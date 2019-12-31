Политика

Вести.RuВести.RuForbes: США опоздали с санкциями против «Северного потока-2»

Издание Forbes опубликовало материал, в котором выражается мнение, что санкции США против "Северного потока-2" запоздали как минимум на год. Американский журнал отмечает, что строительству трубопровода введенные США ограничения помешать не смогут.
Читать в источнике
Комментировать49
с чего всё началось
Для того чтобы окончательно внедрить санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток–2", потребуется до двух месяцев, но за это время работы на объекте уже могут успеть завершиться, пишет Forbes
.
BaltNews.lt07:02

Подробнее о событии

В Forbes назвали запоздалыми и неэффективными санкции США против «Северного потока - 2»

ТАСС21:38

Forbes: США опоздали с санкциями против «Северного потока-2»

Вести.Ru21:09

Опоздали: Forbes не оценил санкции США против «Северного потока–2»

РЕН ТВ20:21

Санкции США против «Северного потока-2» сочли запоздалыми

Коммерсантъ18:31

Forbes назвал «опозданием на год» санкции США против «Северного потока-2»

РБК17:42

Forbes назвал санкции против «Северного потока – 2» запоздавшими

РИА Новости15:40

Украина становится проблемой для американской «энергетической оккупации» Европы

Новостной фронт05:06
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 22:26, Ашберн
Транспорт

Водителей предложили наказывать за злоупотребление «аварийкой»

Депутат Государственной думы Виталий Милонов направил обращение главе ГИБДД Михаилу Черникову с предложением ввести наказание для тех, кто провоцирует пробки злоупотреблением «аварийкой».
Lenta.ru 21:16
Политика

Трамп прокомментировал инцидент со стрельбой в техасской церкви

Американский лидер Дональд Трамп выразил соболезнования семьям жертв стрелка, открывшего огонь в Техасе, и заявил о важной роли разрешения на ношение оружия в этом штате.
Аргументы и Факты 21:14
Политика

Посол США в Польше указала Путину на зачинщиков Второй мировой войны

Американский посол США в Польше Джорджетт Мосбахер сообщила, кто является истинными виновниками начала Второй мировой войны.
Известия 13:50
Космос

Что 2020 нам готовит?

В 1978 году Артур Кларк составил подробную хронологию прорывных достижений человека.
Росбалт 07:44
Политика

Володин заявил о недопустимости поражения в правах делегаций в ПАСЕ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о недопустимости поражения в правах национальных делегаций в ПАСЕ.
REGNUM 02:49
Фигурное катание

Алина Загитова встретит Новый год с семьей в Москве

Знаменитая фигуристка из Удмуртии Алина Загитова отметит Новый год в кругу семьи в Москве.
ИА Удмуртия 07:08
Гаджеты

Samsung создала первый в мире по-настоящему безрамочный телевизор

Бренд создал первый в мире по-настоящему безрамочный телевизор, не имеющий никаких рамок по бокам, его представят в рамках Consumers Electronics Show (CES) 2020.
Дни24 16:04
Политика

Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Российская газета 12:32
Экономика

Как изменится жизнь россиян с 1 января 2020 года

В январе 2020 года в России вступает в силу ряд законов, которые затронут повседневную жизнь миллионов россиян.
Панорама Ростова-на-Дону 08:21
Финансы

Экономисты дали прогноз по курсу рубля в 2020 году

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова считает, что в течение 2020 года курс рубля может сильно меняться.
РЕН ТВ 18:40
Армия и оружие

Курды потеряли двух боевиков при подрыве автомобиля в Ракке

iReactor вчера в 01:20
Энергетика

СМИ: Словакия блокирует подписание контракта на транзит газа через Украину

Москва и Киев согласовали тексты контрактов на транзит газа, однако Словакия отказывается принимать газ в предлагаемой конфигурации участников.
Евразия Daily 14:26
Политика

Путин не поздравил лидеров Украины и Грузии с Новым годом

Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Новым годом мировым лидерам, но не поздравил президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили.
Газета.Ru 04:31
Здоровье

Презумпцию согласия на донорство органов могут закрепить в законе

Важно, что в законопроекте детально прописана обязанность врачей после смерти мозга у пациента ставить в известность его родственников о намерении изъять у него органы, а если родственников нет, то решать это с помощью консилиумов.
Парламентская газета 16:01
Экономика

Укрепление гривны принесло Украине «головную боль»

Укрепление гривны принесло украинским властям «головную боль», пишет Bloomberg.
Lenta.ru 11:12
Футбол

Неймар: «Меня раздражает расизм. Это неприемлемо»

Нападающий «ПСЖ» Неймар отметил проблему расизма в современном футболе.
Sportbox.RU 21:15
Общество

В Латвии предложили ввести оплату за разговоры на русском

Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии, писательница и журналистка Эва Мартужа предложила сделать общение на русском языке платным.
Lenta.ru 11:55
Шоу-бизнес

Наргиз ответила на обвинения в ненависти к России

Infox.ru 12:32
Наука

Найден новый способ извлечения метана из вечной мерзлоты

Необходимое для промышленности сырьё добывается из гидратов путём закачки в нужную зону дымового газа.
Актуальные Новости 09:07
Общество

Экс-глава Nissan Карлос Гон покинул Японию без разрешения

Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон нарушил домашний арест, покинув территорию Японию, сообщает агентство Киодо со ссылкой на правоохранительные органы.
Газета.Ru 19:43
Происшествия

ФСБ задержала подозреваемых в подготовке терактов в Петербурге

Сотрудники федеральной службы безопасности задержали двух россиян по подозрению в подготовке терактов на территории Петербурга в новогодние праздники.
МР7.ру вчера в 11:32
Хоккей

Три очка Малкина принесли «Питтсбургу» победу над «Оттавой»

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу "Питтсбурга". Одним из героев матча стал российский нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин.
Газета.Ru 22:00
Театры

Художественным руководителем «Современника» станет Виктор Рыжаков

С 4 января 2020 года художественным руководителем Московского театра «Современник» станет Виктор Рыжаков.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 04:06
Хоккей

Сборная Канады по хоккею обыграла Германию на МЧМ-2020

Молодёжная сборная Канады по хоккею победила Германию в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2020 года в Чехии.
RT на русском 11:38
Политика

Владимир Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий

Запрет на создание унитарных предприятий не коснётся организаций в районах Крайнего Севера и на приравненных к ним местностях, передаёт ТАСС.
Говорит Москва вчера в 05:29
Происшествия

Сослуживец Шамсутдинова признался в неуставных отношениях

Адвокат обвиняемого в расстреле сослуживцев в Забайкалье срочника Рамиля Шамсутдинова Руслан Нагиев заявил, что следствие по делу о неуставных отношениях, по которому молодой человек проходит как потерпевший, закончено и передано в суд.
Газета.Ru 05:52
Культура

Сюткин пообещал отомстить Шнурову за шутку про его возраст

Культуромания 07:20
Технологии

Компания Microsoft заявила о похищении данных хакерами из КНДР

Компания Microsoft рассказала, что хакерам из КНДР удалось похитить важную информацию из компьютерных сетей клиентов в США.
Известия 18:50
Фигурное катание

Анна Щербакова защитила титул чемпионки России

Анна Щербакова второй год подряд выиграла турнир одиночниц на чемпионате России по фигурному катанию.
Российская газета 28 декабря в 10:37
Армия и оружие

«Малахит» готовит арматуру для обитаемого подводного аппарата

Sudostroenie.info 05:22
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное