Общество

Международная жизньМеждународная жизньWSJ: США могут ввести санкции в отношении РФ из-за цен на нефть

В администрации президента США Дональда Трампа обсуждают возможность введения новых санкций против России, чтобы оказать влияние на рынок нефти и стабилизировать цены на нем. Об этом в сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
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с чего всё началось
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность вмешательства в ценовую нефтяную войну между Россией и Саудовской Аравией для стабилизации рынков, пишет
 The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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WSJ: США могут ввести санкции против России за обвал цен на нефть

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США могут ударить по экономике РФ с саудовской подачи

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