Российская газетаForbes: Прекращение поставок российского газа разрушит экономику ЕвропыЭкономики европейских стран будут опустошены после резкого падения экспорта российского газа по "Северному потоку", пишет обозреватель Forbes Сэл Гилберти.РИА НовостиВ первую очередь последствия будут тяжелыми для крупнейшей экономики Евросоюза — ФРГ.Московский КомсомолецПотребители в США также не будут избавлены от страданий, так как цены на природный газ на фьючерсных рынках выросли на 95 процентов за решающий период с ноября по март, пишет журнал Forbes.Российская газетаВ прошлую пятницу "Газпром" сообщил, что "Северный поток", ранее остановленный на три дня на плановое техобслуживание, не сможет возобновить работу из-за утечки масла на единственной работавшей турбине Trent 60.РИА НовостиЧитать далееСвернутьDaily MoscowDaily MoscowДума ТВПолитическая ЭкспертизаPravda.RuЦарьградКомсомольская правдаRT на русскомМолваВечерняя МоскваГазета.RuНародные новостиАргументы и ФактыLife.ruLive24Экономика сегодняИА Красная ВеснаДума ТВПодробнее о событииАвтор Forbes Гилберти заявил, что приостановка «Северного потока» разрушит экономику ЕСRT на русском11:29Forbes: Сокращение поставок газа по «Северному потоку» приведёт к опустошению ЕвропыLife.ru10:57Forbes: Европу ждет опустошение после остановки поставок газа по «Северному потоку»Общественная служба новостей09:58Forbes: остановка «Северного потока» разрушит европейскую экономикуГазета.Ru10:13Forbes: прекращение поставок российского газа разрушит экономику ЕвропыКомсомольская правда10:09Обозреватель Forbes Гилберти: прекращение поставок российского газа этой зимой разрушит европейскую экономикуИзвестия10:18Forbes: остановка «Северного потока» разрушит экономику ЕвропыРИА Новости09:38Показать ещёОценить911Поделиться