"Рено Россия", "АвтоВАЗ" (Groupe Renault) возглавила рейтинг крупнейших компаний с иностранным участием в РФ по версии издания Forbes, сменив французского ретейлера "Ашан", который с 2016 года был неизменным лидером рейтинга.

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