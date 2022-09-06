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Forbes: Прекращение поставок российского газа разрушит экономику Европы

Экономики европейских стран будут опустошены после резкого падения экспорта российского газа по "Северному потоку", пишет
 обозреватель Forbes Сэл Гилберти.
РИА Новости
В первую очередь последствия будут тяжелыми для крупнейшей экономики Евросоюза — ФРГ.
Московский Комсомолец
Потребители в США также не будут избавлены от страданий, так как цены на природный газ на фьючерсных рынках выросли на 95 процентов за решающий период с ноября по март, пишет
 журнал Forbes.
Российская газета
В прошлую пятницу "Газпром" сообщил, что "Северный поток", ранее остановленный на три дня на плановое техобслуживание, не сможет возобновить работу из-за утечки масла на единственной работавшей турбине Trent 60.
РИА Новости

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