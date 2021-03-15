Разногласия в оценке онлайн-ритейлера Ozon перед IPO в 2020 году стали одной из причин разрыва соглашения со Сбербанком о покупке до 30% акций после допэмиссии, сообщил Forbes со ссылкой на два источника, знакомых с ходом переговоров.

С чего всё началось «Сбер» на переговорах с Ozon оценил компанию в $1,4 млрд и настаивал на ребрендинге ретейлера Сами компании не раскрывали подробностей переговоров. Ozon в своем проспекте к IPO в ноябре 2020 года лишь сообщал, что в июне 2020 года заключил со «Сбером» некое соглашение, которое расторг 4 сентября. После выхода соглашения Ozon обязался выплатить банку 1 млрд рублей. Forbes 17:02