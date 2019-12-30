Политика
Gazeta.SPbForbes: США опоздали с введением санкций против «Северного потока-2»
Санкции США против газопровода «Северный поток – 2» запоздали на год, сообщает Forbes. Как пишет издание, введение ограничительных мер уже не помешает строительству трубопровода.
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Украина становится проблемой для американской «энергетической оккупации» Европы
Новостной фронтвчера в 05:06
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Футбол
ФИФА может изменить правила определения офсайда
Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает вариант изменения правила определения офсайда, сообщает The Times.
Хоккей
Сборная России поборется с Германией за выход в четвертьфинал МЧМ
Победитель встречи между сборными России и Германии выйдет в четвертьфинал турнира.
Технологии
WhatsApp перестанет работать на ряде устройств
Мессенджер WhatsApp перестанет работать на смартфонах со старыми версиями операционных систем iOS и Android до 1 февраля 2020 года, сообщается на странице поддержки сайта приложения.
Хоккей
Финляндия разгромила Казахстан на МЧМ
Политика
Украина намеревается отделить энергосистему от России и Белоруссии
Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что энергосистема страны перестанет быть российско-белорусской частью и станет европейской.
Энергетика
Молдавия и «Газпром» продлили контракт на поставку газа
Молдавия приобретает газ у "Газпрома" по контракту, который истекал в 2019 году.
Футбол
Сергей Семак: «Мое главное желание на Новый год — чтобы несчастных детей стало меньше»
Мое главное желание на Новый год — чтобы несчастных детей стало меньше.
Армия и оружие
В Госдепе прокомментировали морские учения России, Китая и Ирана
Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая под названием "Пояс морской безопасности" стартовали в пятницу в северной части Индийского океана и Оманском заливе и завершаются 30 декабря.
Здоровье
Оклады врачей в Приморье в 2020 году вырастут на 10%
Как сообщалось, в рамках пресс-конференции 19 декабря президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможных вариантах решения текущих проблем с зарплатами врачей, отметил, что необходимо избавиться от несправедливой дифференциации в оплате труда рядовых и главных врачей и повысить базовую ставку постоянного оклада медработников.
Происшествия
ОМОН встретил пришедших за зарплатой сотрудников SPAR
Происшествия
На место вспышки неизвестной пневмонии в Китае прибыли специалисты
В Китае ранее несколько раз имели место вспышки атипичной пневмонии.
Гаджеты
Смартфон Huawei Mate 30 без сервисов Google поставил рекорд продаж
Китайский смартфон Huawei Mate 30, который лишет сервисов Google, поставил рекорд продаж 12 млн экземпляров за три месяца.
Гаджеты
В сети опубликованы новые рендеры iPhone SE 2
В 2020 году появится новый смартфон iPhone SE 2 от Apple, который станет преемником iPhone SE.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, уже опубликованы фотографии нового смартфона.
Политика
Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде
Политика
Guardian: Британия предлагала сделать Россию членом НАТО
Британское министерство обороны выступало с инициативой включить российскую сторону в состав Североатлантического альянса НАТО в 1995 году, пишет The Guardian со ссылкой на заявление экс-главы ведомства Малколма Рифкинда.
Шоу-бизнес
Разин раскритиковал Льва Лещенко, назвавшего его «администратором»
Позднее Лещенко назвал Разина «непоющим администратором», который пытается выдать себя за артиста.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова улетела в отпуск с новым бойфрендом
Телеведущая и певица Ольга Бузова улетела в отпуск на горнолыжный курорт Куршевель во французских Альпах, сообщают СМИ.
Политика
Шредер раскритиковал санкции США против «Северного потока — 2»
Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер жестко раскритиковал санкции США против трубопровода "Северный поток — 2", назвал их вмешательством во внутренние дела Германии.
Общество
Умер создатель Ту-160 Валентин Близнюк
Валентин Блюзнюк работал авиаконструктором, был сотрудником ОКБ Туполева, руководителем работ по созданию сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160.
Шоу-бизнес
Водонаева ответила на оскорбления Охлобыстина
Общество
Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе
Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Происшествия
Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях
Обвиняемый по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где в результате стрельбы открытой cолдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым погибли восемь человек, признал вину и попросил об особом порядке рассмотрения дела.
Политика
Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер назвала Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками Второй мировой войны.
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП с трамваем и грузовиком в Москве
Уточняется, что ДТП произошло в Соболевском проезде. Обстоятельства случившегося и состояние пострадавших уточняются.
Энергетика
«Нафтогаз» сообщил детали контракта о транзите российского газа
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что подписал контракт о транзите российского газа днем 30 декабря.
Политика
В парламент Турции внесен законопроект об отправке войск в Ливию
30 декабря в парламент Турции был внесен законопроект об отправке войск в Ливию. Его рассмотрение состоится 2 января.
Здоровье
Нарколог призвал не смешивать алкогольные напитки за новогодним столом
По словам медика, организму проще справиться с алкогольной нагрузкой, если человек на протяжении всего праздника не смешивает алкоголь.
Общество