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Forbes: экс-президент Украины Порошенко потерял статус миллиардера

Бывший президент Украины Петр Порошенко лишился статуса долларового миллиардера, сообщает Forbes.
ФАН
Ситуация на Украине значительно снизила состояние богатейших граждан страны.
News.ru
По данным украинского издания, бизнесмен и учредитель Ялтинской европейской стратегии (YES) Виктор Пинчук теперь обладает 1,9 миллиарда долларов вместо 2,6 миллиарда долларов.
Радио Sputnik
Добавляется, что миллиардерами остаются Вадим Новинский (1,3 миллиарда долларов), Влад Яценко (1,1 миллиарда долларов), Геннадий Боголюбов (1,1 миллиарда долларов) и Игорь Коломойский (1 миллиард долларов).
РИА Новости

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