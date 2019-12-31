Политика
Вести.RuForbes: США опоздали с санкциями против «Северного потока-2»
Издание Forbes опубликовало материал, в котором выражается мнение, что санкции США против "Северного потока-2" запоздали как минимум на год. Американский журнал отмечает, что строительству трубопровода введенные США ограничения помешать не смогут.
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с чего всё началось
Для того чтобы окончательно внедрить санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток–2", потребуется до двух месяцев, но за это время работы на объекте уже могут успеть завершиться, пишет Forbes.BaltNews.ltвчера в 07:02
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Украина становится проблемой для американской «энергетической оккупации» Европы
Новостной фронтвчера в 05:06
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Политика
Россия и Украина подписали контракт на транзит газа
Россия и Украина после пяти дней переговоров подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Происшествия
Причиной авиакатастрофы в Казахстане могли стать воздушные потоки
Кино
Составлен список фильмов для просмотра в новогодние праздники
Обозреватель британской газеты Independent Александра Поллард составила топ-20 фильмов, которые стоит посмотреть в новогодние праздники.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Футбол
Хави: «Думаю, Гвардиола сделает ставку на Лигу чемпионов»
Экс-полузащитник "Барселоны" Хави выразил мнение, что его бывший наставник Хосеп Гвардиола, ныне возглавляющий "Манчестер Сити", в этом сезоне постарается выиграть Лигу чемпионов.
Общество
Карлос Гон объяснил, почему сбежал из Японии
Бывший руководитель франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон нарушил условия домашнего ареста и покинул территорию Японии из-за "политического преследования".
Общество
Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать
Производимые в России гражданские авиалайнеры могут переименовать для создания линейки самолетов с одним названием.
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Кремль опубликовал архивные снимки и видео к 20-летию Путина у власти
Интернет
Компания Microsoft заявила о похищении данных хакерами из КНДР
Компания Microsoft рассказала, что хакерам из КНДР удалось похитить важную информацию из компьютерных сетей клиентов в США.
Транспорт
В Госдуме предложили наказывать за злоупотребление «аварийкой»
Милонов предложил главе Госавтоинспекции Михаилу Черникову наказывать водителей, злоупотребляющих аварийным сигналом, а также промоутеров и велосипедистов, способствующих образованию пробок на дорогах.
Происшествия
Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за проблем с двигателем
В екатеринбургском аэропорту Кольцово совершил экстренную посадку самолет. Лайнер "Уральских авиалиний" летел из Новосибирска в Москву.
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева объяснила пикантное фото без лифчика
В подтверждение своих слов Макеева прикрепила скрин исследования, доказывающего, что ношение лифчиков вредно для женской груди.
Наука
ВИЧ становится более заразным из-за эволюционирования
ВИЧ эволюционирует и становится опаснее и все более заразным, установили американские ученые-биологи, сообщается в статье, опубликованной на страницах издания Nature Communications.
Музыка
Группа «Стекловата» пересняла клип на песню «Новый год»
Армия и оружие
Беспилотник США совершил разведку у границ Крыма
Популярный мониторинговый ресурс PlaneRadar опубликовал данные, благодаря которым стало известно о том, что американский стратегический беспилотник RQ-4B-40 провел разведку вдоль черноморского побережья России.
Политика
Bloomberg оценило достижения Путина за 20 лет у власти
За двадцатилетнее пребывание Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть потерянного после распада СССР влияния, пишет Bloomberg.
Авто
Hyundai и Kia отзывают более 600 тысяч автомобилей
Южнокорейские компании Hyundai Motor и KIA Motors из-за разных дефектов отзывают в Южной Корее 640 тысяч автомобилей шести моделей.
Политика
Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
Спорт
Глава WADA высказался о работе над российским допинговым кризисом
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди поделился мнением о работе организации над российским допинговым кризисом, передает официальный сайт агенства.
Футбол
Роналду и Месси на двоих забили больше «МЮ» в уходящем десятилетии
В нынешнем сезоне Месси забил 15 голов в 18 матчах за каталонцев. Роналду провел за «Ювентус» 21 матч, в которых отличился 12 раз.
Общество
Презумпцию согласия на посмертное донорство собираются ввести в России
Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал, что в России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, передает РИА "Новости".
Финансы
За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%
По итогам этого года российская нацвалюта продемонстрировала более чем 10-процентное укрепление к доллару США - с 69,88 руб. в финале 2018 года до 62,02 руб. за доллар в конце декабря 2019 года.
Футбол
Семин не считает, что Егоров лоббировал интересы одной из команд РПЛ
Покинувший должность руководителя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров не пытался отстаивать интересы одной из команд в чемпионате России, заявил РИА Новости главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин.
Кино
Комедия «Холоп» возглавила российский прокат
Гаджеты
В Сети появились рендеры смартфона Huawei P40 Pro
Китайский технологический гигант компания Huawei готовится вскоре представить новый смартфон P40 Pro.
Общество
Сотни экс-сотрудников Spar атаковали магазин в Петербурге
Несколько сот бывших сотрудников Spar в Санкт-Петербурге собрались в одном из магазинов сети в надежде получить зарплаты за ноябрь и декабрь.
Происшествия
В Китае распространилась пневмония неизвестного происхождения
Пневмония неизвестного происхождения выявлена в городе Ухань в китайской провинции Хубэй.
Общество
Индекс салата «Мимоза» за год вырос на 3 процентных пункта
За год индекс салата «Мимоза» вырос на 3 процентных пункта. Об этом сообщает RT, со ссылкой на платформу фискальных данных «Такском».
Футбол
Радимов предрек Кокорину статус лучшего нападающего России
17 сентября 2019 года 28-летний нападающий вышел на свободу, после чего подписал новый контракт с «Зенитом».
Общество