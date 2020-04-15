Экономика

ТАССТАССForbes: глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд

Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день более чем на $6 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций компании. Соответствующие данные приводит во вторник на своем сайте журнал Forbes.
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Глава Amazon разбогател за день более чем на шесть миллиардов долларов

Вести.Ruвчера в 23:50

Forbes: cостояние Безоса выросло на $6,4 млрд за день

RT на русскомвчера в 20:32

Forbes: глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд

ТАССвчера в 18:11

Глава компании Amazon за сутки разбогател на шесть миллиардов долларов

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Московский Комсомолецвчера в 18:41

Глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд

Газета.Ruвчера в 18:21

Глава Amazon за день разбогател на $6,4 млрд

Известиявчера в 18:54
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Джефф Безос
Американский предприниматель
Американский предприниматель, основатель и глава интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $150,7 млрд.
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