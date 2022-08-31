Президент России Владимир Путин глубоко соболезнуют в связи со смертью экс-президента СССР Михаила Горбачёва, утром направит телеграмму родным и близким, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью Первому каналу заявил, что часть ракет для американских реактивных систем залпового огня HIMARS дальностью до 300 км, по некоторым данным, уже поставили на Украину.
Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва требуют от Еврокомиссии ужесточить визовую политику в отношении РФ, пока это не произойдет, намерены принять меры на национальном уровне, пишет газета Financial Times со ссылкой на попавшее в ее распоряжение совместное заявление стран.