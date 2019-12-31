Политика
Вести.RuForbes: США опоздали с санкциями против «Северного потока-2»
Издание Forbes опубликовало материал, в котором выражается мнение, что санкции США против "Северного потока-2" запоздали как минимум на год. Американский журнал отмечает, что строительству трубопровода введенные США ограничения помешать не смогут.
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с чего всё началось
Для того чтобы окончательно внедрить санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток–2", потребуется до двух месяцев, но за это время работы на объекте уже могут успеть завершиться, пишет Forbes.BaltNews.lt07:02
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Транспорт
Водителей предложили наказывать за злоупотребление «аварийкой»
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Американский посол США в Польше Джорджетт Мосбахер сообщила, кто является истинными виновниками начала Второй мировой войны.
Космос
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Экономисты дали прогноз по курсу рубля в 2020 году
Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова считает, что в течение 2020 года курс рубля может сильно меняться.
Армия и оружие
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Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Новым годом мировым лидерам, но не поздравил президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили.
Здоровье
Презумпцию согласия на донорство органов могут закрепить в законе
Важно, что в законопроекте детально прописана обязанность врачей после смерти мозга у пациента ставить в известность его родственников о намерении изъять у него органы, а если родственников нет, то решать это с помощью консилиумов.
Экономика
Укрепление гривны принесло Украине «головную боль»
Укрепление гривны принесло украинским властям «головную боль», пишет Bloomberg.
Футбол
Неймар: «Меня раздражает расизм. Это неприемлемо»
Нападающий «ПСЖ» Неймар отметил проблему расизма в современном футболе.
Общество
В Латвии предложили ввести оплату за разговоры на русском
Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии, писательница и журналистка Эва Мартужа предложила сделать общение на русском языке платным.
Наука
Найден новый способ извлечения метана из вечной мерзлоты
Необходимое для промышленности сырьё добывается из гидратов путём закачки в нужную зону дымового газа.
Общество
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Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон нарушил домашний арест, покинув территорию Японию, сообщает агентство Киодо со ссылкой на правоохранительные органы.
Происшествия
ФСБ задержала подозреваемых в подготовке терактов в Петербурге
Сотрудники федеральной службы безопасности задержали двух россиян по подозрению в подготовке терактов на территории Петербурга в новогодние праздники.
Хоккей
Три очка Малкина принесли «Питтсбургу» победу над «Оттавой»
Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу "Питтсбурга". Одним из героев матча стал российский нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин.
Театры
Художественным руководителем «Современника» станет Виктор Рыжаков
С 4 января 2020 года художественным руководителем Московского театра «Современник» станет Виктор Рыжаков.
Хоккей
Сборная Канады по хоккею обыграла Германию на МЧМ-2020
Молодёжная сборная Канады по хоккею победила Германию в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2020 года в Чехии.
Политика
Владимир Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий
Запрет на создание унитарных предприятий не коснётся организаций в районах Крайнего Севера и на приравненных к ним местностях, передаёт ТАСС.
Происшествия
Сослуживец Шамсутдинова признался в неуставных отношениях
Адвокат обвиняемого в расстреле сослуживцев в Забайкалье срочника Рамиля Шамсутдинова Руслан Нагиев заявил, что следствие по делу о неуставных отношениях, по которому молодой человек проходит как потерпевший, закончено и передано в суд.
Культура
Сюткин пообещал отомстить Шнурову за шутку про его возраст
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Компания Microsoft заявила о похищении данных хакерами из КНДР
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Фигурное катание
Анна Щербакова защитила титул чемпионки России
Анна Щербакова второй год подряд выиграла турнир одиночниц на чемпионате России по фигурному катанию.
Армия и оружие