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Forbes: цены на технику могут вырасти до 50% после легализации в РФ параллельного импорта

При легализации параллельного импорта цены на технику могут вырасти по сравнению с тем уровнем, который установился до конца февраля.
Lenta.ru
Генеральный директор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров в беседе с изданием сообщил, что цены на технику подорожают на 20-40%, а на товары из категории люкс - до 50%.
Газета.Ru
Как полагает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, возить товары будут через Казахстан, Китай, в меньшей степени через Армению и Киргизию.
Lenta.ru
При том по сравнению с уровнем, отмечавшимся месяц назад, стоимость может снизиться в силу текущего укрепления рубля, прогнозирует глава аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.
Lenta.ru

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Цены на технику в России могут подняться на 50 % после легализации параллельного импорта
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Как изменятся цены на технологические товары из-за параллельного импорта
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