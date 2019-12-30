Политика

Gazeta.SPbGazeta.SPbForbes: США опоздали с введением санкций против «Северного потока-2»

Санкции США против газопровода «Северный поток – 2» запоздали на год, сообщает Forbes. Как пишет издание, введение ограничительных мер уже не помешает строительству трубопровода.
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