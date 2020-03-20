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РИА НовостиForbes: США не стоит вводить санкции против России из-за нефти
Против Москвы предлагается ввести ограничительные меры, однако какие — газета не уточнила. Forbes напомнил, что несколько дней назад сенатор написал письмо Дональду Трампу с просьбой оказать давление на Россию, чтобы она сократила добычу нефти.
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с чего всё началось
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность вмешательства в ценовую нефтяную войну между Россией и Саудовской Аравией для стабилизации рынков, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.Forbes19 марта в 13:02
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