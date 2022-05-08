Lenta.ruForbes: цены на технику могут вырасти до 50% после легализации в РФ параллельного импортаПри легализации параллельного импорта цены на технику могут вырасти по сравнению с тем уровнем, который установился до конца февраля.Lenta.ruГенеральный директор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров в беседе с изданием сообщил, что цены на технику подорожают на 20-40%, а на товары из категории люкс - до 50%.Газета.RuКак полагает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, возить товары будут через Казахстан, Китай, в меньшей степени через Армению и Киргизию.Lenta.ruПри том по сравнению с уровнем, отмечавшимся месяц назад, стоимость может снизиться в силу текущего укрепления рубля, прогнозирует глава аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.Lenta.ruЧитать далееСвернутьАБНАБНГазета.RuРосбалтФАНКанобуИА Красная ВеснаКапитал страныПодробнее о событииЦены на технику в России могут подняться на 50 % после легализации параллельного импортаМосковский Комсомолец Великий Новгородвчера в 09:22Как изменятся цены на технологические товары из-за параллельного импортаForbesвчера в 05:00Самое цитируемоеForbes: цены на технику могут вырасти до 50% после легализации в РФ параллельного импортаLenta.ru09:01Forbes: Параллельный импорт может привести к 50-процентному росту цен на техникуРосбалтвчера в 10:05Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентСтоимость техники в России может вырасти на 50%АБН13:47Аналитики спрогнозировали рост цен на технику до 50% из-за параллельного импортаКанобувчера в 07:00В России предсказали, что из-за параллельного импорта техника подорожает на 40%Ореанда-Новостивчера в 06:33Цены на технику в России вырастут на 50% после легализации параллельного импортаКапитал странывчера в 05:53Показать ещёОценить243Поделиться