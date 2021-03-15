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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Forbes: Ozon отказался от соглашения со Сбербанком из-за разницы в оценке перед IPO

Разногласия в оценке онлайн-ритейлера Ozon перед IPO в 2020 году стали одной из причин разрыва соглашения со Сбербанком о покупке до 30% акций после допэмиссии, сообщил Forbes со ссылкой на два источника, знакомых с ходом переговоров.В источнике
Forbes
RuNews24.ru
Sostav.ru
ПРАЙМ
С чего всё началось

«Сбер» на переговорах с Ozon оценил компанию в $1,4 млрд и настаивал на ребрендинге ретейлера

Сами компании не раскрывали подробностей переговоров. Ozon в своем проспекте к IPO в ноябре 2020 года лишь сообщал, что в июне 2020 года заключил со «Сбером» некое соглашение, которое расторг 4 сентября. После выхода соглашения Ozon обязался выплатить банку 1 млрд рублей.
Forbes17:02

Подробнее о событии

Forbes: Ozon вышел из сделки со «Сбером» из-за оценки ритейлера в $1,4 млрд

Компания05:55

СМИ: Ozon отказался от соглашения со Сбербанком о покупке 30% акций из-за разницы в оценке

Финансовая газета05:34

Сбербанк отказался от покупки 30% акций Ozon

RuNews24.ru05:02

Forbes: Сбербанк оценил Ozon в 1,4 млрд долларов и отказался от покупки 30% акций компании

Фонтанка.Ру04:21

Forbes: Ozon отказался от соглашения со Сбербанком из-за разницы в оценке перед IPO

Коммерсантъ19:07

«Сбер» на переговорах с Ozon оценил компанию в $1,4 млрд и настаивал на ребрендинге ретейлера

Forbes17:02
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