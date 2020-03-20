Общество

РИА НовостиРИА НовостиForbes: США не стоит вводить санкции против России из-за нефти

Против Москвы предлагается ввести ограничительные меры, однако какие — газета не уточнила. Forbes напомнил, что несколько дней назад сенатор написал письмо Дональду Трампу с просьбой оказать давление на Россию, чтобы она сократила добычу нефти.
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с чего всё началось
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность вмешательства в ценовую нефтяную войну между Россией и Саудовской Аравией для стабилизации рынков, пишет
 The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Forbes19 марта в 13:02

Подробнее о событии

WSJ узнала об обсуждении в США санкций против России из-за цен на нефть

РБК19 марта в 15:06

США могут ударить по экономике РФ с саудовской подачи

News.ruвчера в 08:01

СМИ сообщили о планах США ввести санкции против РФ из-за низких цен на нефть

Газета.Ruвчера в 02:13

Forbes: США не стоит вводить санкции против России из-за нефти

РИА Новостивчера в 09:07

WSJ: США могут ввести санкции против России за обвал цен на нефть

Коммерсантъ19 марта в 14:59

WSJ: США могут ввести антироссийские санкции для стабилизации цен на нефть

ТАСС19 марта в 14:27

США задумались о новых санкциях против России из-за обвала цен на нефть

Forbes19 марта в 13:36
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Футбол

От коронавируса умер экс-президент «Реала» Лоренсо Санс

Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс умер в больнице от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Marca.
РБК 17:59
Игры

В DOOM Eternal можно пройти две классические Doom

В DOOM Eternal, как оказалось, входят две классические части франшизы — оригинальная Doom (в издании Ultimate DOOM) и Doom II: Hell on Earth.
Игромания.ру вчера в 12:53
Политика

Саакашвили заявил, что Россия, в отличие от Украины, готова к кризису

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина, в отличие от России, не готова к возможному экономическому кризису.
РИА Новости 19:17
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости 14:59
Армия и оружие

Россия поможет Италии в борьбе с коронавирусом

Самолеты ВКС доставят туда восемь мобильных бригад российских военных медиков и специалистов-вирусологов, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование, сообщает Минобороны.
Эхо Москвы 21:04
Здоровье

70 млн на одного. В краевом Минздраве рассказали о проблемах с льготными лекарствами

Рассказываем, что будет с аптеками № 306 и № 132 Алтайский Минздрав отслеживает "передвижение" препаратов и их количество, что позволяет вовремя сделать закупки и обеспечить запасы жизненно важных лекарств.
АМИТЕЛ 21:01
Общество

В Италии за день от коронавируса умерло рекордное количество людей

В Италии за последние сутки было зарегистрировано рекордное число жертв коронавируса — 793.
Росбалт 18:27
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 18 регионах России

В 18 регионах России за сутки выявили 53 случая заражения COVID-19.
RT на русском 09:51
Политика

В украинской части Донецкой области введен режим ЧС из-за коронавируса

В украинской части Донецкой области введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса 21 марта, сообщил глава Донецкой ОВГА Павел Кириленко на своей странице в Facebook.
Красная весна 15:16
Футбол

Чалов рассказал, как отреагировал на предложение «Кристал Пэлас»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал, как отреагировал, когда узнал, что его хочет приобрести «Кристал Пэлас».
Спорт-Экспресс 05:42
Здоровье

Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер

Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
REGNUM 09:18
Кино

Warner Bros. опровергла информацию о фильме «Чудо-женщина 1984»

Ранее портал The Wrap сообщил, что студия Warner Bros. рассматривает возможность выпустить сиквел «Чудо-женщины» в цифровом формате, без показов в кинотеатрах.
RuNews24.ru 00:10
Космос

NASA приостановит сборку ракет для полетов на Луну и Марс из-за вируса

С 20 марта NASA приостановит сборку космических кораблей Space Launch System (SLS) и Orion, которые должны полететь на Луну и Марс, из-за угрозы распространения коронавируса.
РБК вчера в 00:53
Общество

«Аэрофлот» приостанавливает полеты еще в семь стран из-за коронавируса

Авиакомпания "Аэрофлот" на фоне пандемии коронавируса приостанавливает регулярные полеты с конца марта в Индию, Финляндию, Швецию, Азербайджан, Хорватию, Болгарию, Грецию, следует из данных на сайте авиакомпании.
ТАСС 16:40
Общество

В Италии из-за коронавируса закрывают все предприятия, кроме стратегически важных

Власти Италии перешли к новому этапу борьбы с коронавирусом.
Комсомольская правда 19:56
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru 04:17
Происшествия

Москвич убил жену и ее родителей

Российская газета 02:59
Происшествия

В заливе Мордвинова оторвало льдину

АСТВ 19:55
Происшествия

В ходе спецоперации ФСБ в Уфе произошла стрельба

Сотрудники ФСБ провели в Демском районе Уфы спецоперацию по задержанию предполагаемых преступников, которые могли провозить взрывчатку в автомобиле.
РБК 15:57
Происшествия

В Мексике разбился вертолет министерства ВМФ

Многоцелевой вертолет Black Hawk министерства военно-морского флота Мексики разбился в субботу в восточном штате Веракрус.
Российская газета 19:06
Футбол

«Матч ТВ» покажет игры чемпионата Белоруссии

Soccer.ru вчера в 15:02
Политика

Из Севастополя украинские корабли переведут в Донузлав на отстой

Находящиеся в двух бухтах Севастополя примерно 20 кораблей и судов Военно-морских сил Украины, которые перешли под контроль России в 2014 году, будут переведены для дальнейшего отстоя в озеро Донузлав, где сейчас находится Крымская военно-морская база.
ТАСС вчера в 07:02
Футбол

Бербатов: не думаю, что «Тоттенхэм» сделал шаг назад, назначив Моуринью

Не думаю, что клуб сделал шаг назад. Любой тренер заслуживает полного сезона, чтобы привлечь своих игроков и реализовать свою философию.
Чемпионат 21:10
Футбол

Глава РПЛ Прядкин: сезон возобновится не раньше 24 апреля

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал о планируемой дате возобновления чемпионата России.
Газета.Ru 08:37
Экономика

Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги

По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований.
РИА Новости 20:16
Кино

Вышел трейлер второго сезона сериала «Реальные упыри»

Piter.tv 11:22
Общество

Переболевшая коронавирусом врач подробно описала симптомы

News.ru 16:44
Технологии

Google отменил ежегодную конференцию разработчиков из-за коронавируса

Холдинг Google отменил ежегодную конференцию разработчиков, которая должна была пройти в Калифорнии 12 мая.
Актуальные Новости 03:06
Шоу-бизнес

Новая любовница Шаляпина оформила на него четыре квартиры в Москве

Как сообщает «Комсомольская правда», женщина купила в Москве четыре квартир. Общая стоимость объектов недвижимости – 70 млн рублей.
RuNews24.ru вчера в 09:56
Общество

Роспотребнадзор закрыл фитнес-клубы и бассейны в Москве

Главный государственный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление, обязывающее столичные фитнес-центры, бассейны, аквапарки и другие спортивные объекты перестать пускать посетителей.
Ведомости 12:28
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