Общество

РИА НовостиРИА НовостиForbes: США не стоит вводить санкции против России из-за нефти

Против Москвы предлагается ввести ограничительные меры, однако какие — газета не уточнила. Forbes напомнил, что несколько дней назад сенатор написал письмо Дональду Трампу с просьбой оказать давление на Россию, чтобы она сократила добычу нефти.
Читать в источнике
Комментировать1,6K
с чего всё началось
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность вмешательства в ценовую нефтяную войну между Россией и Саудовской Аравией для стабилизации рынков, пишет
 The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Forbes19 марта в 13:02

Подробнее о событии

WSJ узнала об обсуждении в США санкций против России из-за цен на нефть

РБК19 марта в 15:06

США могут ударить по экономике РФ с саудовской подачи

News.ruвчера в 08:01

СМИ сообщили о планах США ввести санкции против РФ из-за низких цен на нефть

Газета.Ruвчера в 02:13

Forbes: США не стоит вводить санкции против России из-за нефти

РИА Новостивчера в 09:07

WSJ: США могут ввести санкции против России за обвал цен на нефть

Коммерсантъ19 марта в 14:59

WSJ: США могут ввести антироссийские санкции для стабилизации цен на нефть

ТАСС19 марта в 14:27

США задумались о новых санкциях против России из-за обвала цен на нефть

Forbes19 марта в 13:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 06:02, Ашберн
Политика

Госдеп США обвинил Россию во «враждебных действиях в сфере энергетики»

Высокопоставленный представитель госдепа США обвинил Россию в якобы "враждебных действиях в сфере энергетики".
Вести.Ru 00:20
Общество

Восемь человек с коронавирусом вылечились в Москве

Восемь человек, которые заразились коронавирусной инфекцией и пребывали в больницах Москвы, выздоровели.
Газета.Ru 04:44
Политика

В Кремле оценили решение о приостановке проекта ТАСС о Путине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 20 марта, прокомментировал журналистам решение агентства ТАСС о приостановке выпуска серии «20 вопросов Владимиру Путину».
Известия вчера в 06:42
Общество

На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову

Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
RT на русском вчера в 07:32
Общество

Лавров рассказал о начале своей карьеры дипломата

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал в интервью программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1», как началась его карьера дипломата в посольстве СССР на Шри-Ланке, где он проработал с 1972 по 1976 год.
RT на русском 04:36
Космос

Коронавирус не мог прилететь к нам из космоса

Нет, новый коронавирус не пришел из космоса.
V-kosmose.com 18 марта в 00:44
Политика

Лукашенко заявил о поддержке Москвой предложений Минска по нефти

11 марта премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск представил Москве новые проекты и предложения по поставкам нефти.
Известия 05:27
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru 04:17
Общество

Главному инфекционисту Ставрополья грозит дело за нарушение карантина

Правоохранители усмотрели в действиях Санниковой признаки нарушений статей Уголовного кодекса о сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей, и о халатности.
РИА Новости 05:19
Армия и оружие

NI назвал главные преимущества российского танка Т-90

Автозарядка пушки позволила сократить экипаж до трех человек в то время, как в американском танке M1 Abrams и леопард не обойтись без четырех.
Недвижимость.RU вчера в 16:07
Здоровье

Раскрыто состояние пациентов с коронавирусом в российской больнице

Lenta.ru вчера в 06:56
Происшествия

Москвич убил жену и ее родителей

Российская газета 02:59
Наука

Диметилаурид оказался способен образовывать водородные связи в воде

Американские химики смоделировали поведение отрицательно заряженного комплекса диметилаурида с молекулами воды в жидкой фазе и обнаружили, что золото и метильные группы способны образовывать в этой среде водородные связи.
N+1 вчера в 11:11
Общество

Малышева объяснила рекордное распространение коронавируса в Италии

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева объяснила рекордное среди европейских стран распространение коронавируса в Италии.
Lenta.ru 04:36
Общество

В России подтвердили новые случаи заражения коронавирусом

В России за сутки зафиксировали 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 16:16
Общество

Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Газета.Ru вчера в 15:17
Происшествия

Пассажирский самолет с неисправным шасси сел в Ханты-Мансийске

Интерфакс 02:30
Политика

В Польше заявили о готовности Запада признать Крым российским

Польша и США мешают западным странам признать Крым российским и снять санкции с Москвы, уверяет портал TVP Info.
Известия вчера в 16:51
Экономика

Правительство и ЦБ приняли меры для поддержки малого бизнеса

Российское правительство совместно с Центробанком страны из-за распространения коронавируса и волатильности на рынках принимают меры для поддержания малого бизнеса.
Известия 05:55
Общество

В «Артеке» отменили апрельскую смену из-за коронавируса

Круглогодичный международный детский центр "Артек" отменяет апрельскую смену (2-23 апреля) из-за коронавируса.
Накануне.Ru 04:06
Общество

Вильфанд предупредил о потеплении в Москве с середины недели

Во второй половине следующей недели в Москву придет потепление.
РБК 02:53
Авто

JAC привезет в Россию несколько новинок

Китайская компания JAC Motors привезет в Россию несколько новинок, включая пикап Т8.
Тарантас Ньюс вчера в 05:45
Общество

Роскомнадзор потребовал от «Эха Москвы» удалить фейки о коронавирусе

Роскомнадзор потребовал от "Эха Москвы" и прочих СМИ, распространяющих ложную информацию, удалить все фейки о коронавирусе.
Политика Сегодня вчера в 06:48
Здоровье

Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса

Lenta.ru вчера в 21:26
Энергетика

Белоусов спрогнозировал цену на нефть в $35-40 за баррель

Стоимость нефти установится в диапазоне $35-40 за баррель.
РБК 05:21
Наука

Теорию об искусственном происхождении коронавируса не подтвердили

Ученые из Scripps Research оценили возможность искусственного создания появившегося в Китае в декабре 2019 года и ставшего причиной пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
МедиаПоток вчера в 06:59
Футбол

Марко Николич может сменить Юрия Семина на посту тренера «Локомотива»

Назван потенциальный преемник Юрия Семина на посту главного тренера московского "Локомотива".
Вести.Ru 05:25
Происшествия

Крупный пожар на складе произошёл в Подмосковье

Огонь охватил всё здание (60 тыс. кв. м), произошло обрушение кровли, затем площадь пожара удалось уменьшить до 25 тыс. кв. м. К тушению привлечены десятки человек и единиц техники, прокуратура начала проверку по факту ЧП.
RT на русском 04:29
Финансы

Банк России сохранил ключевую ставку

1. ЦБ оставил ключевую ставку на прежнем уровне Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6 процентов на фоне обвала российского рынка, сильного падения рубля и инфляционных рисков.
Lenta.ru вчера в 09:28
Экономика

Первый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом»

По рынку нефти «нанесен двойной удар — сначала шок со стороны спроса [из-за коронавируса], а теперь за ним последовал шок со стороны предложения [из-за срыва сделки ОПЕК+]», отмечает Соловьев.
РБК вчера в 04:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное