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Forbes: «Роснано» предлагает кредиторам погасить облигации без госгарантий с дисконтом

По словам источника, держатели облигаций не соглашаются на предложение, так как у «Роснано» нет формальных оснований для особых условий погашения долга.
Коммерсантъ
По данным Rusbonds, гарантиями Минфина не обеспечены облигации «Роснано» общим номиналом 40,18 млрд руб.
Коммерсантъ
С 19 по 22 ноября торги облигации «Роснано» были приостановлены по требованию ЦБ.
Коммерсантъ
Минфин пообещал, что долговые обязательства «Роснано», обеспеченные государственными гарантиями, будут исполняться.
Коммерсантъ

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