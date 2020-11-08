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ТАСС
ТАСС

Forbes: Renault возглавил рейтинг крупнейших компаний с иностранным участием в России

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"Рено Россия", "АвтоВАЗ" (Groupe Renault) возглавила рейтинг крупнейших компаний с иностранным участием в РФ по версии издания Forbes, сменив французского ретейлера "Ашан", который с 2016 года был неизменным лидером рейтинга.В источнике
С чего всё началось
Forbes

50 крупнейших иностранных компаний в России — 2020. Рейтинг Forbes

В список включены компании, более чем на 50% принадлежащие иностранным владельцам. Они ранжируются по совокупной выручке, полученной в 2019 году. В итоговую цифру по выручке включались данные всех российских активов иностранной компании.
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Renault назвали крупнейшей в России компанией с иностранным участием

Телеканал 360°22:11
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Рейтинг крупнейших компаний с иностранным участием по версии журнала Forbes возглавила «Рено Россия»

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