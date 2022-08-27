Известный военный журналист, ответственный редактор "Независимого военного обозрения" — приложения к "Независимой газете", капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин умер в Москве на 51-м году жизни, говорится в публикации.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в ответ на публикацию украинского Telegram-канала "Байрактар" заявил, что Россия рассмотрит возможность переговоров с украинской стороной только в случае ее готовности к безоговорочной капитуляции.
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении с 1 июля 2022 года социальных выплат и пенсий гражданам Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины, которые вынуждено покинули эти государства и прибыли в Россию.
Ожидается, что контракт будет подписан на трехлетний срок, а стоимость "голубого топлива" будет рассчитана по нефтяной формуле и составит от $310 до $408 за 1 тыс. куб. м. По оценкам президента Сербии, цена за 2,2 млрд куб. м газа является лучшей в Европе.