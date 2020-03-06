Экономика

РИА НовостиРИА НовостиForbes: Олег Тиньков за день потерял 400 миллионов долларов

Бизнесмен Олег Тиньков за один день 6 марта потерял 400 миллионов долларов, сообщает Forbes. Отмечается, что по результатам торгов на Лондонской бирже стоимость депозитарных расписок компании TCS Group снизилась на 22,9 процента, составив 17 долларов.
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Черная пятница для Олега Тинькова: миллиардер за день потерял $400 млн

Компания подешевела на 22,9%, торги акциями компании в Лондоне закрылись на отметке $17 за бумагу, что ниже цены размещения во время IPO 2013 года, когда бумаги были проданы по $17,5 за штуку. Состояние самого Тинькова сократилось за день на $400 млн, по расчетам Forbes.
Forbes06 марта в 13:51

Подробнее о событии

Forbes: Олег Тиньков за день потерял 400 миллионов долларов

РИА Новостивчера в 02:01

Стало известно, сколько Тиньков потерял за день, когда США предъявили ему обвинение, а он объявил о лейкемии

Znak.com06 марта в 18:06

Тиньков потерял за день $400 млн

Коммерсантъ06 марта в 21:28

Состояние бизнесмена Олега Тинькова за день сократилось на 400 миллионов долларов

Эхо Москвывчера в 02:30

Forbes: за день состояние Тинькова уменьшилось на $400 млн

Московский Комсомолец06 марта в 16:52

Forbes сообщил об уменьшении состояния Тинькова на $400 млн за день

РБК06 марта в 16:35

Черная пятница для Олега Тинькова: миллиардер за день потерял $400 млн

Forbes06 марта в 13:51
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Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в парижской мечети

Неизвестный открыл стрельбу на территории мечети на северо-востоке Парижа вечером в воскресенье, один человек получил ранения, сообщает телеканал BFMTV.
РИА Новости 17:19
Здоровье

Ученые определили безопасное для здоровья людей количество яиц в день

В результате выяснилось, что одно куриное яйцо в день не несет опасности для здоровья человека.
РЕН ТВ вчера в 00:30
Энергетика

Мировые цены на нефть рухнули на 31%

Стоимость нефти марки Brent в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ рухнула почти на треть, до 31,43 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 18:15
Экономика

В ФАС заявили о возможности неконтролируемого роста цен на сахар

В России существует риск возникновения ситуации, при которой рост цен на сахар в стране станет неконтролируемым.
Коммерсантъ 05 марта в 10:16
Политика

Эрдоган пригрозил начать односторонние действия в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Турция оставляет за собой право на односторонние действия в Сирии ради достижения целей операции «Весенний щит», если Москва не выполнит свои обязательства.
РБК 12:12
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«Реал» уступил «Бетису» в 27-м туре чемпионата Испании

Футболисты мадридского "Реала" на выезде проиграли "Бетису" в матче 27-го тура чемпионата Испании.
РИА Новости 18:13
Экономика

«Азия неостановима»: сверхбогатые из Индии обгоняют остальных

Догонять Америку азиатам еще предстоит долго. В США обитают 240 575 сверхбогатых, а в Китае только 61 587, в Индии и вовсе 5986.
РИА Новости вчера в 02:55
Происшествия

В США в результате перестрелки байкеров погиб человек, сообщили СМИ

РИА Новости 16:12
Футбол

Заболотный обратился к пустой микст-зоне

ProstoProSport 16:19
Здоровье

Составлен рейтинг полезности молочных продуктов

ToDay News Ufa 08:18
Здоровье

Немецкие врачи предупредили о четырех опасных сигналах кожи

Кожа часто реагирует первой, когда возникают внутренние заболевания.
Профиль 05:34
Общество

В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей

Существенно увеличить размер пенсии может ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), предусмотренная государством для отдельных категорий граждан, заявила "Вечерней Москве" глава отдела по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Москве и Московской области Марина Густова.
РИА Новости 12:04
Общество

В ВОЗ не надеются на исчезновение коронавируса к лету

Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что исчезновение коронавируса COVID-19 летом можно будет считать подарком судьбы.
BFM.ru вчера в 02:51
Политика

Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России

Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Газета.Ru 08:06
Происшествия

Две жительницы Австралии подрались в магазине из-за туалетной бумаги

Двумя днями позже стало ясно, что паника из-за коронавируса перекинулась на Австралию - супермаркеты заполнили люди с тележками, доверху гружеными упаковками туалетной бумаги, хотя в стране, по данным на 7 марта, зарегистрировано 63 случая заболевания.
Газета.Ru вчера в 13:35
Происшествия

В Москве спасатели помогли тонущей сиамской кошке выбраться из реки

Спасатели станции "Крымский мост" спасли тонущую сиамскую кошку из реки в Москве в воскресенье с помощью сачка, сообщила пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
РИА Новости 12:27
Происшествия

У жительницы Подмосковья выявили коронавирус

По предварительным результатам анализов, у жительницы Московской области, накануне побывавшей в Швейцарии, выявлен коронавирус COVID-19, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
Коммерсантъ вчера в 12:05
Кино

Сериал «Шерлок в России» выйдет осенью

News.ru 05 марта в 06:55
Гаджеты

Выход iPhone 12 с 5G может задержаться

Представители Bank of America опубликовали заявление, в котором утверждают, что выход iPhone 12 с поддержкой сетей пятого поколения может задержатся из-за вспышки коронавируса.
The GEEK вчера в 05:08
Армия и оружие

В Идлибе после прекращения огня зафиксировали шесть обстрелов

RuNews24.ru вчера в 00:13
Футбол

Смородская заявила, что раскрыла договорной матч в российском футболе

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская рассказала об обстоятельствах увольнения Юрия Красножана с поста главного тренера после матча с махачкалинским «Анжи» в 2011 году.
RT на русском 17:52
Происшествия

В Киргизии участниц женского марша против насилия избили и задержали

В Бишкеке мужчины избили участниц женского марша против насилия, после чего сами активистки были задержаны, сообщает киргизское информагентство «Апрель».
Lenta.ru 12:44
Происшествия

Десятки человек оказались под завалами рухнувшего отеля в Китае

В Китае сотрудники спасательной службы вытащили из-под завалов рухнувшего отеля около 50 человек.
Gazeta.SPb вчера в 23:44
Футбол

Ольга Смородская: «Болельщики – это преступные группировки. Грустно, что у них такое влияние в футболе»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о своих отношениях с фанатами московского клуба.
Sports.ru 17:16
Музыка

В сети появился отрывок песни Little Big для Евровидения

Профиль вчера в 06:58
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк рассказала о стрессе в связи с болезнью матери

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк призналась, что испытывает большой стресс в связи с болезнью ее матери.
Газета.Ru 09:01
Армия и оружие

Золотов заявил, что вооружение Росгвардии превосходит мировые аналоги

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов рассказал о превосходящем мировые аналоги вооружении Росгвардии.
News.ru 10:11
Происшествия

Пластический хирург накачивал девушек наркотиками и насиловал их

РЕН ТВ 14:57
Общество

Италия вышла на первое место по смертности от коронавируса

Италия заняла первое место по смертности от коронавируса.
Известия 15:42
Общество

В России начали применять новый формат полиса ОСАГО

Электронные полисы и новые бланки ОСАГО С 1 января российские водители получили возможность предъявлять инспекторам ГИБДД полис обязательного страхования как в бумажном виде, так и в формате электронного документа.
RT на русском 11:29
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Российский предприниматель
Российский предприниматель. По данным Forbes, в 2014 году занимал 1210-е место в списке наиболее состоятельных людей мира, в списке богатейших бизнесменов России в 2017 году занимает 79-е место с состоянием 1,2 миллиарда долларов.
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