Forbes сообщил об уменьшении состояния Тинькова на $400 млн за день

РБКвчера в 15:35

Черная пятница для Олега Тинькова: миллиардер за день потерял $400 млн

Forbesвчера в 12:51
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Армия и оружие

Средства ПВО авиабазы Хмеймим сбили два беспилотника под Латакией

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Realme представила свою новую линейку смартфонов Realme 6. В нее вошли две модели: базовая — Realme 6 и модель постарше — Realme 6 Pro.
The GEEK 05 марта в 05:22
Общество

Жена Ефремова прокомментировала недопуск мужа на борт самолета

Жена заслуженного артиста России Михаила Ефремова Софья Кругликова в пятницу, 6 марта, объяснила журналистам, почему актера не допустили на рейс в Ригу.
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В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для «Евровидения»

Известия вчера в 23:44
Политика

В Крыму заседание Совбеза ООН сравнили с шабашем

Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
Газета.Ru 01:34
Политика

Представительство Зеленского выступило против подачи воды в Крым

В "представительстве" Зеленского утверждают, что, хотя Украина и должна защищать интересы "своих граждан", возобновление подачи воды в Крым приведет к "ослаблению давления" на Россию.
РИА Новости вчера в 23:10
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Нурмагомедов пнул чемпионский пояс Фергюсона

Известия вчера в 23:15
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Шоураннеры «Игры престолов» появятся в 3 сезоне «Мира Дикого Запада»

Игромания.ру вчера в 11:40
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Джабаров оценил высказывание Зеленского по Донбассу

Ранее Зеленский заявил, что Киев выйдет из нормандского формата переговоров по Донбассу через год, если за это время ситуация не изменится.
RT на русском вчера в 14:23
Происшествия

В Швеции совершено покушение на чеченского блогера

На известного чеченского блогера, проживающего в шведском городе Евле, было совершено нападение.
REGNUM 04 марта в 02:44
Космос

Во Флориде запустили ракету Falcon 9 с кораблем Dragon

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с кораблем Dragon, который доставит на Международную космическую станцию (МКС) около двух тонн груза, НАСА ведет прямую трансляцию запуска.
РИА Новости 00:07
Общество

Синоптик назвал лето 2020 года идеальным для здоровья людей

Лето этого года будет теплее, чем обычно, заявил «Газете.Ru» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Татар-информ 05 марта в 09:16
Происшествия

Украинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве

RT на русском вчера в 10:59
Фигурное катание

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Россиянка Камила Валиева занимает первое место после короткой программы на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в эстонском Таллине.
RT на русском вчера в 11:05
Футбол

Фанаты «Зенита» и «Ахмата» в Грозном устроили массовое побоище

Массовая драка между фанатами футбольных клубов «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Ахмат» (Грозный) произошла на матче ¼ финала Кубка России в Грозном, сообщает Telegram-канал Mash.
Московский Комсомолец 04 марта в 12:39
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Кэти Перри ждет первенца от Орландо Блума

В 2018 году пара объявила о помолке. У Орландо Блума уже есть сын от модели Миранды Керр. Для Перри ребенок будет первенцем.
Газета.Ru 05 марта в 03:28
Футбол

Роналдиньо арестовали в Парагвае

Суд в Парагвае отправил под стражу бывшего нападающего «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо.
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Происшествия

Трех членов саудовской королевской семьи арестовали

В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
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Авто

ЗАЗ запустил тестовое производство автомобилей Lada

Запорожский автомобильный завод (ЗАЗ) на Украине начал выпуск тестовых партий российских автомобилей Lada в рамках аудита, об их серийном выпуске речь не идет, заявил пресс-секретарь корпорации "УкрАВТО" Дмитрий Скляренко в интервью запорожскому интернет-изданию 061.ua.
РИА Новости вчера в 18:52
Общество

Систему оплаты больничных листов и декретных отпусков изменят в России

Кардинальную реформу системы оплаты больничных, декретных и очередных отпусков готовят в России, сообщает газета «Известия».
Моя Москва.онлайн 04 марта в 23:32
Общество

Госдума снизила возраст для выхода на негосударственную пенсию

В третьем чтении окончательно были приняты необходимые поправки в закон «О негосударственных бюджетных фондах».
Gazeta.SPb 05 марта в 11:16
Общество

Меган Маркл освистали на благотворительном вечере в Лондоне

Супруга принца Гарри Меган Маркл столкнулась с неодобрением поклонников королевской семьи во время своего прибытия на ежегодную церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards, которая прошла 5 марта в Лондоне.
Известия вчера в 15:51
Транспорт

Между Керчью и Анапой по Крымскому мосту начнут ходить поезда

Первый рельсовый автобус по Крымскому мосту отправится уже в эту субботу из Керчи в Анапу.
Телеканал 360° вчера в 18:05
Общество

Силуанов назвал отмирающие профессии в России

Министр финансов Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве, рассказал, какие профессии будут постепенно исчезать в связи с развитием новых технологий.
РИА Новости 05 марта в 11:46
Армия и оружие

Модернизированные сирийские МиГ-29 бросили в бой против турецких F-16

ВВС Сирии выставили против турецких F-16 «суперистребитель».
Avia.pro 00:40
Футбол

«Интер» летом может приобрести форварда «Лацио»

Миланский "Интер" летом может приобрести полузащитника римского "Лацио" Сергея Милинковича-Савича, передает Calciomercato.
Газета.Ru 00:05
Происшествия

Начальник УСБ полиции Кубани задержан по подозрению в крупной взятке

По данным следствия, "с 2016 по 2020 год вышеуказанные должностные лица, действуя в составе преступного сообщества, систематически получали в качестве взяток денежные средства" за совершение "заведомо незаконных действий" на стационарном посту ДПС "Успенский", расположенном на трассе "Кавказ" в Краснодарском крае.
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Происшествия

СК направил Голунова на психолого-психиатрическую экспертизу

Журналист интернет-издания «Медуза» Иван Голунов сообщил, что Следственный комитет (СК) России направил его на психиатрическую экспертизу.
Известия 05 марта в 07:28
Армия и оружие

В калининградском Параде Победы примет участие авиация Балтфлота

Как сообщили в пресс-службе мэрии, это связано с началом подготовки Балтфлота к 75-летию Великой Победы.
Каскад вчера в 09:02
Политика

Число мигрировавших в Крым украинцев за год возросло на 17%

Спикер Госсовета республики Владимир Константинов в ноябре 2019 года на встрече с делегацией иностранных СМИ сообщал, что Крым после воссоединения с Россией принял на постоянное место жительства около 170 тыс. человек, в том числе 50 тыс. жителей Украины.
ТАСС вчера в 23:06
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Российский предприниматель
Российский предприниматель. По данным Forbes, в 2014 году занимал 1210-е место в списке наиболее состоятельных людей мира, в списке богатейших бизнесменов России в 2017 году занимает 79-е место с состоянием 1,2 миллиарда долларов.
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