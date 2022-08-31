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Forbes: больше 80% россиян потеряли свои накопления после февраля 2022 года

Около 80% жителей России сообщили о потере своих накоплений после февраля 2022 года.
Газета.Ru
8% признались, что полностью лишились своей финансовой подушки безопасности.
Forbes
В исследовании приняли участие 1207 россиян в возрасте от 18 до 60 лет.
Forbes
Каждый пятый участник опроса после февраля решил не копить деньги.
Московский Комсомолец

Подробнее о событии

Forbes: Около 80% россиян потеряли свои накопления после февраля 2022 года
Общественная служба новостей04:18
Больше 80% россиян рассказали о потере накоплений после февраля
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