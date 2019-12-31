Политика

Вести.RuВести.RuForbes: США опоздали с санкциями против «Северного потока-2»

Издание Forbes опубликовало материал, в котором выражается мнение, что санкции США против "Северного потока-2" запоздали как минимум на год. Американский журнал отмечает, что строительству трубопровода введенные США ограничения помешать не смогут.
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с чего всё началось
Для того чтобы окончательно внедрить санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток–2", потребуется до двух месяцев, но за это время работы на объекте уже могут успеть завершиться, пишет Forbes
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