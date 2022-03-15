Добавляется, что миллиардерами остаются Вадим Новинский (1,3 миллиарда долларов), Влад Яценко (1,1 миллиарда долларов), Геннадий Боголюбов (1,1 миллиарда долларов) и Игорь Коломойский (1 миллиард долларов).
Воздушно-десантные войска России в ходе спецоперации на Украине захватили в Киевской области противотанковые комплексы, ручные гранатометы, переносимые зенитно-ракетные комплексы западного производства.
"Марина Овсянникова признана виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.20.2 КоАП РФ, ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Кристина Батырова.