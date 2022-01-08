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Forbes: четыре казахских миллиардера потеряли три миллиарда долларов из-за протестов

Четыре казахских миллиардера, которые входят в список богатейших людей республики, на фоне протестов и массовых беспорядков потеряли значительную часть своего состояния.
Lenta.ru
Как передает
 8 января американский Forbes, в числе бизнесменов, которые понесли денежные потери, — дочь и зять экс-президента республики Нурсултана Назарбаева.
Фонтанка.Ру
Forbes отмечает, что крупнейший акционер и председатель совета директоров Kaspi.kz миллиардер Вячеслав Ким за последние несколько дней потерял 1,4 млрд долларов, состояние председателя правления банка Михаила Ломтадзе также уменьшилось на 1,4 млрд.
Взгляд.ру
На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".
РИА Новости

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