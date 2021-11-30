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Forbes: «Роснано» предлагает кредиторам погасить облигации без госгарантий с дисконтом

«Роснано» в ходе переговоров с крупнейшими держателями облигаций предлагает погасить облигации, не обеспеченные гарантиями Минфина, с дисконтом, сообщил журнал Forbes со ссылкой на источники, близкие к участникам обсуждения.
Коммерсантъ
Отмечается, что держатели облигаций пока не соглашаются с предложенным "Роснано" вариантом решения долговой проблемы.
ТАСС
Представитель компании рассказал журналу, что до момента выработки совместного с банками-кредиторами решения "Роснано" не в праве разглашать подробности переговоров.
ТАСС
Среди держателей облигаций "Роснано" - Промсвязьбанк, банк "Ак Барс", структуры "Регион Россиум" и другие.
ТАСС

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Госкорпорация «Роснано», как пишет журнал Forbes, предлагает кредиторам погасить облигации на 30-40% ниже их стоимости
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Forbes: «Роснано» предлагает кредиторам погасить облигации без госгарантий с дисконтом
Коммерсантъ18:30
«Роснано» обсуждает с держателями облигаций возможность погашения с дисконтом
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Forbes: «Роснано» обсуждает с кредиторами возможность погашения облигаций с дисконтом
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