Будьте в Плюсе

Forbes: богатейшие миллиардеры мира потеряли более $30 млрд после выступления главы ФРС

Богатейшие миллиардеры мира потеряли более $30 млрд после выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, сообщил Forbes
 со ссылкой на данные рейтинга Forbes Real-Time.
Коммерсантъ
Состояние француза Бернара Арно, основного владельца LVMH, упало на $4,5 млрд, до $161,7 млрд.
Forbes
Миллиардеры-инвесторы Уоррен Баффет и Ларри Эллисон стали беднее почти на $3 млрд каждый, Билл Гейтс — больше чем на $2 млрд.
Forbes
Единственным участником десятки богатейших миллиардеров, чье состояние выросло, а не сократилось, стал индийский предприниматель Гаутам Адани, владелец конгломерата Adani Group.
Forbes

Подробнее о событии

Богатейшие бизнесмены потеряли более $30 млрд после выступления главы ФРС
Ведомости10:16
Богатейшие миллиардеры мира потеряли больше $30 млрд после выступления главы ФРС
Forbes08:32
Самое цитируемое
Илон Маск лишился $5,4 млрд после выступления главы ФРС
Компания10:46
Forbes: Богатейшие люди потеряли 30 млрд долларов из-за речи главы ФРС
Фонтанка.Ру10:36
Состояния богатейших миллиардеров мира сократились на $30 млрд после выступления главы ФРС
Газета.Ru10:36
Forbes: богатейшие миллиардеры потеряли более 30 млрд долларов после выступления главы ФРС
Lenta.ru10:55
Forbes: богатейшие миллиардеры мира потеряли более $30 млрд после выступления главы ФРС
Коммерсантъ09:35

Интересное

В Москве женщина подожгла машину сотрудника Минобороны

Женщина в Москве облила бензином и подожгла автомобиль. принадлежащий сотруднику Минобороны.
ТАСС12:34

Телеведущая Юлия Барановская попала под ночной обстрел в Донбассе

Гостиница Park Inn в Донецке, в которой находилась телеведущая Юлия Барановская, попала под обстрел, сообщает ТАСС со ссылкой на ее директора Петро Шекшеева.
Ведомости12:47

Военный журналист Дмитрий Литовкин умер в Москве на 51-м году жизни

Известный военный журналист, ответственный редактор "Независимого военного обозрения" — приложения к "Независимой газете", капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин умер в Москве на 51-м году жизни, говорится в публикации.
РИА Новости10:37

Слуцкий: Россия рассмотрит переговоры с Украиной только при ее готовности к капитуляции

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в ответ на публикацию украинского Telegram-канала "Байрактар" заявил, что Россия рассмотрит возможность переговоров с украинской стороной только в случае ее готовности к безоговорочной капитуляции.
РИА Новости11:02

Путин назначил пенсии и соцвыплаты прибывшим из ДНР и ЛНР

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении с 1 июля 2022 года социальных выплат и пенсий гражданам Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины, которые вынуждено покинули эти государства и прибыли в Россию.
РБК08:43

Боррель: Сербия и Косово урегулировали спор о документах для перемещения через границу

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своем Twitter заявил, что Сербия и Косово урегулировали спор о документах по поводу перемещения своих граждан через границу.
Газета.Ru13:11

ЦБ смягчил правила продажи наличной валюты населению

Центробанк (ЦБ) разрешил продавать гражданам доллары и евро, полученные из разных источников, а не только поступившие в кассы от физлиц после 9 апреля.
Коммерсантъ03:59

Президент Сербии Вучич рассказал о «фантастической цене» за российский газ для Белграда

Ожидается, что контракт будет подписан на трехлетний срок, а стоимость "голубого топлива" будет рассчитана по нефтяной формуле и составит от $310 до $408 за 1 тыс. куб. м. По оценкам президента Сербии, цена за 2,2 млрд куб. м газа является лучшей в Европе.
Газета.Ru09:11

Помощница Аллы Пугачевой Елена Чупракова заявила, что артистка давно вернулась в Россию

Российская эстрадная певица Алла Пугачева вернулась в Россию уже давно.
Lenta.ru10:49

Депутат Лисовский обратился к Минпромторгу с просьбой о господдержке производства жести

Депутат Госдумы от Курганской области, член комитета по аграрным вопросам Сергей Лисовский обратился к главе Минпромторга, вице-премьеру Денису Мантурову с просьбой о господдержке производства жести.
Lenta.ru12:33