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Forbes: Renault возглавил рейтинг крупнейших компаний с иностранным участием в России

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"Рено Россия", "АвтоВАЗ" (Groupe Renault) возглавила рейтинг крупнейших компаний с иностранным участием в РФ по версии издания Forbes, сменив французского ретейлера "Ашан", который с 2016 года был неизменным лидером рейтинга.В источнике
С чего всё началось
Forbes

50 крупнейших иностранных компаний в России — 2020. Рейтинг Forbes

В список включены компании, более чем на 50% принадлежащие иностранным владельцам. Они ранжируются по совокупной выручке, полученной в 2019 году. В итоговую цифру по выручке включались данные всех российских активов иностранной компании.
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