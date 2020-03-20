с чего всё началось

Против Москвы предлагается ввести ограничительные меры, однако какие — газета не уточнила. Forbes напомнил, что несколько дней назад сенатор написал письмо Дональду Трампу с просьбой оказать давление на Россию, чтобы она сократила добычу нефти.

Forbes: США не стоит вводить санкции против России из-за нефти

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