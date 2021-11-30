КоммерсантъForbes: «Роснано» предлагает кредиторам погасить облигации без госгарантий с дисконтомПо словам источника, держатели облигаций не соглашаются на предложение, так как у «Роснано» нет формальных оснований для особых условий погашения долга.КоммерсантъПо данным Rusbonds, гарантиями Минфина не обеспечены облигации «Роснано» общим номиналом 40,18 млрд руб.КоммерсантъС 19 по 22 ноября торги облигации «Роснано» были приостановлены по требованию ЦБ.КоммерсантъМинфин пообещал, что долговые обязательства «Роснано», обеспеченные государственными гарантиями, будут исполняться.КоммерсантъЧитать далееСвернутьForbesForbesРБК ИнвестицииПодробнее о событии«Роснано» направила деньги на погашение облигаций без госгарантийРБК04:14От «Роснано» получены средства для погашения облигаций на 4,5 млрд руб. и выплату купонаИнтерфакс04:11Forbes: «Роснано» обсуждает с кредиторами возможность погашения облигаций с дисконтомТАСС17:40Госкорпорация «Роснано», как пишет журнал Forbes, предлагает кредиторам погасить облигации на 30-40% ниже их стоимостиЭхо Москвы19:06Forbes: «Роснано» предлагает кредиторам погасить облигации без госгарантий с дисконтомКоммерсантъ18:30Forbes: «Роснано» хочет погасить облигации кредиторам на 30-40% ниже их стоимостиBFM.ru03:48«Роснано» обсуждает с держателями облигаций возможность погашения с дисконтомForbes16:00Показать ещёОценить25Поделиться