Санкции США против газопровода «Северный поток – 2» запоздали на год, сообщает Forbes. Как пишет издание, введение ограничительных мер уже не помешает строительству трубопровода.

Forbes: США опоздали с введением санкций против «Северного потока-2»

Технологии WhatsApp перестанет работать на ряде устройств Мессенджер WhatsApp перестанет работать на смартфонах со старыми версиями операционных систем iOS и Android до 1 февраля 2020 года, сообщается на странице поддержки сайта приложения.

Армия и оружие В Госдепе прокомментировали морские учения России, Китая и Ирана Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая под названием "Пояс морской безопасности" стартовали в пятницу в северной части Индийского океана и Оманском заливе и завершаются 30 декабря.

Здоровье Оклады врачей в Приморье в 2020 году вырастут на 10% Как сообщалось, в рамках пресс-конференции 19 декабря президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможных вариантах решения текущих проблем с зарплатами врачей, отметил, что необходимо избавиться от несправедливой дифференциации в оплате труда рядовых и главных врачей и повысить базовую ставку постоянного оклада медработников.

Гаджеты В сети опубликованы новые рендеры iPhone SE 2 В 2020 году появится новый смартфон iPhone SE 2 от Apple, который станет преемником iPhone SE.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, уже опубликованы фотографии нового смартфона.

Политика Guardian: Британия предлагала сделать Россию членом НАТО Британское министерство обороны выступало с инициативой включить российскую сторону в состав Североатлантического альянса НАТО в 1995 году, пишет The Guardian со ссылкой на заявление экс-главы ведомства Малколма Рифкинда.

Общество Умер создатель Ту-160 Валентин Близнюк Валентин Блюзнюк работал авиаконструктором, был сотрудником ОКБ Туполева, руководителем работ по созданию сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160.