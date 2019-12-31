Политика
Вести.RuForbes: США опоздали с санкциями против «Северного потока-2»
Издание Forbes опубликовало материал, в котором выражается мнение, что санкции США против "Северного потока-2" запоздали как минимум на год. Американский журнал отмечает, что строительству трубопровода введенные США ограничения помешать не смогут.
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Украина становится проблемой для американской «энергетической оккупации» Европы
Новостной фронтвчера в 05:06
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Экономика
В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января
Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
Политика
Как менялось лицо Путина за 20 лет: образы президента
Гаджеты
Озвучены характеристики PlayStation 5 и Xbox Series X
Политика
Захарова назвала Грету Тунберг «в первую очередь ребенком»
Шведская 16-летняя школьница Грета Тунберг, активно занимающаяся экологической деятельностью, в первую очередь ребенок.
Экономика
Ожидания-2020 в российской экономике: нефть, газ, ФНБ и большая приватизация
Российскую экономику в новом году ждут большие перемены, которые, возможно, будут не слишком очевидны для граждан, но будут иметь важные последствия для страны в целом.
Происшествия
В Екатеринбурге сел самолет с отказавшим двигателем
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил экстренную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово, сообщает E1.Ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Шоу-бизнес
Наследство Галины Волчек оценили в 50 млн рублей
Наследство Галины Волчек, скончавшейся в Москве 26 декабря, оценили в 50 млн рублей, сообщает «Комсомольская правда».
Хоккей
Сборная России не поднимется выше третьего места в группе на МЧМ-2020
Вчера вечером, сборная США в овертайме обыграла команду Чехии: 4:3. Таким образом, Россия может максимум претендовать на третье место в группе.
Общество
Участники обмена пленными рассказали о пытках СБУ
Среди участников обмена пленными в Донбассе оказались четверо дончан, которым за годы в СИЗО Мариуполя удалось добиться от украинских властей возбуждения уголовных дел о пытках со стороны СБУ и батальона "Азов".
Происшествия
На Ставрополье суд вынес приговор напавшему с кислотой на трёх девушек
Политика
Вступило в силу газовое соглашение между Россией и Украиной
Ранее Россия и Украина уже подписали протокол, согласно которому "Газпром" заключит договор с "Нафтогазом", по которому будут забронированы мощности для транспортировки 65 млрд кубов газа в 2020 году и по 40 млрд кубов в 2021-2024 годах.
Здоровье
Врачи рассказали об опасности употребления алкоголя при посещении бани
Ранее врач-нарколог Дмитрий Кубарев рассказал о правилах употребления алкоголя в Новый год.
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева объяснила, почему не носит бюстгальтер
Анастасия Макеева отказалась от бюстгальтера, поскольку считает, что этот предмет нижнего белья негативно влияет на состояние женской груди.
Политика
Украина приняла «историческое решение» об энергонезависимости от РФ
Произойдёт её окончательное отделение от российско-белорусской энергосистемы, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире телеканала «Украина 24».
Политика
Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
Культура
Охлобыстин оценил участие Асмус в эротической сцене
Авто
Tesla начала поставки китайских электрокаров Model 3
Компания Tesla передала клиентам первую партию электромобилей Tesla Model 3 китайской сборки.
Происшествия
В Москве погиб бывший игрок сборной России по мини-футболу
Политика
Эрдоган хочет повторить в Ливии сирийский успех Москвы
По сведениям СМИ, уже сегодня в парламент Турции правящей Партией справедливости и развития может быть внесен законопроект, санкционирующий военную помощь властям Ливии.
Общество
Умер главный конструктор ракетоносца Ту-160 Валентин Близнюк
«30 декабря 2019 года на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни скончался Валентин Иванович Близнюк, руководитель работ, главный конструктор авиационного комплекса Ту-160 и его модификаций», — говорится в сообщении.
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на ряде устройств
Мессенджер WhatsApp перестанет работать на смартфонах со старыми версиями операционных систем iOS и Android до 1 февраля 2020 года, сообщается на странице поддержки сайта приложения.
Автоспорт
Квят стал лидером по количеству обгонов в сезоне-2019
Авто
Представлен Land Rover Defender в варианте Blackcomb
Проект разработан тюнинг-мастерской East Coast Defender (ECD). В качестве основы был взят Land Rover Defender 90 прошлой генерации.
Культура
Сюткин пообещал отомстить Шнурову за шутку про возраст
Общество
Китайский ученый получил три года тюрьмы за изменение генома эмбрионов
Спорт
Шубенков прокомментировал предложение ВФЛА о встрече
Здоровье
Тверской Роспотребнадзор рассказал о «грязных руках» на Новый год
В региональном Роспотребнадзоре рассказали тверитянам, как сделать новогодние каникулы не только радостными, но и безопасными.
Футбол
Хавьер Эрнандес может уехать в МЛС
Общество
Более 40 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы
Более 40 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы.
Здоровье
Нарколог рассказал о правилах употребления алкоголя в новогоднюю ночь
Смешивать спиртные напитки во время празднования Нового года не стоит.